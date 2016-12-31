Поздравления от российских клубов!

Новый 2017 год ринулся в решающее наступление. «Соккер.ру» заряжается новогодним настроением вместе с праздничными роликами клубов Премьер-Лиги!

Футболисты «Спартака» облачились в праздничные колпаки и попытались ответить на вопрос: «Что такое Новый Год?» Вспомнили любимые фильмы, салаты и детство, а Андрей Ещенко показал, как нужно откусывать голову шоколадному Деду Морозу. И никто даже не сказал про чемпионство!

А вот Жулиано обещал произнести тост «За чемпионство!» в новогоднюю ночь. Титула он будет желать, конечно, «Зениту», а не «Спартаку». А еще питерцы устроили серию забавных «дуэлей» между россиянами и легионерами, заставляя их отвечать на каверзные новогодние вопросы. Получилось забавно!

В ЦСКА даже иностранцы придерживаются российских традиций празднования Нового Года. Понтус Вернблум и Зоран Тошич продемонстрировали это для наглядности.

А еще все футболисты армейского клуба получили подарки от Деда Мороза.

Грозненский «Терек» своим болельщикам сделал практичный подарок – обновленный клубный сайт, но и футболисты получили задание на отпуск, с которым отлично справились.

Игроки «Амкара», среди которых затесался один спартаковец, знают, чего их фанаты просили у Деда Мороза в своих письмах, выступили перед камерой, чтобы поздравить и пожелать… впрочем, смотрите сами.

В «Ростове» записали целую серию поздравлений с футболистами в главных ролях. Ростовчане, они же Мужики, доставили немало радости не только своим болельщикам, но и любителям футбола по всей России, которые переживали за них в Лиге чемпионов. Выкладываем часть обращений ростовчан, больше поздравлений – на официальном сайте и youtube-канале ФК «Ростов».

Как всегда оригинально выступила «Уфа», сняв пародию на известную рекламу. В главных ролях нападающий главной команды Кехинде Фатаи, а также воспитанники клубной школы Арина Бондаренко и Самат Рашитов. Молодцы, ребята, добавили настроения!

Казанский «Рубин» по примеру «Ростова» будет поздравлять поклонников клуба с помощью видеообращений игроков, тренеров и руководителей. Первым, как и положено, выступил генеральный директор клуба Ильгиз Фахриев. Не только поздравил и пожелал, но и загадку загадал!

Футболисты «Локомотива» нарядились в свитера с оленями и под присмотром Юрия Семина, вернее даже, с его подачи «зажгли»! В прямом смысле.

Вербальные поздравления от игроков прилагаются.

«Анжи» в преддверии Нового Года провел на «Анжи Арене» новогодний детский праздник и детскую ярмарку. Отличное начинание, детишки, да и взрослые остались довольны!

От имени футбольной команды «Крылья Советов» слово взял Вадим Скрипченко, под руководством которого волжане воспрянули духом в концовке осенней части сезона.

«Урал» сделал новогоднюю открытку. Не судите строго, главное, что от всего сердца!

Для «Оренбурга» 2016 год был особенным, ведь команда впервые в истории пробилась в футбольную элиту России. От 2017-го оренбуржцы ждут новых успехов.

Не остался в стороне от праздника и тульский «Арсенал». Сергей Кирьяков с «шарфиком» из праздничного «дождика» великолепен!

«Динамо» в ФНЛ, но новогоднему настроению это не помеха. Особенно, если всем вместе «зарядить» новогоднюю кричалку! Объединяет, знаете ли.

А закрывает эту страничку с поздравлениями видео от ФК «Енисей». Ребята, рвущиеся в Премьер-Лигу вместе с Андреем Тихоновым, знают толк в веселье! А какой у них Дед Мороз!