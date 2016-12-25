Зинедин – тренер года?

Зидан выиграл за год больше трофеев, чем проиграл матчей. «Соккер.ру» говорит о наставнике, которому покорились три кубка, «Барселона» и рекордная серия без поражений.

Почему не другие?

Сначала очертим круг наставников, проявивших себя в этом году, чтобы понять разницу. Кроме очевидных Сантуша и Раньери, вспоминаются два стратега и тактика – Конте в Англии и Симеоне в Испании. Умеют выжать максимум, выстроить модель игры в защите настолько мощную, что продолжают борьбу в любом матче. Клопп или Тухель тоже плодотворно работают, хотя там свои минусы. У Монтеллы успешное начало в Милане. Коулмэн на Евро выделился. Ваше мнение тоже известно – читатели большинство голосов в нашем опросе о лучшем тренере года отдали за Клаудио Раньери и, наверное, правильно сделали.

Вот только на втором месте и с приличным показателем именно Зидан. При этом Клаудио Раньери и Фернананду Сантуш – победители турниров. Наставники, у которых за плечами десятилетия в футболе на бровке. А Зидан – новый Цезарь, пришел, увидел, победил. Француз вдумчиво выстраивает «Реал» и не провалил летнюю подготовку к новому сезону. Обычно с Райкардами и Ди Маттео – случайными победителями ЛЧ, именно это и случается. Но Зидан прошел фазу «удачливого физрука в команде звезд» так быстро, что многие могут назвать его тренером года. Хотя бы потому, что «Лестеру» и Португалии пережитый успех в ближайшем будущем не светит, а Зинедин может впервые выиграть Примеру и бороться в новой Лиге чемпионов. А теперь о том, что его выделяет.

Расчетливость и спокойствие

Зинедин точно не тренер атаки, он скучный, как любой взрослый и ответственный человек. Вспомните, как в весеннем Эль-Класико задушил «Барселону», которая шла тогда без поражений месяцами. И как с трудом, но сломал «Атлетико» на «Сан-Сиро». Его предшественник Бенитес погорел, когда пытался заставить уставших Крооса и Модрича закрывать опорную зону. Рафаэля также сгубило желание учить Роналду игре в футбол – знаменитая история о том, как португальцу рассказывали о технике удара по мячу. Зидан просто взял и выиграл у нападающего Криштиану на тренировке соревнование по исполнению штрафных. Показал, кто в доме хозяин. И на поле француз навел порядок. Хотя также есть подозрение, что коллектив игроков «Реала» немного ускорил расставание с Бенитесом, полагаясь на то, что Зидан будет вести себя иначе.

Зинедин как тренер – современный и тактически модный. У него не очень высокая оборона, крайние защитники – латерали. Есть чистый опорный полузащитник в решающих матчах, и Каземиро стал одной из причин больших побед. Ставка на двух хавбеков с ювелирным пасом тоже на месте – те самые Кроос и Модрич, когда проветрились и перезагрузились морально и физически, заиграли здорово. Бэйл, которого в Испании критикуют из-за травм, переживал при назначении Зидана, поскольку подружился с Бенитесом, но Зинедин настроил валлийца так, что тот даже в полуфинал Евро-2016 со сборной заскочил. У Зидана все на своих местах, и даже летнее отсутствие покупок в разные зоны не удивило. «Реал» правильно рассчитал силы. А Зинедин как тренер, в отличие от себя в бытность игроком, не теряет контроль над собой и ситуацией.

Верность и лицемерность

Зинедин всегда был похож на человека, который может стать хорошим политиком. У него даже улыбка бывает фирменной, словно у опытного кукловода. Говорят, в 2006-м дебютировал как играющий тренер в сборной Франции, но горячая кровь подвела в финале. А нынешний Зидан – отличный чиновник. Он льстит, когда нужно – Бензема и Варан, по его личной версии, провели год лучше, чем Гризманн, Пайет и остальные доблестные французы. Одновременно Зидан не только готов говорить ожидаемые вещи о величии «Реала», Роналду, Бэйле, Пересе, не только поддерживает друга Бензема, но и помнит, что в политике необходимо не только умело лицемерить.

Зидан не нарушает данное игрокам слово, пусть и говорит на публике, как политик. Зинедин не обещал Хамесу место в основе, он не обещал ничего Морате. Он даже Роналду вывел в сторону, от Криштиану команда прямо не зависит. В будущем проверим верность Зидана по отношению к Марсело, но даже в случае с переходом Пепе на скамейку француз поступал честно – сдержал Варана от ухода летом в АПЛ. В результате наградил француза за верность практикой. Умение быть таким изворотливым и при этом совсем не похожим на мерзкого политика, делает Зидана идеальным для клуба, где главный – Флорентино Перес, политикан и бизнесмен до мозга костей. А Зидан в этой связке – легенда с характером.

Дистанция и миротворчество

Да, футболисты «Реала» в порыве радости после победы над «Севильей» в Суперкубке Европы могут ворваться на пресс-конференцию Зидана и облить его водой, дурачась. Но даже по серьезной реакции тренера видно – Зинедин задал дистанцию между собой и игроками. У него точно есть любимчики, вероятно, это ребята с французскими паспортами, но для тренера все равны. И всех он лично провожает на поле, пожимая руку, как братьям по оружию. Одновременно хитрый француз – а Зидан даже в бытность игроком был хитрым, уникальный для «Реала» тренер, который четко гасит конфликты в зародыше.

И это единственный наставник за последние десятилетия, кого побаивается Флорентино Перес. Видно даже по тому, как между собой общаются. Как минимум уважение там точно есть, как и наличие личных связей, о чем говорили в момент, когда Зидана без опыта назначали вместо Бенитеса, имея и другие варианты. Француз выиграл пост, поскольку все руководители «Реала» понимали – этот не даст себя загнобить, что позволил Рафаэль. Вспомните, как Зинедин поначалу издевался над Роналду и Бэйлом. А теперь Криштиану может получить дополнительный отдых против «Севильи», поскольку Зидан убедился – дистанция правильная, он главный и может позволить себе поощрить звезду. Но при случае снова скажет, что Гарет может на поле все то же самое, что Роналду.

Победы над конкурентами

Диего Симеоне обыграл Зидана в феврале, но Зинедин ответил в ноябре со счетом 3:0. А до этого – в серии пенальти в Милане в финале Лиги чемпионов. То есть даже тренер, которого сейчас вместе с Конте можно ставить на первые места именно по чистоте и сложности выполненной работы, в итоге может проиграть Зинедину и «Реалу». Конечно, надо делать поправку на силу состава и футболистов – индивидуально тренера выручали многие, о чем чуть ниже, но посмотрите, как Зинедин вел себя в матчах с непосредственными конкурентами и самыми сильными соперниками. Пеллегрини знал «Реал», но его «Манчестер Сити» не мог ничего поделать с выжидательной тактикой француза.

«Атлетико» понимал соседа еще лучше, как и «Барселона», но поражения обходили стороной. «Вольфсбург» обыграл Зидана в первом матче плей-офф ЛЧ и многому научил за один вечер. Многому и самому важному – не стоит доверять своей команде слишком сильно. Надо быть тем, кто выберет правильную линию поведения, кто выведет на пик формы, кто заставит в финале Суперкубка Европы или в последнем матче 2016-го быть готовыми настолько хорошо, чтобы прибавить в овертаймах и забить победные мячи. В этом году у Зидана всего два поражения. И оба не говорят ничего плохого о его тренерском таланте. А тот факт, что трофеев больше, чем неудач, вообще за гранью понимания. Зинедин определенно внимательно учился последние годы, когда его допускали до штабов прежних тренеров «Реала». Учился у лучших, чтобы стать лучшим?

Бескорыстие и доверительность

Верность по отношению к игрокам «Реала» идет от того, что Зидан не ставит на покупки ради покупок. Он готов отпускать игроков – не будет умолять Хамеса и Иско остаться в «Реале», но при этом Зинедин стал первым тренером клуба за семнадцать лет, который умудрился пережить лето с такими крошечными для королевского коллектива тратами. То есть Зидана устраивает его нынешний состав, и хотя любой клуб такого калибра в будущем прикупит парочку футболистов – возможно, Алабу и Обамеянга из Германии, Зинедин с ними или без останется тренером, которому не нужен Погба для серии побед.

Кроме того, Зидана можно смело уважать за отсутствие жадности как отличительной черты. В списке самых высокооплачиваемых тренеров Европы француз всего на девятом месте, зарабатывает почти вдвое меньше, чем Симеоне и в три с половиной раза меньше, чем Луис Энрике. То есть согласился возглавить «Реал» ради азарта и шанса, не требуя от Переса финансовых гарантий. Вообще о деньгах редко думает и говорит. Наверное, Зидан просто воспитан по-другому, чем отдельные звезды футбола нового поколения. Ему достаточно средств для роскошной жизни, свой главный шаг ради денег сделал по просьбе матери своих сыновей очень давно, когда сменил Турин на Мадрид. К слову, обратите внимание, настолько хороши в 2016-м футболисты того «Ювентуса» в качестве тренеров. Дешам – вице-чемпион Европы, Каррера и Конте – лидеры АПЛ и РФПЛ, как и Зидан в Ла Лиге.

Джокеры и удачливость

Счастливая случайность – важная часть работы тренера. Где был бы Гвардиола без гола Иньесты? Куда забрали бы Моуриньо из «Порту» без скандальной развязки битвы с МЮ Фергюсона в ЛЧ? Где в списке великих был бы сам сэр Алекс без финальных минут на «Камп Ноу»? Понятно, что каждый без исключений тренер, побеждающий чаще других – невероятно везучий. Зидан не исключение, но его отличает умение сделать джокерами многих в составе. Бэйл часто выручал по ходу победной серии – лично приносил победы. Роналду подключился в финале с японцами, до этого прихлопнул «Атлетико», еще раньше помог против «Вольфсбурга». О том, насколько сильно связаны голы Рамоса и победы «Реала» Зидана, даже рассказывать неприлично – вы и так знаете.

Зинедин выиграл трофеи в серии пенальти и дважды после овертаймов, не проиграл «Барселоне» в концовке матча. И впереди у него немало таких поединков. Возможно, француз порой слишком уверенный, но ведь изучает соперников и играет от них, не от себя. Так что Раньери и Сантуш могут остаться героями лишь уходящего года, а Зидан пойдет дальше и возьмет новые трофеи. Мало кто мог поверить, что настолько сильный игрок может с первой попытки стать невероятно успешным тренером. Но, не предлагая футбольному миру новую парадигму развития, как сделал Кройф в «Барселоне», Зинедин может стать по успешности своим Йоханом для «Реала». Замечательно, что живем в пору таких футбольных историй. Любопытно посмотреть на тренерские решения француза, когда удача отвернется. План «Б» от Зидана пока не видели, но в этом и интрига. А здесь и сейчас он аккуратный, авторитетный, вдумчивый и хорошо мотивирует команду – идеальный тренер для нынешнего «Мадрида».