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«Спартак» и «Саутгемптон» претендуют на Сако

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Спартак М, Саутгемптон, Сако Мамаду
Сегодня, 21:01 | Источник: le10sport.com | Редакция: Антон Белюсь

«Спартак» предпринимает попытки подписать защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако.

По информации источника, также в услугах 26-летнего француза заинтересован «Саутгемптон».

По слухам, игрок не горит желанием покидать АПЛ, однако «красно-белые» предлагают ему хорошие деньги.

Напомним, что Сако не провел в нынешнем сезоне за «Ливерпуль» ни одного матча, так как главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп отстранил футболиста от команды за нарушение дисциплины.

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