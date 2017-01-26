«Барселона» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы
Начало матча: Сегодня, 23:15
Сегодня, 22:33 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» - «Реал Сосьедад».
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Д. Суарес, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Неймар, Месси, Л. Суарес.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Берчиче, Элустондо, Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Вела, Прието, Ойарсабаль, Жозе Виллиан.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В первом матче между этими командами каталонцы добыли минимальную гостевую победу (1:0).
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На кантеру, по ходу вообще забили, всю талантливую молодёжь раздали другим за бесценок, даже без шансов проявить себя; купили Видаля, Диня, Турана и полируем на скамейке - дайте людям играть. Если по Видалю есть вопросы, то мне вообще не понятно почему так редко играет Динь - парень очень даже неплох, почему тренер доверяет Алькасеру больше, чем Турану, хотя очевидно же, кто лучше. Почему не дают шансов Самперу и Муниру, зато пытаемся выжать из Дениса и Рафиньи то, чего в них и подавно не было.
Энрике хорош как свой каталонский парень, как тот, кто может удержать команду на плаву, но это решение проблемы на пару лет, и они прошли. Пора двигаться дальше. Хорошо бы Почеттино к нам и трансферной политики повразумительнее.