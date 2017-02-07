ЦСКА не пропускал в этом году в отсутствие Акинфеева
Сегодня, 17:43 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Сегодня ЦСКА в контрольном матче обыграл австрийский ЛАСК (1:0) и довел свою сухую серию в товарищеских матчах до шести игр. Ранее «армейцы» на своих сборах в Испании сыграли с «Воленом» (3:0), «Пястом» (2:0), «Хорсенсом» (4:0), «Викторией Пльзень» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0). Ворота москвичей в этих матчах защищали Сергей Чепчугов и Илья Помазун. Общий счет всех игр ЦСКА в 2017 году - 10:0.
Основной вратарь «красно-синих» Игорь Акинфеев не принимал участия в этих поединках из-за своей травмы колена.
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В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения Рината Дасаева, выдав 253-й «сухарь» в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией – 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!
https://www.youtube.com/watch?v=Qa5VqEFM30w
В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения Рината Дасаева, выдав 253-й «сухарь» в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией – 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!
Значит и дублёры обрели уверенность.
Сразу три отличных воротчика на зависть остальным
В общем заголовок для троллей, с такими противниками сложней наверно пропустить чем оставить ворота сухими))
цска не пропускал в этом году по причине отсутствия акифеева !
В этом году Акинфеев стал рекордсменом по количеству матчей и побед в составе одного клуба в чемпионате России. Опередил легендарного Льва Яшина по количеству матчей в высшем дивизионе среди всех вратарей. Превзошёл достижения Рината Дасаева, выдав 253-й «сухарь» в карьере. Перекрыл принадлежащий Дасаеву рекорд по играм без пропущенных голов за сборную страны: матч с Румынией – 45-й, сыгранный Акинфеевым на ноль. Потрясающая статистика!
https://www.youtube.com/watch?v=Qa5VqEFM30w
Теперь нужно не пропустить от "Зенита".
https://www.youtube.com/watch?v=3LWmInzEbdA
https://www.youtube.com/watch?v=4wgQUBHXoww
https://www.youtube.com/watch?v=BSaRO0S_t-U