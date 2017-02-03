«Зенит» в контрольном матче проиграл «Спарте»

В рамках зимнего сбора «Зенит» проиграл в контрольном матче пражской «Спарте» со счетом 0:2. В начале второго тайма в составе петербуржцев пенальти не реализовал Доменико Кришито, не сумевший переиграть вратаря. У «Спарты» голами отметились Дочкал с пенальти (25 мин) и Юлиш (65 мин).

«Спарта»: Коубек, Караваев, Кадлец (Гавелка 72), Мазух, Намойнесу (Вэтэжелу 63), Альбиач (Хибш 87), Чермак, Ваха (Холек 66), Дочкал, Конате, Юлиш (Лафата,79).

«Зенит»: Лодыгин (Лунев 74), Анюков (Иванович 46), Кришито, Нету, Жирков (Чернов 74), Хави Гарсия (Цаллагов 74), Эрнани (Маурисио 46), Жулиано (Мак 77), Кокорин (Джорджевич 77), Дзюба (Молло 77), Шатов (Данни 46).