Рейтинг@Mail.ru

«Валенсия» пропустила четыре мяча от «Эйбара»

Матч: ВаленсияВаленсия0 : 4ЭйбарЭйбар
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» проиграла «Эйбару». Ранее «Барселоны» обыграла «Атлетик».

Валенсия, стадион «Месталья»

«Валенсия» - «Эйбар» - 0:4 (0:2)
Голы: Энрих 28, Адриан 45+3 (пен), Дани Гарсия 57, Энрих 77.

«Валенсия»: Алвес, Гарай, Мангала, Монтойя, Хосе Гайя, Канселу (Орельяна 46), Марио Суарес, Медран, Солер, Дзадза, Мина (Баккали 73).
Главный тренер: Воро Гонсалес.

«Эйбар»: Йоэль, Лежен, Гальвес (Рамис 16), Арбилья, Капа, Адриан Гонсалес (Фран Рико 73), Педро Леон, Пенья (Бебе 80), Дани Гарсия, Эскаланте, Серхио Энрих.
Главный тренер: Мендилибар.

Предупреждения: Хосе Гайя 66, Рамис 68, Гарай 88. 
Удаление: Солер 45+1. 

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:45
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 00:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:56 Сборная Буркина-Фасо вырвала победу у Ганы в матче за третье место Кубка Африки 18
23:51 Видео ПСЖ на выезде одолел «Дижон» 3
22:30 Видео «РБ Лейпциг» проиграл в Дортмунде 10
22:22 Видео «Тоттенхэм» одолел дома «Мидлсбро» 33
22:18 Видео Дубль Торреса принёс «Атлетико» победу над «Леганесом» 9
22:13 «Болонья» - «Наполи»: стартовые составы 1
21:43 «Барселона» и «Монако» первыми забили сто мячей за сезон 15
21:32 Буркина-Фасо - Гана: стартовые составы 3
20:52 Видео «Монако» разгромил «Ниццу» и вышел в единоличные лидеры Лиги 1 18
20:12 Видео «Барселона» забила три мяча в ворота «Атлетика» 272
все материалы по этой теме
Турниры