Рейтинг@Mail.ru

ЦСКА не пропускал в этом году в отсутствие Акинфеева

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, ЦСКА, Акинфеев Игорь
Сегодня, 17:43 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня ЦСКА в контрольном матче обыграл австрийский ЛАСК (1:0) и довел свою сухую серию в товарищеских матчах до шести игр. Ранее «армейцы» на своих сборах в Испании сыграли с «Воленом» (3:0), «Пястом» (2:0), «Хорсенсом» (4:0), «Викторией Пльзень» (0:0) и «Эсбьергом» (0:0). Ворота москвичей в этих матчах защищали Сергей Чепчугов и Илья Помазун. Общий счет всех игр ЦСКА в 2017 году - 10:0.

Основной вратарь «красно-синих» Игорь Акинфеев не принимал участия в этих поединках из-за своей травмы колена.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:47
ответ пользователю KaZёL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:38, редактировал Сегодня 18:38
ответ пользователю Гордан Фриман (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:36
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:35
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:34
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:34
ответ пользователю spartach n1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:28
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:26
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 18:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:16
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 18:13
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 18:12, редактировал Сегодня 18:22
, чтобы видеть комментарии
  9
Сегодня 18:11, редактировал Сегодня 18:12
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:10
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 18:09
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:09
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:04
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 18:04, редактировал Сегодня 18:09
ответ пользователю spartach n1 (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 18:02
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 18:02
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 17:59
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:58
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 17:57
ответ пользователю Kwinto555 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
04 февраля 2017
14:11 «Рубин» проиграл «Осиеку» в контрольном матче 21
11:36 Фото Кержаков сфотографировался с Пугачевой 95
11:28 Два лидера молодежки «Рубина» покинули клуб из-за конфликта с руководством 16
08:53 «Спартак» отправился на второй сбор 34
03 февраля 2017
20:54 Глава МВД Колокольцев стал председателем попечительского совета «Динамо» 69
17:30 «Мордовия» погасила долги по зарплате 8
17:01 Опубликовано расписание матчей 18-го тура Премьер-Лиги 69
02 февраля 2017
23:15 Видео Дзюбу посвятили в капитаны «Зенита» 47
19:56 ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью 211
19:48 «Ростов» отказался комментировать накрутку в 400 % в цене билетов на «Спарту» 42
все материалы по этой теме
Турниры