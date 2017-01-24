«Спартак» и «Саутгемптон» претендуют на Сако

«Спартак» предпринимает попытки подписать защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако.

По информации источника, также в услугах 26-летнего француза заинтересован «Саутгемптон».

По слухам, игрок не горит желанием покидать АПЛ, однако «красно-белые» предлагают ему хорошие деньги.

Напомним, что Сако не провел в нынешнем сезоне за «Ливерпуль» ни одного матча, так как главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп отстранил футболиста от команды за нарушение дисциплины.