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Симеоне: «Знаю, почему шансы „Атлетико“ на успех в Европе выше, чем в Ла Лиге или Кубке»

Матч: БарселонаБарселона1 : 1АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Симеоне Диего
Сегодня, 14:57 | Источник: Itasportpress.it | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что испанские судьи предвзято относятся к его команде. Накануне «матрасники» вылетели из Кубка Испании, проиграв в полуфинале по сумме двух встреч «Барселоне» при неоднозначном судействе.  

«Мне понятно, почему шансы „Атлетико“ на успех в Лиге чемпионов выше, чем в Ла Лиге или Кубке Испании.

Судьи тоже ошибаются. Однако, если ошибается игрок, его дисквалифицируют. Не знаю, существует ли дисквалификация для судей?

Но это футбол, и в этот раз пострадали мы».

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