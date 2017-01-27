Источник: «„Зенит“ и ПСВ в целом согласовали трансфер Проппера»
Сегодня, 16:22 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Как сообщает источник, «Зенит» практически согласовал с ПСВ переход в команду полузащитника Дэйви Проппера.
Сообщается, что стороны провели телефонные переговоры, в результате которых договорились о трансфере. О переходе 25-летнего голландца может быть объявлено в ближайшее время.
Напомним, что «Зенит» хотел приобрести хавбека еще прошлым летом, но тогда сделка так и не состоялась.
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Символично, что Зенит его берёт... ну все же знают, как болельщиков питера называют в узких кругах - немытые)
" Грязный " источник - попьёшь козлёночком станешь ...
Честно говоря,трансферная политика любимой команды вызывает уже некое недоумение.
Надеюсь,им виднее.
У тарасовцев бомбит в два раза сильней!
Мистер Проппер!
да всё лапками гребёт...
3-5-2!!) У них полузащитников на 4 команды!)
Судя по тому сколько полузащитников накупают
пудель на голову выше него