Меню уикенда: МЮ vs «Ливерпуль» и не только

Насыщенные футбольные выходные – отрада «Соккер.ру». Изучаем на предмет обязательных к просмотру матчей меню уикенда, который никого не оставит «голодным».

Суббота, 18:15 (здесь и далее время московское)

«Барселона» - «Лас-Пальмас»

Почему стоит смотреть? Каждая следующая осечка «Барселоны» может оказаться фатальной в разрезе чемпионской гонки, где у «Реала» солидное преимущество. «Лас-Пальмас» - играющая команда, одна из самых зрелищных в Ла Лиге, что отмечает сам Луис Энрике. Матч обещает получиться веселым и результативным.

Только факты:

1. В прошлом сезоне оба матча завершились со счетом 2:1 в пользу «Барселоны», три из четырех голов каталонцев забил Луис Суарес, в обоих случаях открывавший счет.

2. «Лас-Пальмас» в текущем сезоне отобрал очки у «Реала», сыграв вничью 2:2 на своем поле.

3. «Барселона» в 2017 году провела три матча и испробовала на вкус все исходы в таком порядке: поражение, ничья, победа.

4. Встречаются две команды, которые больше всего владеют мячом в Примере. У «Барселоны» этот показатель составляет 62.7%, у «Лас-Пальмаса» - 57.7%.

Прогноз: «Барселоне» кровь из носу нужна победа, но «Лас-Пальмас» будет дерзок и забьет. Каталонцы выиграют, но с большим трудом и в один мяч – например, 3:2.

Суббота, 20:30

«Лестер Сити» - «Челси»

Почему стоит смотреть? Главный претендент на титул отправляется в логово действующего чемпиона, который вернулся к борьбе за выживание. Любопытно, как отреагирует «Челси» на поражение от «Тоттенхэма», прервавшее победную серию на отметке в 13 матчей. Дуэль итальянских наставников в рамках АПЛ – особенное удовольствие.

Только факты:

1. «Челси» помог «Лестеру» оформить досрочное чемпионство в прошлом сезоне, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» за два тура до финиша.

2. В чемпионской кампании «лисы» обыграли «Челси» на своем поле со счетом 2:1. Этот результат испарил последнюю каплю терпения Романа Абрамовича: Жозе Моуриньо был отправлен в отставку.

3. Если Раньери «уволил» Моуриньо, то Конте почти шесть лет назад лишил работы самого Клаудио, который был отправлен в отставку с поста главного тренера «Интера» на следующий день после поражения от «Ювентуса» Конте.

4. Субботняя встреча станет уже третьей для «Челси» и «Лестера» в текущем сезоне. Оба предыдущих раунда остались за «синими»: 3:0 в первом круге АПЛ и победа в овертайме со счетом 4:2 в рамках Кубка Английской Лиги.

Прогноз: «Лестер» настроится особенным образом, а Раньери напомнит парням, кто действующий чемпион. «Челси» не сможет победить на «Кинг Пауэр» - ничья 2:2.

Воскресенье, 16:30

«Эвертон» - «Манчестер Сити»

Почему стоит смотреть? Чтобы понять, за что борется «Манчестер Сити» - за титул или же за попадание в Лигу чемпионов. Куман знает толк в тактических изысках и любит удивлять сильных противников, Гвардиола тоже не промах в таких вопросах – тренерская дуэль учеников Кройфа не может не привлекать внимания.

Только факты:

1. Наставники «Ман Сити» и «Эвертона» связаны узами дружбы: на протяжении пяти лет они выступали вместе за «Барселону», выиграли вместе немало титулов, в том числе Кубок чемпионов. Потом Куман еще пару сезонов работал помощником ван Гала и тренировал Гвардиолу.

2. Матч первого круга завершился вничью 1:1 и стал настоящим бенефисом вратаря «ирисок» Мартена Стекеленбурга, который отразил два пенальти, от Агуэро и Де Брюйне.

3. Только в одном из последних 13-ти домашних матчей против «Манчестер Сити» «Эвертон» не сумел забить гол.

4. Шнейдерлин на днях перешел в «Эвертон» из другого манчестерского клуба – «Юнайтед», и дебютировать за новую команду может против соперника, матчи с которым привык считать дерби.

Прогноз: «Ириски» упрутся, а Куман воспользуется тем, что лучше понимает английский футбол, и снова не проиграет своему другу. Повторение результата матча первого круга не станет сюрпризом – 1:1.

Воскресенье, 19:00

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»

Почему стоит смотреть? Если возник такой вопрос, то просмотр футбольных поединков, скорее всего, не для вас. Или же вы настолько ярый поклонник Ла Лиги (Бундеслиги, Серии A, РФПЛ), что брезгливо кривитесь, когда речь заходит об английском футболе. По афише – главный матч выходных. Принципиальное противостояние легендарных клубов, дуэль Моуриньо и Клоппа.

Только факты:

1. Октябрьский матч первого круга завершился нулевой ничьей.

2. В шести встречах против Клоппа португальский специалист выиграл лишь однажды, причем даже та победа была в пользу команды Юргена. Итого: 1 успех Моуриньо, 2 ничьих, 3 поражения Жозе.

3. МЮ добивался побед в шести предыдущих матчах АПЛ. С учетом кубковых турниров победная серия «красных дьяволов» растянулась на 9 встреч. «Ливерпуль» завершил 2016 год четырьмя победами, но в 2017-м еще не выигрывал: 2:2 с «Сандерлендом» в АПЛ, 0:0 с «Плимутом» в Кубке Англии и поражение от «Саутгемптона» 0:1 в Кубке Лиги.

4. Только «Тоттенхэм» в Премьер-Лиге наносит больше ударов, чем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» - 18.1. Команда Клоппа на втором месте – 17.6, третьими идут манкунианцы – 17.1.

Прогноз: МЮ разогнался, Моуриньо взял в руки правильные ниточки и мудро за них дергает, к тому же, матч против забуксовавшего «Ливерпуля» очень важен для «красных дьяволов» в турнирном смысле. Жозе одержит вторую победу в карьере над Клоппом – 1:0.

Воскресенье, 22:45

«Севилья» - «Реал»

Почему стоит смотреть? Встречаются две лучших команды Примеры по итогам 17-ти туров: «Реал» лидирует с приличным отрывом и имеет матч в запасе, а «Севилья» оказалась выше «Барселоны» и «Атлетико».

Только факты:

1. Воскресная встреча станет четвертой для «Реала» и «Севильи» в текущем сезоне и третьей за две недели этого календарного года. В 1/8 Кубка Короля «сливочные» оказались сильнее, выиграв 3:0 дома и сыграв 3:3 на выезде.

2. Драматичная ничья на «Рамон Санчес Писхуан» в четверг с традиционным голом в компенсированное время позволила «Реалу» установить национальный рекорд: серия команды Зинедина Зидана без поражений достигла 40 поединков!

3. В каждой из трех встреч с «Реалом» «Севилья» под руководством Хорхе Сампаоли пропускает от «Королевского клуба» 3 мяча: 2:3 в поединке за Суперкубок УЕФА, 0:3 и 3:3 в Кубке Короля.

Прогноз: если в кубковом поединке Зидан выпустил смешанный состав, то в воскресенье на поле появятся все сильнейшие футболисты. «Реал» снова забьет 3 мяча, но «Севилья» обеспечит спектакль – 3:2 победа «сливочных».