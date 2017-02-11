Спортивный директор «Барселоны»: «Судя по всему, у Видаля серьёзная травма»
Сегодня, 22:06 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес прокомментировал повреждение защитника «блаугранас» Алейша Видаля, которое тот получил в матче 22-го тура Примеры против «Алавеса»:
«Судя по всему, у Алейша Видаля серьезная травма, такое впечатление у меня сложилось.
Мы знаем, что финальная часть сезона будет насыщенной. К счастью, Иньеста и Бускетс восстановились от травм.
Алейш выбыл из строя, но к решающим матчам мы подойдем в хорошей форме. Это наша цель».
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