Фиорентина

В 25 Оспина Давид Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 22 Ди Лоренцо Джованни Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 3 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 6 Мариу Руй Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 13 Ррахмани Амир Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 99 Замбо Ангисса Андре-Франк Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 20 Зелински Петр Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 57

П 8 Руис Фабиан Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 84

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 70

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 57

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 12 Марфелла Давиде

В 1 Мерет Алекс

З 31 Гулям Фаузи

З 5 Жуан

З 59 Заноли Алессандро

З 2 Малькуи Кевин

З 44 Манолас Константинос

П 4 Демме Диего Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 20

П 7 Элмас Эльхиф Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 33

Н 14 Мертенс Дрис Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Минут сыграно: 11

Н 37 Петанья Андреа Минут сыграно: 11