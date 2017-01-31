«Динамо» уступило «Тоболу» в контрольном матче
Сегодня, 19:48 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Антон Белюсь
В контрольном поединке на сборе в Турции «Динамо» уступило «Тоболу» из Казахстана.
Белек, стадион «Титаник Делюкс»
«Динамо» – «Тобол» – 0:2 (0:2)
Голы: Щеткин 10, Савич 34.
«Динамо»: Нарубин (Лещук 46), Уилкшир (Рыков 46), Хольмен (Зотов 46), Калугин, Морозов (Белоруков 46), Соснин (Маркелов 46), Сарамутин (Козлов 46), А.Терехов (Сапета 46), Кузьмин (Бечирай 60), Темников (Катрич 46), Луценко (Обольский 30 (Погребняк 61)).
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
«Тобол»: Непогодов, Сартаков, Кассай, Жарынбетов, Щеткин, Джалилов, Жакупов, Савич, Мухутдинов, Шимкович, Малый.
Главный тренер: Омари Тетрадзе.
Предупреждения: Мухутдинов 9, Сапета 46, Шимкович 90.
Ранее в рамках сбора «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Томь».
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