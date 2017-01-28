«Амкар»: «В матче „Уфы“ тоже цирк был. Что происходит, мы не знаем»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов дал понять, что руководство пермского клуба не будет разбираться в судейском скандале, к которому оказалась причастна команда:

«Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА.

Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет. Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче „Уфы“ тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем».