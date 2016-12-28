«Анжи» и «Томь» приговорили. Что дальше?

В Томске и Махачкале закончились деньги на футбол. «Амкар», «Уфа» и «Крылья Советов» за зиму тоже ослабнут. «Соккер.ру» интересно, кто выиграет в итоге?

Какие клубы не переживут зиму?

«Анжи» и «Томь» станут неузнаваемыми. Закончились деньги, повеяло ФНЛ. Но обратите внимание еще на шесть команд. Например, «Оренбург» и «Арсенал» вынуждены экономить. Причем в первом случае если завтра «Газпром» прикрутит вентиль – быть беде. Оба аутсайдера будут рады, если их конкуренты развалятся, потеряв зимой лидеров и мотивацию. Но сами выигрывают лишь по два матча за семнадцать туров. Это не уровень РФПЛ, о котором можно мечтать. Также есть подозрения, что весной вы не узнаете «Амкар». В Перми открыто говорят – только продажи Селихова и Джикии помогут выжить. А поскольку Гаджиев заработал 27 пунктов за осень, то сезон для «Амкара» закончен. Обычно хватает 27-30 пунктов, чтобы даже в стыковые матчи не попасть.

При этом пермяки точно не ставят на еврокубковое чудо, как прошлогодний «Ростов». Кроме названных пяти клубов, слабее станет «Уфа». Лунев и Васин уехали, но ключ в Ганчаренко. Тренер Семак вряд ли сработает так же чисто и четко. Опять же, «Уфе» до гарантированной путевки в сезон 2017/18 нужно всего пару пунктов. А дальше потеряют мотивацию. Даже «Крылья Советов» со Скрипченко, но без Молло, Паскуато и Цаллагова, если они уйдут, заиграют иначе. И судьба «Урала» непонятна. Тоже распускают лидеров? Денег на новый контракт Фонтанельо вот не нашлось, а ведь игрок основы. В сумме восемь команд могут стать заметно слабее. И денег на толковых новичков у них не найдется. Еще «Ростов» под вопросом. Даже выплата задолженностей по зарплате не значит, что Азмун, Нобоа, Мевля и Полоз никого не интересуют на трансферном рынке. А без них будет другая команда.

У «Томи» и «Анжи» нет шансов?

На борьбу – есть, на развитие в РФПЛ в ближайшее время – точно нет. Могут оказаться в стыковом раунде и вылететь, не обязательно напрямую, но на вылет встали крепко. В этот раз команду из Томска вряд ли спасут, поскольку даже руководители области спрашивают: «Зачем нам игрок с зарплатой 2 миллиона рублей в месяц, если врачи и учителя на балансе?» Так что «Томь» снова уйдет в ФНЛ. «Анжи» тоже, ведь у спонсоров пропал интерес к футболу. Клубу не привыкать, к сожалению. Хотя гордый молодой болельщик, который верно ждал на стадионе, может сейчас быть лично оскорблен акционерами. То дарят надежу, то отбирают, причем неожиданно. Зачем?

В Махачкале клуб со странным управлением. Путь от борьбы за призовые места до вылета проходят молниеносно. И тут дело не в осуждении «нового вектора». Каждый акционер тратит деньги так, как считает нужным, а содержать клуб – дорогое удовольствие. Дело в том, что в Махачкале народ ходил на футбол, в отличие от того же Томска. Что там, даже «Локомотив» дома собрал с учетом дерби не намного больше зрителей в сумме, чем «Анжи». Фанатов жаль, как и игроков клуба, ведь многие дрались в составе команды Врбы. А теперь им надо быстро принимать важные решения. Состав «Томи» разлетелся, «Анжи» - тоже. Бериша уже в «Тереке» - один из первых ушедший, далеко не последний.

Какова ситуация в ведущих лигах?

Может, так и надо, чтобы аутсайдеры были слабыми и помогали фаворитам набирать очки? Давайте проверим и сравним. Классовый разрыв между «Ювентусом» и «Кротоне» значимее, чем между «Спартаком» и «Томью». Особенно с учетом, что в Томске «красно-белые» выиграли 1:0 и победили впервые с 2008-го года. «Анжи» может в Кубке после удаления вынести «Зенит» 4:0. «Кротоне» второй состав «Ювентуса» не обязательно обыграет. Вот только в Серии Б у вас целый взвод клубов, которые выживут, если поднимутся в высший дивизион. Про АПЛ и говорить не нужно, у них даже второй по рангу дивизион богатый. При этом аутсайдеры вышей лиги собрали по двенадцать пунктов. Что на тридцать четыре меньше, чем лидер «Челси».

В Германии «Дармштадт» никакой, в Испании – «Осасуна». Даже самые большие в европейском футболе деньги не гарантируют, что не будет заметно отстающих клубов. При этом в России тоже возможен вариант прорыва, как у «Лейпцига». «Краснодар» вырвался из трясины и стремительно вырос. Причем «быков» любят, в отличие от немецкого новичка Бундеслиги. Впрочем, принципиальная разница именно в природе перехода в аутсайдеры. Немецкая или английская структура футбола работает. Аутсайдеры есть всюду, но в России клубы мрут как мухи, потому что «денег нет, но вы держитесь». Даже московское «Динамо» вылетело. Хотя там история, имена, участие в еврокубках и стройка новой арены. Но если футбольные просчеты сочетаются с финансовым положением – у любого клуба нет шансов. И священное очищение ФНЛ – лучшая из опций, ведь есть случаи полного уничтожения.

Стоит спасать «бюджетные» клубы?

Сложный вопрос, поскольку нелинейный. Почти все команды РФПЛ, за исключением двух-трех («Зенит», «Спартак» и «Краснодар»), не продумывают стратегию финансового поведения. Питерцы хвастаются, что неплохо зарабатывают, даже заявлено, что без прямой помощи «Газпрома» проживут. Слабо верится, зато деньги есть. «Спартак» точно может выжимать из своих фанатов больше – стадион тут здорово помогает, а Лига чемпионов стала бы заметным бонусом. Арена «Краснодара» не окупится, но там есть хозяин. И Галицкий занимается бизнесом – именно предпринимательством, а не добычей ресурсов, который будет актуален всегда. А вот если «Рубин» придется прикрыть, как думаете, в Казани будут митинги и протесты? Вряд ли. И уж точно протесты фанатов ни на что не повлияют.

Смерть «Локомотива» без главного спонсора тоже не станет переломным моментом истории. Опыт прошлых случаев подсказывает, что всегда при развалах одни проблемы – неразумное управление, утечка денег, непонятные контракты. Но при этом никакого контроля, поэтому даже любимый всеми «Ростов», если в будущем не найдут денег, спасать за счет бюджетников ростовской области не станут. Цинично? А вы хотите, чтобы выжил – именно выжил, развиваться не получится, клуб с несколькими сотнями работников, но при этом потратили деньги тысяч бюджетников и пенсионеров? Разумеется, есть контраргумент – если забирают ресурсы у футбола, то не обязательно отдают народу. Когда «или спорт, или электорат», то футбол будет не в приоритете. Даже с учетом ЧМ-18, ведь там важны стадионы, гостиницы и аэропорты, а не клубы.

Кто выиграет от развалов середняков?

Давайте посмотрим, ведь истории повторяются и злят всегда, как в первый раз. Местный футбол как структура беспорядочен. Никому нет дела до маленьких клубов и методов их управления. Слабый контроль. Если допускали падение именитых, то можете не сомневаться, что смена отношения к «Рубину», «Локомотиву» или ЦСКА со стороны спонсоров может в миг деклассировать команды с чемпионскими титулами. Не верите – вспомните «Аланию». Так что злость – наименьшее, что сейчас имеет полное право чувствовать бедный поклонник «Томи», «Анжи», «Амкара», «Уфы» или «Крыльев Советов». Их ждет если не банкротство, то ослабление состава, то есть крест на прогрессе. Вероятно, с «Анжи» и «Томью» теперь станет легче играть. А пермяков или уфимцев начнут подозревать при каждом удобном случае, как только они гарантируют себе место в элите.

Причем знаете, что станет подлинной катастрофой? Если молодежный состав «Анжи» с Кучуком удержится в элите. Это будет приговор и решению распустить основу после разногласий спонсора, и всему чемпионату. Если молодняк может не проиграть основам, что это за высшая лига? Даже если локально «Спартак», «Зенит» и ЦСКА выиграют, заполучив футболистов развалившихся команд и клубов, потерявших финансирование, то чемпионат стратегически проиграет. Давно надо выработать систему, страхующую от таких резких скачков возможностей. И при этом самым богатым не стоит создавать дочерние клубы, поскольку этот путь в никуда уже проходили украинские команды. Ведь когда гибнут частные предприятия, просчитавшись – это одно дело. А когда даже частное привязано к государственному бюджету, то надо четко расставить приоритеты. Дико терять сразу две команды из шестнадцати за зиму. Приходится с опасениями ждать, что сразу восемь коллективов станут слабее, не имея ресурсов для усиления. Например, у «Арсенала», который важен тулякам, трансферный бюджет – «ноль рублей». Как вам сумма? Причем на такие истории уже не реагируют, как на аномальные. «Томь» и «Анжи» умирают буднично, хотя пожить не успели.