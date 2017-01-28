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«Амкар»: «В матче „Уфы“ тоже цирк был. Что происходит, мы не знаем»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Амкар
Сегодня, 11:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов дал понять, что руководство пермского клуба не будет разбираться в судейском скандале, к которому оказалась причастна команда:

«Каким образом клуб может разобраться в этом? Мы можем обратиться к организаторам сборов, но и они что могут сделать? Это неофициальная игра, которой нет в календаре ФИФА и УЕФА.

Конечно, это неприятно, потому что это нервирует ребят: мы рассматривали эту игру как подготовительную, тренеру нужно было посмотреть на них. С нами такая ситуация случилась впервые за много лет. Мы говорили с организаторами, чтобы они внимательнее подходили к подбору судей, в матче „Уфы“ тоже цирк был. Что происходит и кто за это будет отвечать, мы не знаем».

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