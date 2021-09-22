|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Странная ситуация. Если выйдет на выходных, значит точно "лапша"
Странная ситуация. Если выйдет на выходных, значит точно "лапша"
Может и не травма, конечно. Но тогда, подход очень странный. Месси не в форме и ради показухи пропускать ещё два матча-это ещё дополнительный месяц на набор формы
Может и не травма, конечно. Но тогда, подход очень странный. Месси не в форме и ради показухи пропускать ещё два матча-это ещё дополнительный месяц на набор формы
Сколько бы не говорили про Месси, лучший трансфер ПСЖ - это ХАКИМИ.
Сколько бы не говорили про Месси, лучший трансфер ПСЖ - это ХАКИМИ.