Энрике: «Иньеста творит магию, как Гарри Поттер»
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Энрике Луис , Иньеста Андрес, Суарес Денис
Сегодня, 05:46 | Источник: Sport.es | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после победы над «Реалом Сосьедад» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании (5:2) сравнил полузащитника команды Андреса Иньесту с популярным героем книг Гарри Поттером, а также отметил, что другой хавбек сине-гранатовых Денис Суарес в будущем сможет заменить Иньесту:
«Денис Суарес мог бы заменить Иньесту, почему нет? Игроки должны прогрессировать. Вот и Суарес должен прогрессировать. Но Иньеста творит магию, как Гарри Поттер, и сложно найти еще одного такого. Но Денис на правильном пути, и я надеюсь, в будущем он сможет его заменить».
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