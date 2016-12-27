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«Анжи» продаст своих ведущих игроков в связи с финансовой ситуацией в клубе

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Анжи
Сегодня, 18:16 | Источник: ФК "Анжи" | Редакция: Дмитрий Кристя

ФК «Анжи» выступил с заявлением относительно корректировки всех сфер деятельности клуба.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам, что по ряду объективных причин, в том числе финансового характера, ФК „Анжи“ вынужден внести коррективы во все сферы деятельности клуба.

В этой связи мы стоим перед необходимостью осуществить продажу ведущих игроков ФК „Анжи“ в другие клубы.

Не только „Анжи“, но и ряд других спортивных клубов испытывают сегодня финансовые и иные трудности, и мы просим вас с пониманием отнестись к происходящим переменам и не связывать их с отказом акционера или руководства клуба и дальше развивать ФК „Анжи“.

О всех состоявшихся трансферах мы сообщим вам дополнительно», — гласит сообщение на официальном сайте клуба.

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