«Ростов» сыграл вничью со «Шкендией»

«Ростов» на зимнем сборе в Турции сыграл вничью в товарищеском матче с македонской «Шкендией» - 1:1. Единственный гол у ростовчан забил Скопинцев. Матч проводился в два тайма по 30 минут. За ростовчан сыграли три игрока, находящихся на просмотре.

«Ростов»: Комиссаров (Гошев 31), Скопинцев (Ярошенко 40), Гацкан, Григорьев, Киреев, Байрамян, Девич, Азмун, Игрок на просмотре (Христис 40), Игрок на просмотре, Игрок на просмотре.