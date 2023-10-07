Не слабее «Севильи» с «Лацио». Дебютанты топ-лиг уверенно стартовали, некоторые преподносят сенсации

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вчера, 15:13

Удивляет не только «Гавр» Кузяева.

Один из главных вопросов для любой из топ-лиг в каждом сезоне – как себя проявят выходцы из низших дивизионов. Им приходится сокращать отставание в уровне от остальных клубов, не всем для этого необходимы трансферы – кто-то вообще сразу запрыгивает в первую десятку.

Не все вложились в усиление

И здесь бросается в глаза пример «Лутон Тауна» – совокупная стоимость их состава даже меньше, чем у других выходцев Чемпионшипа. Заявка «Шеффилд Юнайтед» оценивается на 50 миллионов евро дороже, у «Бернли» вообще состав почти в 3 раза дороже. Пропасть между «шляпниками» и давними представителями АПЛ ещё больше. Летом боссы клуба потратили на усиление лишь 22,75 миллиона евро – это последнее место в Премьер-Лиге по вложениям в трансферы этим летом.

Что забавно – при этом коллектив Роба Эдвардса стартовал увереннее, чем тот же «Шеффилд», и идёт на одном уровне с «Бернли» (хотя и осечки наподобие 0:3 от «Челси» случаются).

И для новичков топ-лиг это распространённая ситуация – у кого-то дело в скромных финансовых возможностях, кто-то специально не хочет нарушать слаженный костяк. В Лиге 1 и Бундеслиге «Гавр» с «Мецем» и «Хайденхайм» с «Дармштадтом» вложили на усиление не больше 6 млн евро. То же самое с испанским «Лас-Пальмасом» и итальянским «Фрозиноне».

Некоторые заскочили в топ-10

Тот же «Фрозиноне» с тем, что есть, умудрился потрепать гораздо более крепких представителей Серии А. Во 2-м туре – победа над «Аталантой» 2:1 (причём вели 2:0). После нулевой ничьей с «Удинезе» – 3 очка с «Сассуоло» (4:2), 1:1 с «Салернитаной» и «Фиорентиной». С 9 очками после 7 туров «канарейки» сильно опережают конкурентов из зоны вылета и находятся в четырёх баллах от идущей в зоне еврокубков «Аталанты».

В Бундеслиге за очки отлично цепляется «Хайденхайм». Команда, в прошлом сезоне стремительно поднявшаяся на вершину второго по силе дивизиона Бундеслиги, в новой кампании уверенно закрепилась в первой десятке. Подопечные Франка Шмидта сенсационно отобрали очки у дортмундской «Боруссии» и обыграли «Вердер» с «Унионом». Отрыв от подвала таблицы – 4-6 очков, примерно столько же – до зоны еврокубков.

Многие успешно вкатились в сезон

Остальные стартовали не сильно хуже. В Серии А чуть ниже «Фрозиноне» идёт «Дженоа» — «грифоны» на 14-й строчке. Отставание – 1 балл. При этом коллектив быстро вспомнил об уровне сопротивления в элите, поэтому переиграл «Лацио» в гостях, дома отобрал очки у «Наполи», после чего разгромил «Рому» и сыграл вничью с «Удинезе». Если от кого и может быть столько шума, то только от «Дженоа».

В Ла Лиге прямиком над зоной вылета парят «Лас-Пальмас» и «Алавес». У обоих в среднем – около 1 очка за игру. Первые их добыли, поделив баллы с «Мальоркой» и «Сосьедадом», а также обыграв «Гранаду» с «Сельтой». Вторые дебютировали чуть громче – победой над «Севильей» и «Валенсией», а также ничьей против «Сельты».

Чуть выше зоны стыков в Бундеслиге держится «Дармштадт», а в Лиге 1 – «Мец». Тем временем зрительские симпатии завоёвывает «Гавр» с Далером Кузяевым. Опытный россиянин, только перебравшийся в Европу, быстро закрепился в основной обойме клуба, успел попасть в символическую сборную тура. В стартовых семи турах 30-летний хавбек отметился двумя голами, а сам «Гавр» – победами над «Клермоном» и «Лорьяном», ничьими с «Монпелье», «Ренном» и «Лионом».

«Гранаде» и «Кальяри» не позавидуешь

Пока только эти двое очевидно проигрывают конкуренцию в борьбе за выживание. Для «красно-синих» это ещё обиднее из-за того, что под повышение в классе они действительно неплохо усилились. 22,2 миллиона евро на трансферы – это 15-е место в лиге, на одном уровне с «Салернитаной», «Удинезе» и «Лечче». Между тем на стартовом отрезке пришлось играть с «Интером», «Аталантой», «Миланом» и «Фиорентиной» – поражения вполне объяснимы. А 2 очка получилось добыть в матчах против «Торино» и «Удинезе».

С «Гранадой» ситуация до боли похожа – «насриды» в трансферное окно потратили почти 13 миллионов евро (что-то между «Сосьедадом» и «Вильярреалом» — это 10-е место в Ла Лиге), но после 8 туров держатся в зоне вылета.

Тяжелее всего новичкам АПЛ

Хотя всё это меркнет по сравнению с накалом борьбы в АПЛ – с первых же туров. Здесь новички тратят минимум 22 млн евро («Лутон Таун»). «Шеффилд» закупился на 64 миллиона, «Бернли» – на 111. И даже так у этих команд – составы с самой низкой совокупной стоимостью.

«Шеффилд» замыкает турнирную таблицу – «клинки» довольствуются 1 баллом после семи туров. «Бернли» – перспективный проект с учеником Пепа Гвардиолы на посту главного тренера. Но подопечные Венсана Компани с первых же туров прочувствовали всю жестокость Премьер-Лиги – в первом матче сошлись с «Ман Сити» и проиграли 0:3. Затем – столкновения с «Виллой» и «Тоттенхэмом». После ничьей с «Ноттингемом» – игры против МЮ и «Ньюкасла», победа над «Лутоном». Логично, что при таком уровне сопротивления коллектив набрал только 4 очка. Другой вопрос – где они планируют добирать баллы для выхода из зоны вылета.

У «бордовых» – едва ли не худшая разница забитых и пропущенных мячей. Поэтому при равенстве очков с «Лутоном» и «Эвертоном» именно последние располагаются выше. Новичкам на уровне Премьер-Лиги придётся крайне тяжело – но и закалка у каждого неслабая.