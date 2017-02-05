«Валенсия» пропустила четыре мяча от «Эйбара»
Сегодня, 00:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» проиграла «Эйбару». Ранее «Барселоны» обыграла «Атлетик».
Валенсия, стадион «Месталья»
«Валенсия» - «Эйбар» - 0:4 (0:2)
Голы: Энрих 28, Адриан 45+3 (пен), Дани Гарсия 57, Энрих 77.
«Валенсия»: Алвес, Гарай, Мангала, Монтойя, Хосе Гайя, Канселу (Орельяна 46), Марио Суарес, Медран, Солер, Дзадза, Мина (Баккали 73).
Главный тренер: Воро Гонсалес.
«Эйбар»: Йоэль, Лежен, Гальвес (Рамис 16), Арбилья, Капа, Адриан Гонсалес (Фран Рико 73), Педро Леон, Пенья (Бебе 80), Дани Гарсия, Эскаланте, Серхио Энрих.
Главный тренер: Мендилибар.
Предупреждения: Хосе Гайя 66, Рамис 68, Гарай 88.
Удаление: Солер 45+1.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
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0-4 от "Эйбара" на "Месталье" это уже ниже некуда...
Мне жалко всех болел
Ниже падать уже некуда,это клиника