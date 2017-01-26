Рейтинг@Mail.ru

«Барселона» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы

Матч: БарселонаБарселона-:-Реал СосьедадРеал Сосьедад
Начало матча: Сегодня, 23:15
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:33 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» - «Реал Сосьедад».

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Д. Суарес, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Неймар, Месси, Л. Суарес.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Берчиче, Элустондо, Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Вела, Прието, Ойарсабаль, Жозе Виллиан.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В первом матче между этими командами каталонцы добыли минимальную гостевую победу (1:0).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:50, редактировал Сегодня 22:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:48
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:47
ответ пользователю goalaktika (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:46
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:42, редактировал Сегодня 22:43
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:40
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:38
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:55 «Халл» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы 6
17:31 Месси сыграет свадьбу в день своего 30-летия 114
16:22 Дробны оштрафован и дисквалифицирован на три матча 2
13:49 Китайские инвесторы выкупят долю в «Саутгемптоне» 8
01:12 Видео «Монако» переиграл «Нанси» и в финале Кубка Лиги встретится с ПСЖ 7
01:06 Видео «Сельта» оставила «Реал» за бортом Кубка Испании 494
00:55 Видео «Саутгемптон» обыгрывает «Ливерпуль» и выходит в финал Кубка Лиги 107
00:39 Видео «Ювентус» выбил «Милан» из Кубка Италии 53
Вчера
23:56 Видео Уганда и Мали сильнейшего не выявили 5
23:54 Видео Гол Салаха принёс Египту победу над Ганой. Обе сборные вышли в плей-офф 11
все материалы по этой теме
Турниры