Капелло: «„Наполи“ может создать проблемы „Реалу“»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что «Наполи» может пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если „Реал“ совершит ошибки, на которые способен обычно, а „Наполи“ будет уверенным в себе, то у мадридцев возникнут проблемы. Мертенс в таких условиях способен будет в одиночку добираться до ворот Наваса».