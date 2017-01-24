«Спартак» и «Саутгемптон» претендуют на Сако
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Спартак М, Саутгемптон, Сако Мамаду
Сегодня, 21:01 | Источник: le10sport.com | Редакция: Антон Белюсь
«Спартак» предпринимает попытки подписать защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако.
По информации источника, также в услугах 26-летнего француза заинтересован «Саутгемптон».
По слухам, игрок не горит желанием покидать АПЛ, однако «красно-белые» предлагают ему хорошие деньги.
Напомним, что Сако не провел в нынешнем сезоне за «Ливерпуль» ни одного матча, так как главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп отстранил футболиста от команды за нарушение дисциплины.
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Ну и Федун,как ниже писали,не даст за него столько,сколько попросят.
Еще бы Зенит для хохмы приплели...
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точно в спартак пойдёт! будет кувырки в честь зелуиша исполнять!
Мимо кассы.