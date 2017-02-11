Рейтинг@Mail.ru

Спортивный директор «Барселоны»: «Судя по всему, у Видаля серьёзная травма»

Матч: АлавесАлавес0 : 6БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Видаль Алейш
Сегодня, 22:06 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес прокомментировал повреждение защитника «блаугранас» Алейша Видаля, которое тот получил в матче 22-го тура Примеры против «Алавеса»:

«Судя по всему, у Алейша Видаля серьезная травма, такое впечатление у меня сложилось.

Мы знаем, что финальная часть сезона будет насыщенной. К счастью, Иньеста и Бускетс восстановились от травм.

Алейш выбыл из строя, но к решающим матчам мы подойдем в хорошей форме. Это наша цель».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:29
ответ пользователю шлем (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:09
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:08, редактировал Сегодня 22:14
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:47 Мане: «„Ливерпуль“ контролировал игру от начала и до конца» 2
22:42 Луис Энрике: «Мне паршиво от травмы Видаля» 5
21:40 Тухель: «„Дармштадт“ был на 100% ближе к победе, чем „Боруссия“» 1
21:31 Анчелотти: «Игроки „Баварии“ продемонстрировали характер» 3
21:22 Лам: «В матче с „Ингольштадтом“ не обошлось без удачи» 4
21:09 Ракитич: «Я очень испугался за Видаля, когда увидел его травму» 14
20:49 Де Бур: «Куман покинет „Эвертон“ ради „Барселоны“» 25
20:30 Моуриньо: «Для МЮ важно отыграть на ноль, ведь мы забиваем не много» 5
18:52 Габбьядини - 2-й игрок в истории «Саутгемптона», отличившийся в двух стартовых матчах 9
18:42 Конте: «Лэмпард сможет стать успешным тренером» 3
все материалы по этой теме
Турниры