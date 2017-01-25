«Барселона» готова платить Месси 40 млн евро в год

«Барселона» намерена предложить Лионелю Месси беспрецедентный контракт. Каталонский клуб хочет перебить возможные предложения конкурентов и готов платить аргентинцу в год 40 млн евро. По данным источника, такая сумма устроит Месси, и он подпишет новое соглашение, которое может быть рассчитано до 2022 года. Нынешний контракт рассчитан до 2018 года.