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Клопп: «„Ливерпуль“ идеально отреагировал на серию неудач»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль2 : 0ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген
Вчера, 22:57 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил своих подопечных за победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 25-го тура АПЛ, которая стала первой для «красных» в 2017 году:

«После серии неудач мы обязаны были отреагировать в матче против „Тоттенхэма“. Мы сделали это идеально. В первом тайме мы невероятно выступили в нападении, а во втором тайме - в защите.

Мы могли забить больше. Игроки выдали отличные индивидуальные выступления. Мы понимали, что должны вместе пройти сквозь сложившуюся ситуацию.

Блестяще сыграли Хендерсон, Вейналдум, Фирмино - Боже, не думаю, что видел более классное выступление нападающего, который не забил».

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