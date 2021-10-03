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Фиорентина - Наполи
Болонья - Лацио
Верона - Специа
Сампдория - Удинезе
Рома - Эмполи
Аталанта - Милан

Протокол матча Фиорентина против Наполи

Фиорентина Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) 1:2 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) Наполи
Фиорентина
1 : 2
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 156.5 - 362
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 3
Средний возраст: 26.5 - 27.5
Средний рост: 183.7 - 181.7
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Наполи
Италия. Серия А 2021/2022, 7 тур
Стадион Артемио Франки
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.963.532.05
Фонбет 3.70 3.60 2.00
Мелбет 4.22 3.68 1.91
1XBET 3.90 3.54 2.09
BetBoom 3.89 3.64 1.98
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    28' (1:0) Мартинес Лукас (2) (Влахович Душан (9))
     
    31' Бонавентура Джакомо (5)
     
    36' Мартинес Лукас (2)
     
    41' Тренеру Итальяно Винченцо
     
    52' Пульгар Эрик (15)
     
    57' Кальехон Хосе (7) уходит с поля, Соттил Риккардо (33) вышел на поле
     
    65' Пульгар Эрик (15) уходит с поля, Торрейра Лукас (18) вышел на поле
     
    2
    77' Одриосола Альваро (29) уходит с поля, Бенасси Марко (24) вышел на поле
    77' Данкан Альфред (32) уходит с поля, Малех Юссеф (14) вышел на поле
     
    78' Бонавентура Джакомо (5) уходит с поля, Кокорин Александр (91) вышел на поле
     
    2
    39' (1:0) Нереализованный пенальти Инсинье Лоренцо (24)
    39' (1:1) Лосано Ирвинг (11)
     
    50' (1:2) Ррахмани Амир (13) (Зелински Петр (20))
     
    54' Замбо Ангисса Андре-Франк (99)
     
    2
    57' Лосано Ирвинг (11) уходит с поля, Политано Маттео (21) вышел на поле
    57' Зелински Петр (20) уходит с поля, Элмас Эльхиф (7) вышел на поле
     
    67' Мариу Руй (6)
     
    70' Инсинье Лоренцо (24) уходит с поля, Демме Диего (4) вышел на поле
     
    2
    84' Осимхен Виктор (9) уходит с поля, Петанья Андреа (37) вышел на поле
    84' Руис Фабиан (8) уходит с поля, Мертенс Дрис (14) вышел на поле
     
    90+1' Демме Диего (4)
    Голы
    Мартинес Лукас
    ассистент Влахович Душан     		1:0 28’
    39’ 1:1 Лосано Ирвинг
    50’ 1:2 Ррахмани Амир
    ассистент Зелински Петр
    Наказания
    Бонавентура Джакомо 31’
    Мартинес Лукас 36’
    Тренеру Итальяно Винченцо 41’
    Пульгар Эрик 52’
    54’ Замбо Ангисса Андре-Франк
    67’ Мариу Руй
    90+1’ Демме Диего
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Соттил Риккардо Кальехон Хосе 57’
    57’ Политано Маттео Лосано Ирвинг
    57’ Элмас Эльхиф Зелински Петр
    Торрейра Лукас Пульгар Эрик 65’
    70’ Демме Диего Инсинье Лоренцо
    Бенасси Марко Одриосола Альваро 77’
    Малех Юссеф Данкан Альфред 77’
    Кокорин Александр Бонавентура Джакомо 78’
    84’ Петанья Андреа Осимхен Виктор
    84’ Мертенс Дрис Руис Фабиан
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 12
    		3 Удары в створ 6
    		16 Фолы 13
    		8 Угловые 2
    		1 Офсайды 0
    		54% Владение мячом 46%
    		4 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 03:01
    Мог бы и не выходить
    протон
    протон
    вчера в 23:11
    И это еще ему стул не дали, а то бы он показал все свои козыри.
    Всё теперь Кокорин. массажный кабинет, кальян, спаггети, и спать. мастер устал , не беспокоить!
    протон
    протон
    вчера в 23:10
    Если бы ещё Мамаева им продать за пару мультов, то можно смело сказать, что разорвали итальяшек!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:51
    Кокорин против «Наполи»: 7 касаний, 0 ударов, 3 точных передачи из 6, одно выигранное верховое единоборство
    протон
    протон
    вчера в 21:27
    Про Кокорина можно в каждой новости менять только имя соперника, а так и не выйдет на поле.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:26
    Игра получилась весьма интересной, фиалки дали бой лидеру,Неаполетанцы были немного лучше поэтому заслуженно победили. Вообще старт сезона в СерииА Наполи удается на ура. Браво Спаллетти
    протон
    протон
    вчера в 21:26
    Гнобят Саню итальянцы, не дают показать себя, маринуют.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 21:25
    кокорин сыграл 15 минут
    Futurista
    Futurista ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 21:10
    Вот вот)...раньше надо было выпускать...он после скамейки и размяться не успел...
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    вчера в 21:08
    Бак5, в Турине, как в Багдаде - всё спокойно. Игру только лишь нащупываем. Пока не время наблюдать за другими у самих проблем полно. И на заметку тебе - Юве не ждёт подачек. Приятно самим прерывать победные и беспроигрышные серии конкурентов, а не выглядывать из-за угла.
    А так же запомни, что уважающий себя Ювентини не будет желать побед Фиорентине, даже если она играет с прямым конкурентом. Аха-ха)
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Так его выпустили, просто времени мало дали, так бы он затащил
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    вчера в 21:05
    ТОлько Великий Спартак смог надломить лидера серии А. Аха-ха)
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:05, ред.
    Фиорентина не Спартак...класса не хватило)...надо было Сашку выпускать)...
    Бак5
    Бак5 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    вчера в 21:04
      протон
      протон
      вчера в 20:34
      Надо спасать игру фиалкам, выпускать Кокорина , мощную ударную силу...
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь
      вчера в 19:59
      КАк я и думал - Фиора упирается на спартаковской волне. Надолго ли хватит?
      протон
      протон
      вчера в 19:49
      Кокорин сделает этот матч! только на лавке в теплом пледе
      протон
      протон
      вчера в 19:48
      Саня на зимних каникулах уже, с чего ему выходить, играть? Фу. Холодно же
      протон
      протон
      вчера в 19:46
      А наш Кокоша выйдет аль нет?
      Храневец
      Храневец
      вчера в 19:29
      Сашку мать вашу выпускай!
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь победа хозяев
      02 октября в 13:39
      После поражения от Спартака, не удержался и поставил на Фиорентину, думаю, они не хуже спартачей. Аха-ха)
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