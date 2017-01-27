Источник: «„Зенит“ и ПСВ в целом согласовали трансфер Проппера»

Как сообщает источник, «Зенит» практически согласовал с ПСВ переход в команду полузащитника Дэйви Проппера.

Сообщается, что стороны провели телефонные переговоры, в результате которых договорились о трансфере. О переходе 25-летнего голландца может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что «Зенит» хотел приобрести хавбека еще прошлым летом, но тогда сделка так и не состоялась.