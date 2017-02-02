Гедеш: «Я отказал МЮ, так как в Париже мне нравится больше, чем в Англии»
Вчера, 14:02 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Новичок ПСЖ Гонсалу Гедеш рассказал, почему он предпочел перейти из «Бенфики» в парижский клуб, а не в «Манчестер Юнайтед»:
«Я всегда хотел играть в Париже.
Знаю, что английский футбол отличается от французского, но, если говорить честно, думаю, что для такого молодого игрока, как я, лучше было перейти в ПСЖ. МЮ бы тоже помог мне развиваться, но здесь я буду чувствовать себя в большей степени дома, чем в Англии».
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