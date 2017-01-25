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«Барселона» готова платить Месси 40 млн евро в год

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 16:52 | Источник: okdiario.com | Редакция: Сергей Иванов

«Барселона» намерена предложить Лионелю Месси беспрецедентный контракт. Каталонский клуб хочет перебить возможные предложения конкурентов и готов платить аргентинцу в год 40 млн евро. По данным источника, такая сумма устроит Месси, и он подпишет новое соглашение, которое может быть рассчитано до 2022 года. Нынешний контракт рассчитан до 2018 года.

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