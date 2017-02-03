«Зенит» в контрольном матче проиграл «Спарте»
Сегодня, 22:00 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В рамках зимнего сбора «Зенит» проиграл в контрольном матче пражской «Спарте» со счетом 0:2. В начале второго тайма в составе петербуржцев пенальти не реализовал Доменико Кришито, не сумевший переиграть вратаря. У «Спарты» голами отметились Дочкал с пенальти (25 мин) и Юлиш (65 мин).
«Спарта»: Коубек, Караваев, Кадлец (Гавелка 72), Мазух, Намойнесу (Вэтэжелу 63), Альбиач (Хибш 87), Чермак, Ваха (Холек 66), Дочкал, Конате, Юлиш (Лафата,79).
«Зенит»: Лодыгин (Лунев 74), Анюков (Иванович 46), Кришито, Нету, Жирков (Чернов 74), Хави Гарсия (Цаллагов 74), Эрнани (Маурисио 46), Жулиано (Мак 77), Кокорин (Джорджевич 77), Дзюба (Молло 77), Шатов (Данни 46).
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...только Влад да перекати))
Команда из Праги зенит ...... ))
Смысловой нагрузки они всеравно не несут )
Канделаки башляет.
Поражения в товарищеских важны, для работы над ошибками.
Теперь так же в матче с ростовом!)
___
Ты с каждым днем все хуже)