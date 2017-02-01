«Ливерпуль» и «Челси» сильнейшего не выявили

В поединке 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1 (0:1)

Голы: Вейналдум 57 - Луис 24

Нереализованный пенальти: Коста 76 (вратарь)

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана (Ориги 90), Коутиньо (Мане 75), Фирмино.

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Виллиан 83), Коста (Батшуайи 90+4), Азар (Педро 72).

Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Хендерсон 45, Милнер 59, Виллиан 79.

Судья: Марк Клаттенбург.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.