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Мец - Пари Сен-Жермен
Лилль - Реймс
Монако - Сент-Этьен
Монпелье - Бордо
Нант - Брест
Ренн - Клермон
Анже - Марсель
Ланс - Страсбур
Лорьян - Ницца
Лион - Труа

Протокол матча Мец против Пари Сен-Жермен

Мец Логотип футбольный клуб Мец 1:2 Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен
Мец
1 : 2
завершен
22 сентября 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 57 - 592
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 3
Средний возраст: 24.9 - 26.8
Легионеров: 6 - 9
Схемы: 4-5-1 - 4-3-1-2
Серия побед: 0 - 1
Пари Сен-Жермен
Франция. Лига 1 2021/2022, 7 тур
Стадион Сен-Симфорьен, зрителей: 26661
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.496.241.32
Фонбет 10.00 6.30 1.27
Мелбет 12.50 6.80 1.24
BetBoom 11.11 6.80 1.23
    Еще
     
    19' Яде Папа (26)
     
    39' (1:1) Куяте Бубакар (23) (Гуйе Мамаду (20))
     
    66' Ньяне Ибраима (7) уходит с поля, Де Превиль Николя (9) вышел на поле
     
    2
    67' Гуйе Мамаду (20) уходит с поля, Булайя Фарид (10) вышел на поле
    67' Яде Папа (26) уходит с поля, Ниакате Сику (4) вышел на поле
     
    68' Хабиб Маига (19)
     
    73' Бронн Дилан (2)
     
    5
    90' Пажо Венсан (14) уходит с поля, Траоре Бубакар (8) вышел на поле
    90+1' Сентонз Фабьен (18)
    90+1' Бронн Дилан (2)
    90+2' Тренеру Антонетти Фредерик
    90+6' Укиджа Александр (16)
     
    5' (0:1) Хакими Ашраф (2)
     
    2
    65' Рафинья (12) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
    65' Вейналдум Джорджиньо (18) уходит с поля, Ди Мария Анхель (11) вышел на поле
     
    69' Мендеш Нуно (25)
     
    81' Мендеш Нуно (25) уходит с поля, Дракслер Юлиан (23) вышел на поле
     
    2
    90+4' (1:2) Хакими Ашраф (2) (Неймар (10))
    90+6' Неймар (10)
    Голы
    5’ 0:1 Хакими Ашраф
    Куяте Бубакар
    ассистент Гуйе Мамаду     		1:1 39’
    90+4’ 1:2 Хакими Ашраф
    ассистент Неймар
    Наказания
    Яде Папа 19’
    Хабиб Маига 68’
    69’ Мендеш Нуно
    Бронн Дилан 73’
    Сентонз Фабьен 90+1’
    Бронн Дилан 90+1’
    Тренеру Антонетти Фредерик 90+2’
    Укиджа Александр 90+6’
    90+6’ Неймар
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Ди Мария Анхель Вейналдум Джорджиньо
    65’ Эррера Андер Рафинья
    Де Превиль Николя Ньяне Ибраима 66’
    Булайя Фарид Гуйе Мамаду 67’
    Ниакате Сику Яде Папа 67’
    81’ Дракслер Юлиан Мендеш Нуно
    Траоре Бубакар Пажо Венсан 90’
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 5
    		12 Фолы 12
    		3 Угловые 3
    		4 Офсайды 1
    		26% Владение мячом 74%
    		2 Cэйвы 1
    		6 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    23 сентября в 12:15
    Мбаппе снова пуст. Видимо, очень хочет в мадрид.
    амурец
    амурец ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    23 сентября в 11:57
    На другой планете, инопланетянин же
    амурец
    амурец ответ DXTK (раскрыть)
    23 сентября в 11:56
    Вот тут то и проблема у ПСЖ, что есть Месси
    sir_Alex
    sir_Alex
    23 сентября в 10:34
    Так себе игра у команды.
    DXTK
    DXTK
    23 сентября в 10:10
    судя по убогой игре ПСЖ Почеттино уберут перед новым годом......мне кажется следующим тренером горожан станет.......Хави, ......тут есть Месси и Неймар, хорошо знакомые и тут поставить футбол будет легче чем в барселоне.
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ dеigandre (раскрыть)
    23 сентября в 09:54
    тоже верно.
    Странная ситуация. Если выйдет на выходных, значит точно "лапша"
    dеigandre
    dеigandre ответ avici_liverpool (раскрыть)
    23 сентября в 08:32
    Так говорят, что он и следующий тур пропустит. Ожидают возвращения к ЛЧ.
    Может и не травма, конечно. Но тогда, подход очень странный. Месси не в форме и ради показухи пропускать ещё два матча-это ещё дополнительный месяц на набор формы
    avici_liverpool
    avici_liverpool ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    23 сентября в 08:15
    чтобы избежать развития темы с "непожатием" руки тренеру, ему придумали травму. Типа заменили из-за травмы. Клоунада
    ztvabkq5uvxs
    ztvabkq5uvxs
    23 сентября в 07:32
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      23 сентября в 07:15
      А где же гном?
      протон
      протон
      23 сентября в 01:21
      Очень и очень слабая победа
      Сколько бы не говорили про Месси, лучший трансфер ПСЖ - это ХАКИМИ.
      протон
      протон ответ gentlewolf (раскрыть)
      23 сентября в 01:14
      речь ведь не о тренировке сейчас, если бы он получил травму на тренировке была бы огласка, речь о поведении игрока и не заявки на игру . а ведь что бы не раздувать скандал такого игрока могли сказать, о да он получил травму в трен процессе и нет конфликтов с тренером. быть такое могло или нет?
      gentlewolf
      gentlewolf ответ протон (раскрыть)
      23 сентября в 01:09
      А на тренировке травму нельзя получить?
      VeniaminS
      VeniaminS
      23 сентября в 00:53
      ПСЖ опять еле,еле выиграл,что то не клеится игра.
      протон
      протон
      22 сентября в 23:54
      Основное амплуа — правый защитник, также может сыграть и в роли крайнего полузащитника, успехов в дальнейшем.
      протон
      протон
      22 сентября в 23:06
      А был в матче эпизод, где Месси получил травму? Ведь тренер должен был увидеть или Месси посигналить, что больно - и как раз произвести замену. Но я так понимаю, этого не было. Вообще странная ситуация, вряд ли здесь обман, но что-то не так. Либо идёт реальный конфликт . Месси это не Барселона.
      протон
      протон
      22 сентября в 23:05
      Слишком много звёзд - это всегда проблема, из таких ребят сложно сделать коллектив, все тянут одеяло на себя, никто не готов "таскать рояль". В принципе, это не новость, уже многие проходили через такое, но ПСЖ, видимо, хочет получить свой личный опыт
      протон
      протон
      22 сентября в 21:44
      ПСЖ сегодня и сейчас. с великими игроками. на пано!
      Сидор новый
      Сидор новый 1:3
      22 сентября в 18:20
      Скорее всего пропустит Месси но это на данный момент не так уж великая потеря пока что Месси не сможет адаптироваться новому команду и тут мне кажется и без него ПСЖ оформит уверенную победу в прошлом матче команда 3 0 проиграл даже Страсбуру в команде явно хромает оборона п 2 с форой вот мой выбор
      idres
      idres 1:3
      22 сентября в 17:46
      "ПСЖ" сегодня играет гостевой матч против "Метца", команды которая занимает 20 место в турнирной таблице, за 6 туров у "Метца" 3 ничьи и 3 поражения, думаю что для "ПСЖ" этот матч не будет легкой прогулкой, но набирать свои три очка они тут обязаны, все же это не тот соперник, с которым парижане могут потерять очки, я поставлю на фору -1,5, несмотря на плотный календарь я думаю что свои 2-3 гола "ПСЖ" забьет.
      izrafel
      izrafel 1:3
      22 сентября в 17:41
      ПСЖ пока играет не очень стабильно и именно этим фактором и нужно пользоваться. ведь букмекеры задирают коэффициенты на фору и тут можно наблюдать небольшой перевес над линией. Победа ПСЖ почти не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, будут ли в строю все лидеры команды, забьет ли наконец Месси и с какой разницей победят парижане. Думаю, что именно эта игра будет взята уверенно.
      Вoлхв
      Вoлхв 1:3
      22 сентября в 17:05
      Звездный ПСЖ показывает пока достаточно блеклый уровень футбола. Месси, Неймар, Димария, Мбаппе должны уничтожат посредственных защитников в Лиге 1, но пока у них это получается слабовато. Думаю, что в матче против Метца это можно начинать делать, поэтому беру фору минусовую на Париж и надеюсь, что Месси уже начнет забивать голы, а то как-то никак пока не получается.
      Djebrael
      Djebrael 1:3
      22 сентября в 17:00
      Мой вариант будет следующим - "Команды не подадут более 10 угловых". Данные команды вряд ли сумеют порадовать нас большим количество поданных угловых, потолок ПСЖ в данной игре - 6 угловых, а Метца - 3. Получается, что выбираю даже с запасом.
      shlomo
      shlomo 1:3
      22 сентября в 15:47
      “Мец” на данный момент делит последнее место вместе с “Сент-Этьеном”, в активе команды сейчас три балла. В прошлом туре хозяева проиграли на выезде “Страсбуру” со счетом 0:3, это уже второе поражение подряд. ПСЖ за шесть туров забил 18 мячей, в среднем три мяча за матч, такой же средний индивидуальный тотал имеют гости в матчах против “Меца”.
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