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Голы Самедова и Адриано помогли «Спартаку» разгромить «Жилину»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Спартак М, Жилина
Сегодня, 18:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

«Спартак» разгромил «Жилину» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ. Московская команда победила со счетом 5:1. Дубль у «Спартака» оформил Попов, еще по голу забили новички команды Самедов и Луис Адриано, также один гол на счету Ананидзе.

«Спартак»: Песьяков (Селихов 46), Ещенко (Кутин 46), Джикия, Кутепов (Маурисио 46), Комбаров (Макеев 46), Мельгарехо (Давыдов 46), Зобнин (Тимофеев 46), Фернандо (Гулиев 46), Попов (Ананидзе 46), Самедов (Зуев 46), Луис Адриано.

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