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Источник: «„Зенит“ и ПСВ в целом согласовали трансфер Проппера»

Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, ПСВ, Проппер Дэйви
Сегодня, 16:22 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Как сообщает источник, «Зенит» практически согласовал с ПСВ переход в команду полузащитника Дэйви Проппера.

Сообщается, что стороны провели телефонные переговоры, в результате которых договорились о трансфере. О переходе 25-летнего голландца может быть объявлено в ближайшее время.

Напомним, что «Зенит» хотел приобрести хавбека еще прошлым летом, но тогда сделка так и не состоялась.

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