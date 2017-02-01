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«Ливерпуль» и «Челси» сильнейшего не выявили

Матч: ЛиверпульЛиверпуль1 : 1ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1 (0:1)
Голы: Вейналдум 57 - Луис 24
Нереализованный пенальти: Коста 76 (вратарь)

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Лаллана (Ориги 90), Коутиньо (Мане 75), Фирмино.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Виллиан 83), Коста (Батшуайи 90+4), Азар (Педро 72).
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Хендерсон 45, Милнер 59, Виллиан 79.

Судья: Марк Клаттенбург.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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