«Скорпионы» атакуют… и не только

В течение нескольких дней в АПЛ два гола были забиты «ударами скорпиона» - отличились Мхитарян и Жиру. «Соккер.ру» вспоминает другие случаи применения сложной техники.

Сначала вспомним голы, которые подтолкнули нас к исследованию «феномена скорпиона» - вдруг кто-то за новогодними праздниками упустил такие жемчужины из виду? В хронологическом порядке первым следует этюд Генриха Мхитаряна 26 декабря во встрече с «Сандерлендом». Сначала насладитесь техникой исполнения, а потом обратите внимание на линию офсайда.

Henrikh Mkhitaryan, he's our midfield Armenian! pic.twitter.com/2FsN6ViL3y — Man Utd Videos (@ManUtdVid) 26 декабря 2016 г.

В любом случае, гол засчитан, предоставляем слово герою: «Это, безусловно, лучший гол в моей жизни. После удара я посмотрел на бокового судью, но он не поднял флажок, поэтому я начал праздновать. После прострела Златана я думал, что мяч окажется передо мной, а не сзади. Так как он оказался сзади, не оставалось ничего другого, кроме как пробить пяткой, и я сделал это».

Жиру отличился 1 января, поразив ворота «Кристал Пэлас». Дело вкуса, но лично мне из двух этих шедевров больше понравился тот, который исполнил форвард «Арсенала»: тут и предшествующая атака хороша, и никакого офсайда, и удар от перекладины более запоминающий.

Оливье, как и Генрих, назвал это взятие ворот лучшим в карьере: «Конечно, мне по максимуму повезло в этом эпизоде. Никогда прежде мне не удавалось ничего подобного. Очевидно, это лучший гол в моей карьере. Мяч был позади меня, поэтому я попытался дотянуться до него пяткой. Возможно, на это меня вдохновил красивый гол Генриха Мхитаряна».

Сейчас «удар скорпиона» стал элементом атаки, с его помощью забиваются голы, но изначально этот трюк, признанный лучшим в истории футбола, был частью вратарского искусства. Колумбийский вратарь Рене Игита впервые показал «скорпиона» на съемках рекламного ролика, где он отражал удары детишек. Один ушлый юноша запустил мяч за спину голкиперу, а тот выкрутился из положения таким хитрым образом. Потом Игита регулярно балагурил на тренировках, но в футбольном матче такой эпатаж считал неуместным. До 6-го сентября 1995 года Рене придерживался консервативного мнения, а в этот день поверг всех в шок. В товарищеском матче сборных Англии и Колумбии на «Уэмбли» вратарь использовал фирменные трюк для отражения удара Джейми Реднаппа.

После матча Игита попросил прощения у партнеров и попытался убедить всех, что «скорпион» был необходимостью, а не блажью: «Судья на линии поспешил поднять флажок, считая, что английский футболист будет делать подачу в штрафную площадь, где его партнер стоял в офсайде. Я на секунду потерял концентрацию, а когда понял, что мяч летит в ворота, мне показалось, что это единственный способ отразить его». Вы верите, что Рене сделал это не специально? Кстати, 20-летний юбилей своего «удара скорпиона» он отметил вот так.

Естественно, у Игиты есть последователи среди вратарей. Итумеленг Куне, выступая за «Кайзер Чифс», попытался повторить знаменитый прием. Кстати, на счету этого вратаря 79 матчей за сборную ЮАР.

Но голы все-таки интереснее, да и выбор шире – все-таки голкиперы, защищая последний рубеж, редко рискуют в столь эксцентричной манере, а вот нападающие могут себе позволить. Зико забивал «скорпионом» до того, как это стало мейнстримом: Белый Пеле положил красавца на закате своей карьеры, когда выступал в Японии.

А у Мхитаряна отличный учитель: Златан Ибрагимович забил немало акробатических голов в своей карьере. Это взятие ворот «Бастии» тоже относится к семейству «скорпионьих», хотя шведу даже не потребовалась фаза полета.

Один из самых знаменитых и памятных «скорпионов» соорудил Рафаэль ван дер Варт, который тоже пересекался со Златаном – в «Аяксе». Между прочим ВДВ свой этюд исполнил в принципиальном противостоянии с «Фейеноордом».

А еще «школа скорпионов», похоже, действовала в Донецке, где Мхитарян отыграл четыре года за «Металлург» и «Шахтер» - в общем, Генриха всю карьеру к этому подталкивали. Бразилец Матузалем, выступая за «горняков», отличился в плей-офф Лиги Европы, причем забил в ворота будущих обладателей трофея из Севильи.

Думаете, наши футболисты так не умеют? Ошибаетесь! Алан Гатагов, который запомнился необычными финтами, когда выступал за «Локомотив», начал свой путь в чемпионате Казахстана полтора года назад весьма необычно. Поклонники «Иртыша» точно были в восторге.

Ну, и еще одна подборка на прощание с весьма необычными «скорпионами» на первых местах топа.