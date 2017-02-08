Симеоне: «Знаю, почему шансы „Атлетико“ на успех в Европе выше, чем в Ла Лиге или Кубке»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что испанские судьи предвзято относятся к его команде. Накануне «матрасники» вылетели из Кубка Испании, проиграв в полуфинале по сумме двух встреч «Барселоне» при неоднозначном судействе.

«Мне понятно, почему шансы „Атлетико“ на успех в Лиге чемпионов выше, чем в Ла Лиге или Кубке Испании.

Судьи тоже ошибаются. Однако, если ошибается игрок, его дисквалифицируют. Не знаю, существует ли дисквалификация для судей?

Но это футбол, и в этот раз пострадали мы».