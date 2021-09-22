В 1 Навас Кейлор Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 118 Точность пасов: 111 Минут сыграно: 90

З 5 Маркиньос Фолов заработано: 1 Выносы: 3 Пасы: 123 Точность пасов: 111 Минут сыграно: 90

З 25 Мендеш Нуно Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 81

З 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 18 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 65

П 15 Данилу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 102 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 90

П 12 Рафинья Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Перехваты: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 65

Н 9 Икарди Мауро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

Н 7 Мбаппе Килиан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 10 Неймар Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 50 Доннарумма Джанлуиджи

З 22 Диалло Абду

З 24 Керер Тило

П 27 Гейе Идрисса

П 11 Ди Мария Анхель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 25

П 23 Дракслер Юлиан Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

П 8 Паредес Леандро

П 28 Эбимбе Эрик

П 21 Эррера Андер Фолов совершено: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 25

Пропускают

(П) - Травма колена

Не играл с 03.10.21 , с ним 6 из 24 очков в нац. чемпионате Верратти Марко (П) - Травма колена

(З) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 28.09.21 Курзава Лайвен (З) - Травма икроножной мышцы