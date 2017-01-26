«Барселона» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы

Определились стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» - «Реал Сосьедад».

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Д. Суарес, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Неймар, Месси, Л. Суарес.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Берчиче, Элустондо, Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Вела, Прието, Ойарсабаль, Жозе Виллиан.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В первом матче между этими командами каталонцы добыли минимальную гостевую победу (1:0).