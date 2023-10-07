«Урал» и «Локо» выдали чудо-матч. Два пенальти Ишкова, сейвы Лантратова и Помазуна, гол-спасение

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вчера, 18:20

Невозможно уместить в 90 минут ещё больше.

«Урал» подходил к домашнему матчу 11 тура РПЛ с тяжелейшей предысторией – после феерического старта «шмелей» поглотила рутина. С разгромных 0:4 от «Зенита» началась 4-матчевая серия без побед. Прервалась она как раз в Екатеринбурге – и тоже в матче с «Локомотивом». Но после неё случился тяжелое южное турне, которое сопровождалось спорными решениями судей. Во вторник «шмели» одержали победу над «Рубином» в Кубке – и теперь предстояла очередная проверка.

На «Екатеринбург Арене» сошлись команда из топ-3 чемпионата и боевитый середняк – противостояние они выдали стоящее.

Прессинг принёс результат

У уральцев уже есть отлаженные сочетания игроков, которые позволяют усложнять структуру игры. Против «Локо» вышли в расстановке «4-2-3-1». Профильный центрдэф Артём Мамин играл левого защитника, на правом фланге вышел Денис Кулаков. Центр обороны оставили на пару Бегич-Эмерсон. В опорной зоне орудовала связка Мишкич-Сиссе, а группа атаки состояла из вингеров Дмитриева и Юшина, «десятки»-Бикфалви и форварда Гильерме Шеттине.

Без мяча большой объем работы выполнял Даниэл. Хорватский хавбек поднимался к Бикфалви – так хозяева лишали «железнодорожников» численного преимущества в начальной стадии атак (два хавбека играли по Баринову и Марадишвили). Сам Эрик мог меняться позициями с Шеттине, выбрасываясь на защитников с мячом.

Действия Мишкича привели к первому голу «шмелей» — москвичи пересекли центр поля, где встретили сопротивление. Разбить давление попытался помочь Дзюба, но Даниэл накрыл Маралишвили после чего убежал в контратаку и заработал угловой после удара. И уже с подачи после углового подопечные Виктора Гачнаренко вернули равенство на табло.

Спонсоры ярких эмоций – быстрый гол, нереализованный пенальти и навал в последние минуты

Первый мяч забили уже на 5-й минуте – вряд ли после такого старта команды начнут играть в закрытый футбол. И те, и другие позволяли сопернику часто бить по воротам – при том, что чаще мячом владели «красно-зеленые», количество ударов у них со «шмелями» примерно равное.

Только ситуация устаканилась при счёте 1:1 – и хозяева во втором тайме выходят вперёд. Ещё спустя чуть меньше 20 минут получают право пробить пенальти – но Илья Ишков не реализует сразу две попытки. Оба раза – сэйв Лантратова. При этом в остальном 18-летний полузащитник провёл довольно качественный матч. Несколько атак «Урала» проходили именно через его правый фланг. Илья отлично принимал мяч и быстро развивал атаки, на дриблинге врывался в штрафную. И взялся перебить 11-метровый после неудачной попытки – так закаляется характер.

После этого подопечные Михаила Галактионова продолжили перехватывать инициативу – игру упростили до забросов, так пришёл момент с острейшим ударом Фассона. Илья Помазун остановил мяч на ленточке, Сулейманов пошёл добивать и спровоцировал прямое столкновение. В таком сценарии очень помогало наличие Артёма Дзюбы на поле. «Красно-зелёные» получали дополнительный рычаг давления при забросах – 35-летнему форварду в верховой борьбе нет равных.

Артём несколько раз скидывал под острые удары. Один из них наносил Дмитрий Баринов – попал в штангу. А позже вновь выиграл мяч для Фассона, тот отдал под удар Сулейманову – и Тимур спас «Локо» от поражения. На 90+6-й минуте.

Москвичи становятся клиентами «Урала»

Матчи столичных клубов с «Уралом» редко складываются неинтересно. У «Спартака» вообще со «шмелями» серьёзные проблемы – ещё с 2018 года. Как только «Урал» вернулся на «Екатеринбург Арену», коллектив 6 раз обыгрывал «красно-белых». Это при 5 победах «Спартака» и 5 ничьих.

С ЦСКА были тяжелейшие столкновения в Кубке прошлой весной. И этим летом подопечные Виктора Ганчаренко добыли первую за долгое время победу над «армейцами».

Аналогичная история – с «Локомотивом». Два поражения от «красно-зелёных» в финалах Кубка России сопровождались единоборствами, переходящими в прямые столкновения. 3 победы уральцев за последние 5 лет, минимальные счета. И лишь начиная с 2021 года дело двинулось. В последних 7 встречах «Локо» только 2 раза одерживал победу. В прошлом сезоне «шмели» забили «красно-зелёным» 4 мяча в Москве. В Екатеринбурге ограничились результативной ничьей – 2:2. Эта кампания начиналась с поражения екатеринбуржцев в гостях и победы по пенальти дома в кубковом матче. И теперь – вновь ничья. «Урал» — один из главных спонсоров московских комплексов.

Нет поводов для расстройства – но история «Крыльев» манит

У «шмелей» не так много причин для расстройств. Да, могли забирать победу и сами оставили «Локомотив» в игре. Но это был матч с командой из топ-3 чемпионата. С теми, кто обыграл «Зенит». И «Урал» с таким соперником набрал очки, которые позволяют идти на промежуточном 5-м месте. По итогам 11 туров. При одном из самых скромных бюджетов в чемпионате.

С другой стороны, есть пример «Крыльев» — у самарцев ресурс несильно больше. И они оторвались от «Зенита», «Локо», ЦСКА , «Динамо», «Спартака». Идут на втором месте и отбирают очки у всех московских команд (самый свежий пример – со «Спартаком»).

Для «шмелей» итог поединка скорее положительный. А «железнодорожникам» пора задуматься, почему встречи с екатеринбуржцами даются им настолько тяжело.