Капля баланса. «Челси» не хватает опыта в линиях

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вчера, 21:02

Стоило потратить часть денежного мешка на других футболистов.

Для клуба, который потратил миллиард фунтов стерлингов за три трансферных окна, «Челси» нынешний сезон начал, мягко говоря, неважно. Лондонцы в восьмом туре одержали свою третью победу в чемпионате и приподнялись на десятое место. «Челси» собрал под своим крылом большую группу талантливых молодых футболистов с долгосрочными контрактами, что позволяет рассуждать о больших перспективах на дальней дистанции.

Но при таких тратах и требования незамедлительных результатов оправданы. В подобных условиях, кажется, клубу стоило больше полагаться на более опытных игроков, способных сразу давать результат. А на некоторых позициях трансферная политика «синих» вовсе вызывает недоумение. Давайте посмотрим, как на разных линиях решения руководства «Челси» по новичкам могли быть более сбалансированными.

Центральный нападающий

Отпустив Ромелу Лукаку в аренду в «Рому», Кая Хаверца в «Арсенал» за 65 миллионов фунтов, Пьера-Эмерика Обамеянга бесплатно в «Марсель», «Челси» остался перед стартом сезона с травмированным 22-летним Армандо Броей и неопытным бразильцем Дейвидом Вашингтоном в качестве центрфорвардов.

Николас Джексон, перешедший летом из «Вильярреала» за 30 миллионов фунтов, тоже может играть в центре атаки, хотя больше обладает навыками вингера или даже второго форварда. Рахим Стерлинг, Михайло Мудрик и Кристофер Нкунку (который сразу получил серьезную травму) тоже могут играть в нападении, но скорее как «ложные девятки». До последнего матча с «Бернли», где «Челси» забил четыре мяча, в семи турах «синие» имели семь голов, а лучшим бомбардиром был Стерлинг с двумя голами. Сейчас у «Челси» 11 голов в восьми играх. Но в первой десятке это второй худший показатель сразу после «Манчестер Юнайтед», у которого девять голов.

Альтернатива

Если «Челси» хотел вернуться в статус топ-клуба, то он должен был приобрести топового центрфорварда. И наиболее очевидным вариантом кажется Виктор Осимхен, который в прошлом сезоне совершил прорыв в «Наполи», став одним из самых узнаваемых и ярких бомбардиров в топ-лигах. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис славится своей неуступчивостью во время торгов, но «Челси» так много потратил, что 150 миллионов фунтов за 24-летнего убийцу обороны для него не было бы чем-то неподъемным. Так что появление слухов об интересе к Осимхену оправдано.

Другими вариантами усиления позиции центрфорварда могли бы стать Гонсалу Рамуш и Душан Влахович. Гонку за 22-летним португальцем выиграл ПСЖ . Но у «Челси» были бы сильные переговорные позиции. Рамуш универсален и имеет блестящий потенциал. В динамичный футбол, который пытается развивать «Челси», Гонсалу прекрасно влился бы. А вот Влаховича действительно связывали с интересом «синих», но дальше этого дело не пошло. Душану дадут еще один шанс в «Ювентусе», где сполна пока большой потенциал 23-летнего экс-игрока «Фиорентины» не раскрыт.

Опорный полузащитник

В «Челси» собралось огромное количество центральных полузащитников, и они столь же молоды, сколь талантливы. Никто не сомневается в качестве таких исполнителей, как Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо, Ромео Лавия, Лесли Угочукву, Кэрни Чуквуэмека или Конон Галлахер. Тем не менее именно последний выпускник академии является самым опытным игроком в этой линии. Ему всего 23 года. От Н’Голо Канте, Жоржиньо и Матео Ковачича клуб избавился.

Безусловно, это часть политики клуба по омоложению и сбору талантов. Но реальный футбол не похож на футбольный менеджер. Недостаточно насытить состав просто перспективными талантами с огромным потенциалом. Им нужен баланс в виде опыта, иначе эти вложения могут оказаться в итоге пустыми.

Альтернатива

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья выглядит такой фигурой, которая в опорной зоне «Челси» смогла бы стабилизировать игру. Он способен выполнять такую же работу, которую условный Родри выполняет в «Манчестер Сити». Это зачистка линии, которая развязала бы руки талантливым и креативным соседям по позиции, не перегружая их черновой работой. Дисциплина, отбор, сочетание коротких и длинных передач, перехваты – все это есть в арсенале Пальиньи.

Можно сказать, что 28-летний португалец не вписывается в общую концепцию приобретений «Челси». Но не будем забывать, что «Бавария», которая знает толк в покупках, была готова расстаться с 56 миллионами фунтов ради этого полузащитника. Это показательно.

Атакующий полузащитник

В этой зоне у «Челси» тоже все хорошо, как кажется на первый взгляд. Однако не хватает игрока с более выраженными навыками плеймейкера. И опять же, с опытом. Да, есть многоопытный Стерлинг. Но его сложно назвать плеймейкером. Есть Коул Палмер и Нони Мадуэке, но им не хватает опыта, хотя Палмер прошел огромную школу в «Манчестер Сити» под началом Хосепа Гвардиолы. Кое-какие проблески демонстрирует Мудрик, также ждут возвращения в строй Нкунку, можно поднимать повыше и игроков из центральной зоны. Однако, как мы уже выяснили, им тоже не хватает опыта.

Альтернатива

До сих пор можно считать загадкой, как «Ливерпуль» смог подписать Доминика Собослаи из «Лейпцига» за 60 миллионов фунтов, не встретив серьезной конкуренции со стороны других топ-клубов. Капитан сборной Венгрии техничен и эффективен. Он создает угрозу воротам из-за пределов штрафной как ударами, так и острыми передачами, играя роль связующего звена в последней трети поля. Да, Собослаи не опытнее, чем многие другие новички «Челси». Ему 22 года. Однако «синие» имеют несколько однотипных игроков, а футболиста такого типажа у них нет.

Другой альтернативой мог стать Педру Нету из «Вулверхэмптона». Даже странно, что крупные клубы не обратили внимания минувшим летом на этого 23-летнего перспективного атакующего игрока. Он может играть на нескольких позициях впереди и выступает в Премьер-Лиге с 2019 года, так что успел накопить солидный опыт, несмотря на возраст.