«Динамо»: «Вопрос о выкупе Панченко у ЦСКА будет решаться ближе к лету»
Сегодня, 12:10 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев сообщил, что «бело-голубые» постараются выкупить у ЦСКА контракт нападающего Кирилла Панченко ближе к лету:
«Панченко - игрок „Динамо“ на правах аренды. Аренда годовая. Вопрос о выкупе игрока будет решаться ближе к лету. Но не все будет зависеть от „Динамо“, многое будет зависеть от желания самого игрока, захочет ли он остаться у нас на наших условиях.
Желание сохранить Кирилла у „Динамо“ есть».
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