В шаге от величия. Сборные, которые могли выиграть ЧМ

Чемпионаты мира выигрывали команды восьми стран, а еще четыре сборных добирались до финалов и останавливались в шаге от трофея. Их истории заинтересовали «Соккер.ру».

Победители и финалисты ЧМ

Бразилия: 5 побед (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), 2 финала (1950, 1998)

Германия: 4 победы (1954, 1974, 1990, 2014), 4 финала (1966, 1982, 1986, 2002)

Италия: 4 победы (1934, 1938, 1982, 2006), 2 финала (1970, 1994)

Аргентина: 2 победы (1978, 1986), 3 финала (1930, 1990, 2014)

Уругвай: 2 победы (1930, 1950)

Франция: 1 победа (1998), 1 финал (2006)

Англия: 1 победа (1966)

Испания: 1 победа (2010)

Нидерланды: 3 финала (1974, 1978, 2010)

Чехословакия: 2 финала (1934, 1962)

Венгрия: 2 финала (1938, 1954)

Швеция: 1 финал (1958)

Нидерланды, Чехословакия, Венгрия и Швеция имели восемь возможностей на четверых расширить количество победителей Мундиалей. Иногда они даже выступали в роли фаворитов финальных встреч, но на выходе получали только разочарование. Рассмотрим каждый случай в отдельности и поищем причины поражений.

Чехословакия-1934 (поражение от Италии 1:2 в овертайме)

Что помешало? Судейство.

Разве кто-то мог выиграть Мундиаль в 1934 году, кроме Италии? Дуче не соглашался на иной исход. Чехословакия и так совершила чудо, обыграв в полуфинале немцев, отменив рукопожатие Гитлера и Муссолини перед финальным матчем. Сами итальянцы в полуфинале переиграли австрийцев под свисток шведского арбитра Ивана Эклинда, который засчитал победный гол Энрике Гуайты, несмотря на ряд нарушений, предшествовавших взятию ворот. Бенито Муссолини старания рефери оценил высоко и повлиял на то, чтобы 29-летний судья (самый молодой в истории финальных встреч ЧМ) отсудил решающую схватку. Дуче лично проинструктировал Эклинда накануне и тот не подкачал: Иван обложил Чехословакию свистками, при этом позволяя итальянцам играть грубо, не назначил пенальти за снос Антонина Пуча. В общем, со своей задачей справился на «отлично» и после игры получил в прессе прозвище «Граф Римский». ЧМ-1934 считается самым грязным в истории футбола, а судейство – позорным.

Венгрия-1938 (поражение от Италии 2:4)

Что помешало? Собственные ошибки, выбор состава на финал.

Словно отголоском предыдущего Мундиаля на следующий день триумфа «Скуадра Адзурры» заголовки спортивных газет кричали: «Италия побеждает без помощи судей». Даже в Венгрии признали, что соперник одержал закономерную и заслуженную победу, продемонстрировав быстрый, сбалансированный и безжалостный футбол. Правда, ряд футболистов после поражения чуть ли не обвинили своего тренера Дитца в намеренном ослаблении команды. Карой действительно произвел несколько неоднозначных замен по сравнению с полуфинальной встречей, в результате чего Венгрия предстала техничной, но легковесной командой и попала под итальянский каток. Впрочем, задним умом все сильны. Большего внимания заслуживает ироничная реплика вратаря Антала Сабо: «Знаете, нам говорили, что итальянцев перед финалом предупредили о возможных последствиях в случае поражения. Их ждало строгое наказание: тюрьма или что-то похуже. У них не было права проиграть, так что я рад, что мы спасли жизни и карьеры таких замечательных футболистов».

Венгрия-1954 (поражение от ФРГ 2:3)

Что помешало? Самоуспокоенность, недооценка соперника и травма Пушкаша.

Венгрия была самой сильной сборной середины XX века, но завоевать звание чемпионов мира мадьяры не смогли. ЧМ-1954 они проводили в ранге Олимпийских чемпионов 1952 года и безоговорочных фаворитов турнира, что с удовольствием подтверждали результатами. Своего соперника по решающему матчу венгры обыграли в группе со счетом 8:3, и когда в финале повели со счетом 2:0 к 8-й минуте, подумали, что это будет еще одна легкая прогулка. Пушкаш, вышедший на игру с незалеченной травмой ноги открыл счет, но в целом смотрелся не так, как обычно. А тут такая порция самоуспокоенности. В общем, резвое начало сыграло злую шутку со сборной Венгрии: немцы сравняли счет уже через десять минут, потом фавориты пришли в себя, но не реализовали массу моментов, а в концовке основного времени Хельмут Ран принес ФРГ историческую победу, которая известна под названием «Бернское чудо». В официальном меморандуме ФИФА по итогам Мундиаля есть такая фраза: «Футболисты ФРГ победили заслуженно, но лучшей командой первенства была, вне всякого сомнения, сборная Венгрии».

Швеция-1958 (поражение от Бразилии 2:5)

Что помешало? Великий Пеле, волшебная Бразилия.

Шведы на домашнем чемпионате мира добрались до финала, и Нильс Лидхольм даже открыл счет на 4-й минуте в истинно бразильской манере, но примерно тогда родилось правило «вы забьете нам, сколько сможете, а мы вам – сколько захотим». Пеле творил чудеса, его товарищи не отставали, в итоге вышел разгром «Тре Крунур», а бразильцы, пританцовывая, надели себе на голову корону.

Чехословакия-1962 (поражение от Бразилии 1:3)

Что помешало? Ошибки вратаря.

Должно было случиться чудо, чтобы обыграть сборную Бразилии, а запас чудес, положенный финалам Мундиалей, восемью годами раньше израсходовала сборная ФРГ. Впрочем, Чехословакия неожиданно начала матч с атак и даже добилась успеха: гол забил Масопуст. А потом выяснилось, что это не день Вилема Шройфа. Вратарь блестяще играл на протяжении всего турнира и затащил свою команду в финал, где на его долю выпали только грубые ошибки: потеря ворот, нерасчетливый выход навстречу нападающему, слепящее солнце и роковой промах мимо мяча при игре на выходе. Обладатель «Золотого мяча» 1962 года Йозеф Масопуст выдал такое резюме выступлению своей сборной: «Считать второе место Чехословакии неудачей – значит гневить Бога. Это величайший успех в нашей истории. Только вот Вилема очень жалко. Он ведь был лучшим в Чили, а по возвращении домой, в Прагу, только и слышал за спиной: «А, это тот, кто похоронил нас в финале…

Нидерланды-1974 (поражение от ФРГ 1:2)

Что помешало? Немецкий характер, спорный пенальти и не лучший день Кройфа

Главные неудачники финалов Мундиалей – голландцы. У них три поражения в решающих схватках и ни одного титула. Началось все в 1974-м, когда „оранжевым“ с Михелсом на тренерском мостике и Кройфом в роли примы прочили триумф, но они сломали зубы о хозяев турнира немцев. Хотя, уже на второй минуте нынешний президент „Баварии“ снес Йохана в штрафной площадке, и Неескенс реализовал пенальти. Сборная ФРГ отыгралась аналогичным образом в середине тайма, причем этот эпизод можно считать ключевым. Бернду Хольценбайну десятилетиями приходилось отвечать на вопрос: „А не нырял ли ты часом?“ Английский же судья Тейлор в 1997-м году признался, что „пожалуй, был неправ“. Брайтнер сравнял с „точки“, Герд Мюллер забил, как оказалось впоследствии, победный мяч на 43-й минуте, а Кройф по пути в раздевалку жестко выговаривал арбитру, за что получил „горчичник“. И нагоняй от Михелса в раздевалке. В итоге, во второй половине Йохан был бледной тенью себя самого. Голландцы проиграли, и еще одна причина неудачи той блестящей команды раскрывается в словах форварда Джонни Репа: „Мы очень хотели выставить немцев на посмешище. За все. Это сидело у нас в подсознании. А они просто хотели победить“.

Нидерланды-1978 (поражение от Аргентины 1:3 в овертайме)

Что помешало? Судейство, Марио Кемпес, невезение

Пожалуй, еще более досадное поражение, чем четырьмя годами раннее. В ФРГ „оранжевые“ были психологически не готовы к финалу, а в Аргентине, где снова сошлись с хозяевами Мундиаля в решающей схватке, вмешались внешние факторы. Во-первых, судейство. Голландцы утверждали, что итальянец Серджо Гонелла посадил их на свисток. Рефери зафиксировал 46 нарушений правил со стороны европейцев и только 19 фолов аргентинцев, при условии, что сборная Нидерландов владела игровым и территориальным преимуществом. Дикие цифры. Во-вторых, жуткое невезение. Ренсебринк за 20 секунд до свистка к окончанию основного времени из убойной позиции попал в штангу, забей он – и не было бы никакого овертайма. Ну, а Марио Кемпес просто делал свою работу, на счету форварда „альбиселесте“ дубль, в том числе победный мяч на 105 минуте.

Нидерланды-2010 (поражение от Испании 0:1 в овертайме)

Что помешало? Отдельные решения судьи, невезение

Тридцать с лишним лет спустя причины поражения у Нидерландов были те же. Испания была фаворитом финала и подтвердила свой статус игрой, создав больше моментов, но некоторые эпизоды намекают на возможность другого исхода. Например, Арьен Роббен при выходе один на один с Касильясом был сбит Пуйолем, что осталось без внимания Ховарда Уэбба, а в другом случае не реализовал роскошный момент. С другой стороны, можно припомнить прием кунг-фу в исполнении Найджела Де Йонга против Хаби Алонсо – там вообще была прямая красная карточка, но английский рефери закрыл глаза. „Оранжевые“ все же остались вдесятером после удаления Хейтинги на 109-й минуте и не выстояли, пропустив от Иньесты, когда до серии пенальти оставалось потерпеть минут пять. Получат ли голландцы еще одну возможность выиграть чемпионат мира, или какая-то иная сборная сумеет в обозримом будущем расширить состав триумфаторов? Может быть, Мундиаль в России зажжет новую звезду?