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Гедеш: «Я отказал МЮ, так как в Париже мне нравится больше, чем в Англии»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, ПСЖ, Ман Юнайтед, Гедеш Гонсалу
Вчера, 14:02 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Новичок ПСЖ Гонсалу Гедеш рассказал, почему он предпочел перейти из «Бенфики» в парижский клуб, а не в «Манчестер Юнайтед»:

«Я всегда хотел играть в Париже.

Знаю, что английский футбол отличается от французского, но, если говорить честно, думаю, что для такого молодого игрока, как я, лучше было перейти в ПСЖ. МЮ бы тоже помог мне развиваться, но здесь я буду чувствовать себя в большей степени дома, чем в Англии».

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