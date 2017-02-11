Спортивный директор «Барселоны»: «Судя по всему, у Видаля серьёзная травма»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес прокомментировал повреждение защитника «блаугранас» Алейша Видаля, которое тот получил в матче 22-го тура Примеры против «Алавеса»:

«Судя по всему, у Алейша Видаля серьезная травма, такое впечатление у меня сложилось.

Мы знаем, что финальная часть сезона будет насыщенной. К счастью, Иньеста и Бускетс восстановились от травм.

Алейш выбыл из строя, но к решающим матчам мы подойдем в хорошей форме. Это наша цель».