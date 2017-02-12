Рейтинг@Mail.ru

Капелло: «„Наполи“ может создать проблемы „Реалу“»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Реал, Капелло Фабио
Сегодня, 10:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что «Наполи» может пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если „Реал“ совершит ошибки, на которые способен обычно, а „Наполи“ будет уверенным в себе, то у мадридцев возникнут проблемы. Мертенс в таких условиях способен будет в одиночку добираться до ворот Наваса».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
NGY
Сегодня 11:01
ответ пользователю Erik15 (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:59
, чтобы видеть комментарии
  0
NGY
Сегодня 10:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:54 Конте: «Фабрегас не обладает скоростью, но гениален в работе с мячом» 1
09:49 Хендерсон: «„Ливерпуль“ начал двигаться в верном направлении» 5
09:44 Фавр: «Балотелли не помогает защитникам» 3
08:45 Президент «Лиона»: «Можно попасть в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы» 10
08:24 Зидан: «Разница между первой и последней командой не так велика» 15
00:09 Моуриньо: «Выпустил Марсьяля, чтобы он понял, что я слежу за его работой» 10
Вчера
23:31 Почеттино: «В первом тайме вы видели команду, которая не готова бороться за „золото“» 16
22:57 Клопп: «„Ливерпуль“ идеально отреагировал на серию неудач» 11
22:47 Мане: «„Ливерпуль“ контролировал игру от начала и до конца» 6
22:42 Луис Энрике: «Мне паршиво от травмы Видаля» 28
все материалы по этой теме
Турниры