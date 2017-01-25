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Луис Энрике: «Возможный вылет „Реала“ из Кубка Испании? Меня беспокоит лишь „Барселона“»

Матч: БарселонаБарселона-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад
Начало матча: Завтра, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Энрике Луис
Сегодня, 21:32 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не намерен обсуждать матчи других команд. Журналисты попросили специалиста поделиться мнением о возможном вылете «Реала» из Кубка Испании, на что испанец заявил следующее: 

«Как отреагирую на возможный вылет „Реала“ из Кубка Испании? Меня беспокоит лишь то, чтобы „Барселона“ прошла дальше, тем более, я предпочитаю не обсуждать команды, с которыми нам не предстоит играть, поэтому пусть победит сильнейший.

Нас ждет сложный матч против „Реала Сосьедад“. Это соперник, который хорошо прессингует, когда сам находится без мяча. На выезде они играют так же, как и дома, и это один из компонентов их игры, с которым нужно считаться».

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