Симеоне: «„Атлетико“ покидает турнир с чувством гордости»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет своей команды из Кубка Испании после ничейного результата в ответном матче с «Барселоной» (1:1) в 1/2 финала турнира:

«Я видел возможности во время игры. У нас были шансы забить, мы неплохо прессинговали и доставили сопернику проблемы.

Мы покидаем турнир с чувством гордости. Команда показала, что у нее есть душа. Мы играли со страстью. Да, мы вылетели, но можем держать голову высоко поднятой. Такие поражения тоже важны для команды. Нам непросто восстанавливаться, но мы всегда способны бороться. Я горжусь своей командой.

Надеюсь, этот вылет станет шагом к успеху в оставшейся части сезона».