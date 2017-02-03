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«Ростов» сыграл вничью со «Шкендией»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Ростов, Шкендия
Сегодня, 17:40 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

«Ростов» на зимнем сборе в Турции сыграл вничью в товарищеском матче с македонской «Шкендией» - 1:1. Единственный гол у ростовчан забил Скопинцев. Матч проводился в два тайма по 30 минут. За ростовчан сыграли три игрока, находящихся на просмотре.

«Ростов»: Комиссаров (Гошев 31), Скопинцев (Ярошенко 40), Гацкан, Григорьев, Киреев, Байрамян, Девич, Азмун, Игрок на просмотре (Христис 40), Игрок на просмотре, Игрок на просмотре.

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