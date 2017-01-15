Читатели vs редакция. Прогнозы на матч МЮ – «Ливерпуль»

Спорили о результатах матчей ЛЧ, делали ставки на сборную России и Эль Класико. Настала очередь АПЛ: «Школа экспертов» и «Соккер.ру» приглашают на матч МЮ – «Ливерпуль»!

Читатели

Логика отбора читательских комментариев такова: пять прогнозов, оставленных первыми, гарантированно попадают в «Школу экспертов». Еще десять отбираются проверенным и действенным «методом случайного тыка».

1. Ezkaton: У МЮ наблюдается светлая полоса, уже 5 (или даже больше) побед подряд в рамках чемпионата Англии, плюс домашняя игра. Поэтому «Манчестер» должен побеждать.

Прогноз: ставлю на счет 3:2 в пользу МЮ.

2. Dominators: МЮ на подъеме, плюс играет дома. «Ливер» выдохся. Скамейка МЮ покруче. Ну и Маур в превосходной форме.

Прогноз: ставлю на «Юнайтед», 3-1.

3. Великий Князь: И всё же МЮ традиционно сложно играть с «Ливерпулем», рискну предположить, что «Ливер» не только не проиграет, но и поставит на место переводчика.

Прогноз: 1:3 в пользу «Ливерки», плюс обязательно будет удаление.

4. FC RSM: МЮ по традиции будет не везти. Атаковать будут, но без особого результата. «Ливерпуль» поймает их на контратаке, а потом без особых проблем удержит своё минимальное преимущество.

Прогноз: 0:1 - победа «Ливерпуля».

5. Остапчук 67: Юргену Клоппу пора доказывать на деле, что он и в АПЛ топ-тренер.У «Манчестер Юнайтед» слишком затянулся позитивный отрезок. В то время как «Ливерпуль» играет достаточно натужно, пробуксовывает. Свой класс нужно подтверждать в матчах с сильными соперниками. Мне кажется, что очень сильно начнет команда Моуриньо, но проиграет.

Прогноз: ставлю на победу «Ливерпуля» со счетом 2:3, возможно, она будет волевой.

6. AlexRosi: Из топ-матчей МЮ выиграл только у «Тоттенхэма» со счетом 1-0. Слишком команда становится зависимой от Ибрагимовича, хотя и судейские решения в последних матчах явно в пользу МЮ. «Ливерпуль», в свою очередь, играет в атакующий футбол, забивают много и пропускают чуть ли не в каждом матче. Думаю, будет результативная игра, обе команды забьют (за МЮ – Ибрагимович).

Прогноз: ставлю на результативную ничью: 1-1!

7. eugen-han: Моуриньо как тренер не лучше и не хуже Клоппа, и их подопечные приблизительно равны в соответствии уровню команд. В этом противостоянии не стал бы делать акцент на статистике очных встреч этих команд, но обратил бы внимание на график последних игр, где преимущество в плане отдыха между матчами и силой оппонентов в Кубках лиги и Англии соответственно на стороне «Манчестер Юнайтед». Смею предположить, что хозяева не проиграют, но при этом обе команды забьют.

Прогноз: надеюсь все-таки на победу «Манчестера», а посему напрашивается точный счёт 2:1.

8. Павлюченко 13: Будет упорная борьба с малым количеством созданных моментов. Вполне вероятно, что игру будет вести импульсивная команда Клоппа, ну а МЮ выстроит свою игру от обороны, в итоге скажется высокое индивидуальное мастерство Златана Ибрагимовича, который реализует один из немногочисленных моментов. Футболисты «Ливерпуля» же все свои шансы растранжирят.

Прогноз: МЮ - Ливерпуль - 1-0.

9. Vladimir808: У МЮ может оборваться беспроигрышная серия. У «Ливерпуля» сильные, результативные игры чередуются, как раз на МЮ выпадает такая. Предположу следующий сценарий: мощное начало «Манчестера», и гол хозяев в первом тайме. Во втором, после внушений Клоппа, «Ливерпуль» забивает два мяча.

Прогноз: волевая победа в гостях. МЮ - Ливерпуль - 1:2.

10. Suriand: Ожидаю открытый матч с обилием голов, так как МЮ после серии побед на эмоциональном подъеме, а Ливерпуль в принципе от обороны не играет,но за счет более классного набора исполнителей и, возможно, пары суперспасений Де Хеа победить должен МЮ.

Прогноз: победа МЮ 3-2.

11. Валерий Николаевич: В этом поединке я буду делать ставку на МЮ. «Манчестер» дома - это сила! Тем более, глядя как они провели последние игры, команда внушает доверие. Единственное, что смущает – в этом матче скорее всего не сыграет Ибрагимович, отходит после болезни и не сыграет Депай! Что касается «Ливерпуля», у них своего рода черная полоса – не выигрывают, и, что еще хуже, не забивают! Из потерь – Мане, он в сборной.

Прогноз: исходя из всего этого предположу победу МЮ 2-0!

12. Виталий Алпатов: Матч, который мы ждем, матч, на который мы возлагаем надежды, как больше чем МАТЧ. Это битва. Битва не только на поле, битва тренеров, битва в прессе, битва болельщиков в жарких спорах. Каждый уверен в победе, в силах, каждый участник подойдет к этому событию с огнями в глазах, и у кого эта страсть больше - тот победитель. Или нет? Может, нас ждут события, о которых мы не подумали: удаления, пенальти, предвзятость арбитров? Мы узнаем это совсем скоро. Ожидаю битву, в которой результат очень непредсказуем, МЮ - Ливерпуль не матч аутсайдера и лидера, а матч, в котором слишком много факторов для выявления победителя. Надеюсь, будет много голов и опасных моментов, уверен, что команды готовы оставить все силы на поле.

Прогноз: 3:3 - отличный футбол в лучших английских традициях!

13. МиШа: Матч начнется с высокого прессинга «Манчестер Юнайтед», манкунианцы попробуют забить быстрый гол, и, думаю, что у них должно это получиться. В таком случае следующие минут 10 тоже будут за МЮ, как говорит Моуриньо, попробуют «убить игру», но учитывая «любовь» к нереализации моментов, добить не получится. Остаток первого тайма пройдет в попытках «Ливерпуля» забить, но и им забить не удастся. Логично предположить, что начало второго тайма запомнится атаками Ливерпуля, после одной из которых «красные» и пропустят контрвыпад МЮ. Счет станет 2:0. Потом, учитывая характер Клоппа и его подопечных, гости продолжат атаковать и, несмотря на четкие оборонительные ряды хозяев, все-таки забьют свой гол престижа, на чем голевая серия этого матча остановится, а «красные дьяволы» одержат 10-ю победу кряду.

Прогноз: 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

14. Адвокат 76: Думаю, что в этом матче выиграет «Манчестер Юнайтед». Команда находится на отличном ходу. Особых потерь в составе у «дьяволов» нет, чего нельзя сказать о мерсисайдцах. Плюс дополнительной мотивацией будет возможность сократить на три очка расстояние до второго места и повысить свои шансы на то, чтобы включиться в чемпионскую гонку.

Прогноз: 3-1 в пользу Манчестер Юнайтед.

15. Lexx1k: Почитав прогнозы, увидел, что многие верят в итоговые «обе забьют» и «верх» в матче, то есть «тотал больше» 2,5. Не удивительно, ведь МЮ набрал хороший ход, а «Ливерпуль» весь сезон великолепно играет в атаке. Но я, пожалуй, «попру» против мнения большинства и предположу, что игра окажется «низовой». Думаю,«Ливерпуль» сыграет от обороны, вторым номером и постарается найти свой момент в контратаке. МЮ же будет атаковать и владеть мячом, тем не менее, обе команды создадут немало моментов, но забьют мало. Скорее всего, игра будет до гола. А то и вовсе без голов.

Прогноз: рискну предположить итоговые 0-0

Редакция

1. Антон Белюсь: Думаю, «Ман Юнайтед» в предстоящем матче выиграет. Во-первых, «дьяволы» играют дома. Во-вторых, кадровый потенциал манкунианцев на сегодняшний день выше, чем у мерсисайдцев. В-третьих, Моуриньо поймал войну и сделает все возможное, чтобы отобрать у конкурента за место в Лиге чемпионов 3 очка и сократить отставание от них. Полагаю, что для «Ливерпуля» и ничья на «Олд Траффорд» станет положительным результатом. Однако есть ощущение, что ребята Клоппа покинут Манчестер несолоно хлебавши.

Прогноз: 2:0 в пользу хозяев поля.

2. Дмитрий Кристя: Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, но МЮ мне сейчас видится даже помощнее. Также не будем забывать, что подопечные Моуриньо играют дома. «Ливерпуль» - такая команда, которая играет сама и дает играть другим, поэтому свой гол «красные» забьют. Но пропустят больше.

Прогноз: 2:1 в пользу МЮ.

3. Олег Олезов (онлайны): В воскресенье вечером на поле «Олд Траффорд» в очном матче сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Северо-западное дерби является, наверное, самым значимым в английском футболе, ведь мерсисайдцы и манкунианцы являются самыми титулованными клубами своей страны. Команда Жозе Моуриньо выдала 6-матчевую победную серию, но всё никак не может уйти с шестого места. «Ливерпуль», напротив, сейчас не так ярок, но прямым конкурентам подопечные Юргена Клоппа в этом сезоне ещё не проигрывали. Ожидаю интересную, но вязкую игру с небольшим количеством забитых мячей.

Прогноз: ничья со счётом 1:1.

4. Сергей Старчеус (онлайны): Всё внимание болельщиков будет сконцентрировано на центральном матче тура между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Подопечные Моуриньо подходят к матчу в приподнятом настроении, матчи Кубка Лиги и Кубка Англии были выиграны, причём обошлось без пропущенных мячей. «Ливерпуль» идёт на втором месте и иногда допускает осечки. Юрген Клопп– отличный психолог, он сумеет найти нужные слова для своих футболистов.

Прогноз: поставлю на ничью 1:1.

5. Александр Чистяков: Уже делал ставку на этот матч в «Меню уикенда», и от своего мнения не отказываюсь. Жозе Моуриньо и МЮ поймали ритм, тренер и команда синхронизировали свои стремления, в то время как баланс «Ливерпуля» в начале года пошатнулся. Ожидаю увидеть не самый яркий матч и типичную победу «Особенного».

Прогноз: 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

6. Роман Земко (онлайны): «Красные дьяволы» находятся в чуть более лучшей форме, чем мерсисайдцы. Последний матч «Ливерпуля» с «Саутгемптоном» в Кубке Англии, где «красные» играли вполне себе боевым составом, показал, что не хватает эмоций подопечным Клоппа. Очевидно, что Жозе Моуриньо нашел тот самый баланс, за счет которого «МЮ» и выдал отличную серию из 6 побед подряд в АПЛ, да и статистика последних личных встреч на стороне манкунианцев, но есть ощущение, что Юргену удастся если не покорить «Олд Траффорд», то хотя бы увезти ничью.

Прогноз: 2-2.

7. Вадим Багров: Кажется, мы забыли, каким должен быть английский футбол. Динамичным, резким, непредсказуемым, результативным. В последнее время в АПЛ складывается неприятная тенденция: матчи между грандами превращаются в перетягивание каната, команды не справляются с напряжением и концентрируются на достижении результата, забывая об удовольствии, которое должна приносить игра участникам и зрителям. Кому, если не МЮ с «Ливерпулем» возродить веру в романтический футбол? По-моему, самое время повеселиться.

Прогноз: прости, Жозе, но «Ливерпуль» будет стрелять кучнее – 4:3 в пользу команды Юргена Клоппа!

8. Андрей Бабенчук (онлайны): К центральному поединку 21-го тура манкунианцы подходят в отличной форме. Подопечные The Special One одержали девять побед подряд во всех турнирах, а беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» насчитывает уже 15 матчей! И хоть «манкунианцы» по-прежнему занимают шестую строчку в турнирной таблице, но теперь отстают от третьего места всего на три очка. «Ливерпуль» также демонстрирует отличные результаты в рамках Премьер-Лиги, но, думается, кадровые проблемы и текущая игровая форма не позволят мерсисайдцам рассчитывать на благоприятный результат матча на «Олд Траффорд».

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» - 1:0.

9. Станислав Горин: Чем выше общий исполнительский класс команд и чем меньше разрыв в этом классе между соперниками – тем более непредсказуем исход. Но это если отталкиваться от того, что обе стороны будут одинаково стремиться к атакам и победе. Вот только нередко, пусть это и неприятно, у встреч с яркой афишей образуется общее место – негласное стремление к компромиссу, которое, если не случится какого-нибудь шального гола, предательски выливается в тусклые ничьи.

Прогноз: 0:0.

10. Дмитрий Отмахов (онлайны): Несомненно, именно эта игра является центральной в 21-м туре АПЛ! Должен получиться фантастический по накалу матч, от которого будет невозможно оторваться! Эту игру можно назвать дуэлью Жозе Моуриньо и Юргена Клоппа («особенного» и «нормального»). По моему мнению, победу должен одержать немец! Не удивлюсь, если победитель матча определится на последних минутах, но и, конечно, игра должна получиться богатой на голы.

Прогноз: победа «Ливерпуля» со счетом 3:2.

Текущий счет: Читатели vs Редакция – 1:3

Предыдущая наша встреча в «Школе экспертов» состоялась в начале декабря, накануне Эль Класико. Удивительно, но из 28 прогнозов, участвовавших в состязании, только Станислав Горин угадал точный счет – 1:1. Благодаря этому «голу» мы вырвались вперед – 3:1, но сегодня читатели могут сократить отставание до минимума. Впрочем, все зависит от «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», чей поединок никак нельзя пропустить!