Голы Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину»
Сегодня, 18:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
«Спартак» разгромил «Жилину» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ. Московская команда победила со счетом 5:1. Дубль у «Спартака» оформил Попов, еще по голу забили новички команды Самедов и Луис Адриано, также один гол на счету Ананидзе.
«Спартак»: Песьяков (Селихов 46), Ещенко (Кутин 46), Джикия, Кутепов (Маурисио 46), Комбаров (Макеев 46), Мельгарехо (Давыдов 46), Зобнин (Тимофеев 46), Фернандо (Гулиев 46), Попов (Ананидзе 46), Самедов (Зуев 46), Луис Адриано.
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Тоже удивляюсь, как это цска нам сумел в дерби забить один гол? :)
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Тоже удивляюсь, как это цска нам сумел в дерби забить один гол? :)
Странно, почему за триумфальную победу в еврокубке не нашили пятую звезду!
Может за 5 голов Жилине нашьют!
Стыдно за них,срамцы!
От меня вон румяный который год скрывается)
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Еще один)
Пацаны,с вами все ок?)
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Брат,за что? За то что я твои влоги не лайкнул??
Не то у них крыши по сносит!!
Во бомбит)))