Ходдл: «Чем важнее игра, тем лучше играет Азар. С Озилом же всё наоборот»
Сегодня, 14:01 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл раскритиковал полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который теряется на поле в важных матчах:
«В больших играх команды ждут, что их лучшие футболисты сыграют еще сильнее обычного. В матче против „Арсенала“ Азар сделал именно это.
И тут не избежать сравнений с Озилом. Чем важнее игра, тем лучше играет Азар, а в случае Озила, хотя он и чемпион мира и победитель Ла Лиги в составе „Реала“, все наоборот».
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он их, в первую очередь, завершать должен.
Как можно сравнивать Азара и Озила? Азар всю жизнь был моторчиком, а Озил - дирижером. Озил и Ла Лигу и ЧМ выигрывал, находясь в свободной позиции и раздавая оттуда гениальные передачи.
Чем важнее матч, тем круче играет Месси и наоборот.
при наличии Касорлы и Санчеса в оптимальной форме Озил сразу же смотрится лучше, а при стоячем футболе тут никто не поможет!
Если он "испаряется", то что происходит тогда с Санчесом ?
Неожиданно конечно, что так арсенал пролетел.
Азара тоже не стоит идеализировать, у него провалы растягивались на целые сезоны.
Сравнения сравнениями, но в битве Азар-Озил победитель известен заранее. Бельгиец мощнее, в разы, имхо.