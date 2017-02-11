Клопп: «„Ливерпуль“ идеально отреагировал на серию неудач»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своих подопечных за победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ, которая стала первой для «красных» в 2017 году:

«После серии неудач мы обязаны были отреагировать в матче против „Тоттенхэма“. Мы сделали это идеально. В первом тайме мы невероятно выступили в нападении, а во втором тайме - в защите.

Мы могли забить больше. Игроки выдали отличные индивидуальные выступления. Мы понимали, что должны вместе пройти сквозь сложившуюся ситуацию.

Блестяще сыграли Хендерсон, Вейналдум, Фирмино - Боже, не думаю, что видел более классное выступление нападающего, который не забил».