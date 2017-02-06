Ходдл: «Чем важнее игра, тем лучше играет Азар. С Озилом же всё наоборот»

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл раскритиковал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который теряется на поле в важных матчах:

«В больших играх команды ждут, что их лучшие футболисты сыграют еще сильнее обычного. В матче против „Арсенала“ Азар сделал именно это.

И тут не избежать сравнений с Озилом. Чем важнее игра, тем лучше играет Азар, а в случае Озила, хотя он и чемпион мира и победитель Ла Лиги в составе „Реала“, все наоборот».