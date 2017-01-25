«Барселона» готова платить Месси 40 млн евро в год
Сегодня, 16:52 | Источник: okdiario.com | Редакция: Сергей Иванов
«Барселона» намерена предложить Лионелю Месси беспрецедентный контракт. Каталонский клуб хочет перебить возможные предложения конкурентов и готов платить аргентинцу в год 40 млн евро. По данным источника, такая сумма устроит Месси, и он подпишет новое соглашение, которое может быть рассчитано до 2022 года. Нынешний контракт рассчитан до 2018 года.
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Молодец имеешь свою родную Барсу в прямом
и переносном смысле.
Молодец имеешь свою родную Барсу в прямом
и переносном смысле.
Роналду в шоке,будет убивать Пересаи добиваться 45 млн
Роналду в шоке,будет убивать Пересаи добиваться 45 млн
За то что он полтора гола в месяц забивает.
Португалец никогда не устраивал забастовки, не затягивал с контрактами по поводу увеличения зарплаты, в отличии от Месси, который каждый год терроризирует Барсу, чтобы те ему подняли З\П.
Роналду заключил с Найк пожизненный контракт, который ежегодно ему приносит 24 млн €...и ему до лампочки сколько твой Месси зарабатывает...!
Если это не утка конечно.
Не получит он чистыми 40 млн. Госбанк Испании обеднеет.
Прикрываясь большой зарплаты Месси, Перес положит 30 млн себе в карман.