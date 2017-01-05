​Роналду уступит Месси и Суаресу? Гонка в разгаре

«Соккер.ру» обновляет ставки на лучшего бомбардира Примеры. Ведь многие читатели доверяли Роналду и не верили в Месси – могут допустить ошибку.

Кто был вашим фаворитом до начала сезона?

Для начала - слово вам. Самые рейтинговые комментарии к прогнозам до начала чемпионата Испании, поддержанные лайками:

Рауль и Зидан: Я думаю уместнее будет Суареса с Роналду теперь сравнивать. Месси потихоньку уйдет на второй план. Как говорится, соперники меняются, а Роналду остается.

Mamaev: забивать в Барсе больше всех будет Суарес. Месси, как и полагается лучшему игроку мира, будет строить игру из глубины и выводить Луиса и Неймара на убойные позиции.

Очень редко до начала сезона ставили на отказ Месси от диспетчерских функций в пользу ударности и результативности. И Лионель всех обманул. Вот за это и любим футбол – интересно сравнить расклад до начала Ла Лиги с реальным положением дел, когда находимся рядом с экватором турнира. Ведь «Реал» и «Барселона» по-прежнему – главные соперники и фавориты.

Кого считали фаворитами мастера прогнозов?

С вами соглашались любители риска. Самые авторитетные мастера ставок выбирали зачастую Роналду и Суареса, отдавая каждому одинаковый коэффициент – 2.9. При этом Месси шел третьим и получал 3.3, не оставляя шансов никому другому. Победу Гризманна в гонке бомбардиров оценивали скромно – 17.0, Неймара среди лучших снайперов чемпионата не видели – тоже 17.0, что мало. Еще ниже оценивали шансы Бэйла, еще не зная о его травме – 26.0. А на десятом месте был Адурис с диким коэффициентом 101. Другими словами, сенсационного участника гонки никто не смог просчитать, что не удивительно.

Кто лидирует в гонке на трофей Пичичи?

1-2 места. Лионель Месси («Барселона»)

Количество голов: 12.

Сыгранных матчей (минут): 13 (1025).

Голов за игру сейчас: 0.92.

Голов за игру в прошлом сезоне: 0.79.

Ударов каждые 90 минут: 5.6.

Лионель пропускает матчи, что не позволяет ему держать марку скорострельности на привычной высоте. Сыграли почти половину поединков чемпионата и всего двенадцать голов – инопланетяне не одобряют. Однако аргентинец идет первым. Причем обратите внимание на эффективность – почти гол за матч. И по среднему количеству ударов за поединок Месси держится на прошлогоднем уровне. Так что если сыграет свыше тридцати поединков в сумме – получит 160 попыток. Можно рассчитывать на 25-27 мячей с такими показателями. Последний раз Пичичи с таким количеством голов брал Гуиса из «Мальорки» девять лет тому назад. Зато каждые девяносто игровых минут у Лионеля по 5-6 ударов – солидно, хорошая заявка на успех в гонке. Но что скажет Суарес?

1-2 места. Луис Суарес («Барселона»)

Количество голов: 12.

Сыгранных матчей (минут): 15 (1181).

Голов за игру сейчас: 0.80.

Голов за игру в прошлом сезоне: 1.14.

Ударов каждые 90 минут: 3.7.

Сегодня против «Атлетика» Луис может забить сотый гол за «Барселону». Забавно, что Суарес предпочитает бить низом – 74 удара нашли цель. Головой забил почти столько же, как левой ногой. И 23 раза отличился из пределов вратарской, что Месси сделать сложнее. Вот только Луис заметно отстает от своего прошлогоднего победного графика. У него уже должно быть 17 мячей, чтобы идти на 40 голов за сезон. Так что или весной случится прорыв, или Месси за счет количества ударов по воротам обойдет Суареса. Уругваец точнее, поскольку забил в «Барселоне» всего три гола из-за штрафной площади, его моменты проще реализовать, до ворот банально ближе. Но пока у Месси есть преимущество. Помним, как Луис Суарес прервал шестилетнюю гегемонию Роналду и Месси в прошлом сезоне – после Форлана никто не мог сдвинуть эту двойку. Но сейчас уругвайцу будет сложнее. Месси на тропе войны. И не только он.

3-4 места. Криштиану Роналду («Реал»)

Количество голов: 10.

Сыгранных матчей (минут): 11 (941).

Голов за игру сейчас: 0.91.

Голов за игру в прошлом сезоне: 0.97.

Ударов каждые 90 минут: 6.5.

Его величество не выходит на замену. Кроме того, пропустил многовато матчей – четыре из пятнадцати. Но если в каком-то списке Роналду идет третьим-четвертым – закутывается в одеяло со своим именем и громко плачет. А если серьезно, то Криштиану остается фаворитом в этой гонке. Судите сами. У Месси есть Суарес и Неймар – два злостных бомбардира. У португальца вокруг долго не будет Бэйла. Бензема и Мората не самые эгоистичные ребята в мире футбола. Так что вся слава и все моменты достаются Роналду. Обратите внимание на удары в среднем за один полный матч – Криштиану получает моменты чаще всех. У него математически самые высокие шансы, если не подведет здоровье.

3-4 места. Яго Аспас («Сельта»)

Количество голов: 10.

Сыгранных матчей (минут): 15 (1229).

Голов за игру сейчас: 0.67.

Голов за игру в прошлом сезоне: 0.4.

Ударов каждые 90 минут: 2.8.

Проблема толкового форварда «Сельты», который проводит второй подряд результативный сезон, формулируется очень просто. У него мало моментов, поскольку команда не может их создавать так часто, как это делают полузащитники «Реала», вроде Модрича и Крооса, или Неймар с Иньестой в «Барселоне». Яго старается, улучшил собственные показатели более чем в полтора раза. Но исключительно по причине возросшей точности. А так в среднем у него меньше чем три удара по воротам, причем Аспасу еще и приходится лупить издали. Проще говоря, он не станет лучшим бомбардиром, обойдется без сенсаций. И может пропустить вперед Гризманна, Антуан пока забил всего шесть мячей, явный недобор.

5 место. Виллиан Жозе («Реал Сосьедад»)

Количество голов: 9 мячей.

Сыгранных матчей (минут): 14 (1092).

Голов за игру сейчас: 0,64.

Голов за игру в прошлом сезоне: 0.3.

Ударов каждые 90 минут: 3.1.

На пятом месте еще один нападающий «Реала», но бывший. Бэйл, Бензема и Мората оказались вне гонки. А Виллиан Жозе, который из «Сантоса» пришел в «Кастилью» и сыграл один поединок за основу «Мадрида», проявил себя в стране Басков. У «нового Диего Косты» идет игра. Результативность выросла. А поскольку оригинальный Коста тоже не сразу себя проявил, то параллели напрашиваются. Только Виллиан не дерется, не дергает. У него в «Реале Сосьедад» очень толковый тренер. Посмотрим, как будет дальше, но девять голов – показатель, близкий к показателю Роналду, что является комплиментом. Вот только ударов мало, как и шансов взять трофей Пичичи.

Кто станет лучшим бомбардиром Ла Лиги?

Раз постоянно получаем данные с полей, то можем вооружить вас новыми фактами. Например, изначально третий в списке мастеров прогнозов Неймар не забивает 793 минуты. И коэффициент на его победу теперь равен 126.0 (фаворит Месси и там 2.1). В Ла Лиге у бразильца всего 4 мяча, как у Артема Кравца из «Гранады», например. Хотя украинский нападающий сыграл даже меньше минут. То есть Неймара считают проигравшим в этой гонке, его четыре гола – показатель защитника Серхио Рамоса.

Антуан Гризманн тоже уступает в два раза по голам двум лидерам. Очень большой отрыв, тем более, «Атлетико» лишь четвертая команда Ла Лиги по результативности. Пусть третья по точным ударам, но это лишь повод обвинить француза и его коллег в транжирстве шансов, не более. А вот успех бомбардиров «Реала» и «Барселоны» не удивляет. Их команды чаще всех обстреливают чужие ворота и специфика тактических схем такая, что Роналду, Месси и Суарес получают много моментов.

Но кто выиграет? Криштиану будет брать время для отдыха, но не имеет проблем со здоровьем. Месси и Суарес, по словам Луиса Энрике, вернулись в расположение «Барселоны» в лучшей форме, чем уезжали. Судя по статистике, даже тот факт, что аргентинец и уругваец делят моменты, не мешает им верить в равную борьбу с Роналду. При этом только Месси из тройки фаворитов прибавил в голевой эффективности, а его конкуренты немного сбавили. Учтите это, делая прогнозы. Хотя тут причина рвения Лионеля на поверхности. Проиграв Роналду в 2016-м, Месси не может себе позволить уступить в новом году. Особенно если чемпионом Испании станет «Реал».