Энрике: «У меня больше нет слов, чтобы описывать игру Месси»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико», в котором его команда добилась победы на выезде со счетом 2:1. Энрике в очередной раз похвалил нападающего Лионеля Месси, отличившегося голом в ворота мадридской команды:

«У нас был правильный настрой на этот матч. Мы понимали, насколько тяжело нам будет на первых минутах. „Атлетико“ создавал серьезное давление, но мои игроки с этим справились. Нам удалось добиться отличного результата в трудной игре.

Месси? Именно в таких больших и особенных матчах он показывает себя во всей красе. У меня больше не осталось слов, чтобы описывать его игру».