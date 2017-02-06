«Динамо»: «Вопрос о выкупе Панченко у ЦСКА будет решаться ближе к лету»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что «бело-голубые» постараются выкупить у ЦСКА контракт нападающего Кирилла Панченко ближе к лету:

«Панченко - игрок „Динамо“ на правах аренды. Аренда годовая. Вопрос о выкупе игрока будет решаться ближе к лету. Но не все будет зависеть от „Динамо“, многое будет зависеть от желания самого игрока, захочет ли он остаться у нас на наших условиях.

Желание сохранить Кирилла у „Динамо“ есть».