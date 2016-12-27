«Анжи» продаст своих ведущих игроков в связи с финансовой ситуацией в клубе
Сегодня, 18:16 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя
ФК «Анжи» выступил с заявлением относительно корректировки всех сфер деятельности клуба.
«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК „Анжи“ вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба.
В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК „Анжи“ в другие клубы.
Не только „Анжи“, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать ФК „Анжи“.
О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.
Другие материалы по теме:
17:33 Видео ЦСКА: «С Новым и-го-годом!» 63
Вчера
25 декабря 2016
Станислав Горин
«Соккер.ру» раскрывает карты «Спартака», «Зенита», ЦСКА и остальных клубов. Весь мир российской лиги в понятных и показательных цифрах и фактах!
23 декабря 2016
22 декабря 2016
Александр Чистяков
Первая часть чемпионата России наверняка сменила направленность симпатий, и «Соккер.ру» вновь задается вопросом: кто из клубов и игроков РФПЛ заслуживает поддержки?
Или войдите через
Искренне сочувствую всем дагестанским болельщикам
Искренне сочувствую всем дагестанским болельщикам
p.s. лучше бы Федун обанкротился, вся Россия ненавидит спартак, и никто за них не болеет)) а за Анжи весь Дагестан топит...
Скорее всего захотят начинать с ФНЛ и воспитанниками
академии Анжи значит нам при всем даже удачном
раскладе не видать премьер лиги года три.
Жду новость про Павла также 9 января кто будет
проходить мед. проверку и поедет на сборы.
Конечно порядком надоели эти эксперименты но болельщикам ничего
не остается кроме надежды.
https://m.youtube.com/watch?v=NK2_mSWA-bk
Но мы то Шатова только взяли, остальные через третьи руки подошли.
Сейчас то кого толкового забрать от туда можно?