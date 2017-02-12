Капелло: «„Наполи“ может создать проблемы „Реалу“»
Сегодня, 10:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что «Наполи» может пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Если „Реал“ совершит ошибки, на которые способен обычно, а „Наполи“ будет уверенным в себе, то у мадридцев возникнут проблемы. Мертенс в таких условиях способен будет в одиночку добираться до ворот Наваса».
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Я уже месяц кроме новостей про матч Реал-Наполи, больше ничего и не вижу на соккере!
Хотя первыми играют барса-псж, бавария-арсенал, эти поединки не менее интересны, но соккер молчит!
В одном точно прав Капелло - Реал только сам себе может создать проблемы, допустив свои уже хронические ошибки...!