«Ливерпуль» и «Челси» сильнейшего не выявили
В поединке 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1 (0:1)
Голы: Вейналдум 57 - Луис 24
Нереализованный пенальти: Коста 76 (вратарь)
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана (Ориги 90), Коутиньо (Мане 75), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Виллиан 83), Коста (Батшуайи 90+4), Азар (Педро 72).
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Хендерсон 45, Милнер 59, Виллиан 79.
Судья: Марк Клаттенбург.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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А, ну да, по поводу пенальти, контакт был? Снова смотрим повтор. Какие вопросы? Сложность игры защитника в штрафной в том, чтобы отобрать мяч так, чтобы ни у кого не было вопросов, особенно в те моменты, когда он остается наедине с нападающим. Для этого нужна техника, которой нет у Матипа. Легче всего прокатиться своими поленьями, как катком, он с какого чемпионата вообще?)