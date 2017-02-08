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Симеоне: «„Атлетико“ покидает турнир с чувством гордости»

Матч: БарселонаБарселона1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: тренеры, Симеоне Диего
Сегодня, 06:33 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет своей команды из Кубка Испании после ничейного результата в ответном матче с «Барселоной» (1:1) в 1/2 финала турнира:

«Я видел возможности во время игры. У нас были шансы забить, мы неплохо прессинговали и доставили сопернику проблемы.

Мы покидаем турнир с чувством гордости. Команда показала, что у нее есть душа. Мы играли со страстью. Да, мы вылетели, но можем держать голову высоко поднятой. Такие поражения тоже важны для команды. Нам непросто восстанавливаться, но мы всегда способны бороться. Я горжусь своей командой.

Надеюсь, этот вылет станет шагом к успеху в оставшейся части сезона».

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