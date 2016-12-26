«Боксинг дэй». Незабываемое

Время открывать подарки! «Соккер.ру» вспоминает самые важные события в «Боксинг Дэй»: первый матч в истории, голевое безумие 1963-го и последнюю победу сэра Алекса.

1860: первый матч в истории футбола

Именно 26 декабря более полутора веков назад состоялся поединок, который принято считать первым в футбольной истории. В 1855 году члены Крикетного Клуба Шеффилда организовали футбольную секцию, а через пару лет на свет появился первый в истории футбольный клуб – ФК «Шеффилд». Первоначально члены этого объединения играли между собой, каждый раз избирая различные способы деления на две команды: то женатые против холостых, то рыжие против русых, то еще что-нибудь. В сентябре 1860-го совсем рядом на свет появился второй в мире клуб – «Халлам», и в день после Рождества соседи решили разыграть первый в истории футбольный поединок, заодно образовав старейшее дерби (Rules derby). «Шеффилд» выиграл со счетом 2:0 на поле соперника. Оба клуба, а также поле, где они впервые сошлись – «Сандигейт Граунд», до сих пор существуют. «Шеффилд» и «Халлам» обретаются в восьмом и девятом дивизионах соответственно, три года назад в последний раз сыграли между собой и надеются встретиться вновь в ближайшем будущем. Прекрасная иллюстрация глубины футбольной истории Англии.

1963: «огненный» «Боксинг Дэй»

Переносимся на сто с хвостиком лет вперед, чтобы стать свидетелями самого безумного рождественского футбола в истории. Просто посмотрите на результаты матчей Первого Дивизиона, которые были сыграны 26 декабря, и вы все поймете.

«Барнли» - «Манчестер Юнайтед» - 6:1

«Блэкпул» - «Челси» - 1:5

«Вест Бромвич» - «Тоттенхэм» - 4:4

«Вест Хэм» - «Блэкберн» - 2:8

«Вулверхэмтон» - «Астон Вилла» - 3:3

«Лестер» - «Эвертон» - 2:0

«Ливерпуль» - «Сток Сити» - 6:1

«Ноттингем» - «Шеффилд Юнайтед» - 3:3

«Фулхэм» - «Ипсвич» - 10:1

«Шеффилд Уэнсди» - «Болтон» - 3:0

Знаете, как в известной книге и одноименном мультфильме: «Это только гриппом вместе болеют, а с ума сходят поодиночке». Так вот, английские клубы опровергли это правило больше полувека назад. На самом деле, какой-то сюрреализм: 10 встреч, 66 забитых мячей, то есть 6.6 в среднем за игру. Наверняка у кого-то возникнет резонный вопрос: а они точно в футбол играли в тот день? Подтверждают – в футбол, есть фото- и видеосвидетельства.

1979: дерби, дерби и еще раз дерби

Составители календаря нередко ставят на «Боксинг Дэй» локальные дерби или принципиальные соперничества географически близких клубов. Это делается ради того, чтобы интерес к футболу в праздники не угасал, а футболистам и болельщикам не приходилось много времени проводить в дороге. В Первом Дивизионе в тот день «Ливерпуль» переиграл «Манчестер Юнайтед», как и годом раннее, а «Арсенал» в битве Северного Лондона взял верх над «Тоттенхэмом» с минимальным счетом. Еще было Старое фермерское дерби или Дерби Восточной Англии: «Ипсвич» и «Норвич» забили друг другу по три мяча. Но самого пристального внимания заслуживает встреча, состоявшаяся в рамках Третьего Дивизиона, где в тот год оказались «Шеффилд Уэнсди» и «Шеффилд Юнайтед». Дерби Стального Города собрало на трибунах «Хиллсборо» 49000 зрителей – рекордный показатель посещаемости для Третьего Дивизиона.

2007: перестрелка на «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Астон Вилла» - 4:4

Голы: Шевченко, 45 (пенальти), 50; Алекс, 66; Баллак, 88 – Мэлони, 14, 44; Лаурсен, 72; Барри, 90+1 (пенальти)

Многие английские журналисты называют этот матч лучшим рождественским противостоянием с момента образования Премьер-Лиги, и с ними нетрудно согласиться – это был царский подарок всем любителям футбола! В этой встрече все прекрасно: восемь забитых мячей, невероятное развитие событий, два пенальти, ошибка Чеха, голы в концовке, три удаления. При счете 2:0 в пользу «Астон Виллы» в конце первого тайма казалось, что первое домашнее поражение «Челси» за 71 матч неизбежно надвигается, однако Андрей Шевченко уже к 50-й минуте дублем уравнял шансы, а впоследствии «синие» дважды выходили вперед, но у бирмингемцев всегда находились адекватные ответы. Гол Михаэля Баллака на 88-й минуте со штрафного мог стать победным, однако уже в компенсированное время Гарет Барри реализовал пенальти, подведя черту под сумасшедшим триллером с использованием всех возможных спецэффектов.

2012: последняя победа Короля «Боксинг Дэй»

«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» - 4:3

Голы: Эванс, 25; Эвра, 58; ван Перси, 71; Чичарито, 90 – Перч, 4; Эванс, 28 (автогол); Сиссе, 68.

Сэр Алекс Фергюсон – настоящий Король «Боксинг Дэй». С момента образования Английской Премьер-Лиги в 1992-м «Манчестер Юнайтед» под руководством шотландца 21 раз играл 26 декабря. Итог: 18 побед при 2 ничьих и 1 поражении, которое «Дьяволы» потерпели от «Мидлсбро» в 2002 году. Попрощался сэр Алекс с «Боксинг Дэй» победой, виктория эта была одержана в «Ферги-тайм»: Чичарито забил победный гол на 90-й минуте при счете 3:3, причем до этого МЮ трижды вынужден был отыгрываться. Запомнит на всю жизнь эту встречу и защитник Джонатан Эванс, который в первом тайме с интервалом в три минуты поразил сначала чужие ворота, а затем свои.