ЦСКА не пропускал в этом году в отсутствие Акинфеева

Сегодня ЦСКА в контрольном матче обыграл австрийский ЛАСК (1:0) и довел свою сухую серию в товарищеских матчах до шести игр. Ранее «армейцы» на своих сборах в Испании сыграли с «Воленом» (3:0), «Пястом» (2:0), «Хорсенсом» (4:0), «Викторией Пльзень» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0). Ворота москвичей в этих матчах защищали Сергей Чепчугов и Илья Помазун. Общий счет всех игр ЦСКА в 2017 году - 10:0.

Основной вратарь «красно-синих» Игорь Акинфеев не принимал участия в этих поединках из-за своей травмы колена.