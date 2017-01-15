Битва эпох. МЮ-1999 vs «Ливерпуль»-2005

«Соккер.ру» продолжает разминку в ожидании главного поединка воскресенья. МЮ созыва 1999 года против «Ливерпуля», совершившего стамбульское чудо – чья возьмет?

Английские клубы и соперники по северо-западному дерби вышли победителями двух лучших финалов с момента преобразования Кубка чемпионов в Лигу чемпионов. В обоих случаях имели место невероятные перевороты: МЮ в компенсированное время превратил счет 0:1 в пользу «Баварии» в 2:1, а «Ливерпуль», проигрывая «Милану» 0:3 после первого тайма, сравнял счет и победил в серии пенальти. А теперь представим, что эти бравые дружины схлестнулись на одном поле!

Вратари

Петер Шмейхель (Дания) 6 – 4 Ежи Дудек (Польша)

Дудек – хороший, крепкий вратарь, герой стамбульской схватки с «Миланом», но Шмейхель стоит на ступеньку выше. Уникальный голкипер, который стал мировой знаменитостью уже в солидном возрасте, выиграв полтора десятка трофеев с «Манчестер Юнайтед» и чемпионат Европы с сенсационной сборной Дании. Петеру помогали гандбольные навыки, обретенные в детстве, а еще ему помогало полное отсутствие страха на футбольном поле. Настолько уверенного в себе голкипера еще нужно поискать.

Защитники

Гари Невилл (Англия) 6 – 4 Стив Финнан (Ирландия)

Опять же, «Ливерпуль» представляет никакая не суперзвезда, а крепкий работяга на пике своей карьеры, в то время как в МЮ на той же позиции действует легенда в расцвете сил. 24-летний Невилл не признавал авторитетов, цепко действовал на бровке и никому не давал спуску. Впрочем, Финнан в 2005-м тоже умел постоять за себя и за честь «красных», поэтому разрыв минимальный. Вот если бы сравнивали карьеры двух защитников…

Ронни Йонсен (Норвегия) 4 – 6 Джейми Каррагер (Англия)

Теперь ливерпульская легенда против сообразительного норвежца, который не затерялся на «Олд Траффорд». Финал против «Баварии» - важный рубеж для Йонсена в МЮ, та победа стала пиком не только для команды, но и для него лично. Кампания 1998/1999 стала третьим и последним мощным сезоном норвежца в «Манчестер Юнайтед», еще три года его мучали травмы, которые и определяли график его редких появлений на поле.

Яп Стам (Нидерланды) 5 – 5 Сами Хююпя (Финляндия)

Хююпя не уступит Стаму, ведь финн был признанным мастером чистого отбора мяча и очень опасным парнем в чужой штрафной площади – головой играл великолепно. У Япа похожие козыри – физическая мощь, выбор позиции, эффективные действия один в один. В 1999-м он был признанным лидером обороны «Манчестер Юнайтед», мог бы стать легендой «Олд Траффорд», но слишком разоткровенничался в автобиографии и отправился в Италию, где не снискал счастья.

Денис Ирвин (Ирландия) 7 – 3 Джимми Траоре (Мали)

Легендарный защитник «Красных Дьяволов» обыгрывал «Баварию» уже в солидном возрасте Христа, с почти десятилетней на тот момент карьерой в МЮ за плечами. Так что Денис годами приближал успех манкунианцев континентального масштаба, а Джимми, хотя и выдал пару неплохих сезонов в «Ливерпуле», скорее оказался в удачное время в нужном месте. Это мнение находит подтверждение, если взглянуть на то, как сложилась его карьера в дальнейшем.

Полузащитники

Рой Кин (Ирландия) 5 - 5 Хаби Алонсо (Испания)

Кин не играл в финале ЛЧ-1999, но мы эту несправедливость исправляем. Рой и Хаби действовали на одной позиции, но у них совершенно разные амплуа. Хулиганистый ирландец был сердцем МЮ, а будущий чемпион мира и Европы, отличающийся исключительным видением поля и умением управлять командной игрой, в «Ливерпуле» встал на путь больших побед. Сложно отдать преимущество одному из них.

Пол Скоулз (Англия) 5 – 5 Стивен Джеррард (Англия)

Выпускник знаменитого класса-92 пропускал финал против «Баварии» из-за перебора желтых карточек, как и Рой Кин. В схватке с Джеррардом не представляется возможным выявить победителя.

Райан Гиггз (Уэльс) 6 – 4 Йон Арне Риисе (Норвегия)

В сезоне 2004/2005 Рафаэль Бенитес чаще использовал норвежца в полузащите. Риисе – большой игрок, но Гиггз имеет преимущество, так как играет «на своей территории». Стабильный и хладнокровный Йон Арне везде приносил пользу, но в схватке с Райаном ему придется уступить.

Дэвид Бекхэм (Англия) 6 – 4 Луис Гарсия (Испания)

Снова приходится сравнивать футболиста с великолепной продолжительной карьерой со стороны МЮ и представителя «Ливерпуля», который в середине «нулевых» на некоторое время поймал свою лучшую игру. Луис Гарсия был очень важным элементом в игре «красных», но ставить его на один уровень с Дэвидом Бекхэмом – это слишком.

Нападающие

Дуайт Йорк (Тринидад и Тобаго) 8 – 2 Харри Кьюэлл (Австралия)

Нападающих оценим по средней результативности. Кьюэлл в стамбульском финале занял позицию второго нападающего в оттяжке, но был заменен уже на 23 минуте из-за травмы. У того «Ливерпуля» в принципе не было суперфорварда в составе. Обратимся к цифрам: результативность Йорка в МЮ – 0.44 гола за игру (0.57 в сезоне 1998/1999), у Харри – 0.12 за карьеру в «Ливерпуле» (всего лишь 1 гол в 31 матче сезона 2004/2005). Похоже, это разгром.

Энди Коул (Англия) 7 – 3 Милан Барош (Чехия)

И снова старательный, но не самый высококлассный игрок «Ливерпуля» против прыткого снайпера, забившего больше сотни голов за МЮ. Исход очевиден, но нужно выяснить счет. Итак, Коул забивал за «красных дьяволов» с той же исправностью, что и Йорк – 0.44 гола за игру (0.48 в кампании 1998/1999), а что у Милана? 0.25 за время карьеры в «Ливерпуле» - в среднем один гол в четырех матчах и 0.29 в сезоне, взятом за основу. Преимущество манкунианца налицо.

Резервы. Победа МЮ 6:4

МЮ: ван дер Гау, Мэй, Фил Невилл, Блумквист, Браун, Грининг, Батт, Шерингем, Сульшер.

«Ливерпуль»: Карсон, Хосеми, Уорнок, Хаманн, Нуньес, Бишчан, Ле Таллек, Меллор, Сиссе, Шмицер,

Финал Лиги чемпионов 1999 выиграли вышедшие на замену футболисты – Шерингем и Сульшер забили по голу, что является прекрасной рекомендацией резерву МЮ. У «Ливерпуля» в Стамбуле тоже отличился Шмицер, не игравший в старте, но запас манкунианцев в любом случае выглядит более основательным.

Итоговый счет. МЮ-1999 vs «Ливерпуль»-2005 = 71:49

На этот раз обойдемся без сравнения главных тренеров, потому что нет критериев, чтобы провести объективные параллели между Фергюсоном и Бенитесом, каждый из которых проделал уникальную работу. Сэр Алекс 13 лет шел к победе в Лиге чемпионов, а Рафаэль умудрился за один сезон собрать команду, завоевавшую «ушастого». В принципе, это и объясняет подавляющее преимущество МЮ: «красные дьяволы» были построены на монолитном фундаменте, являлись одной из ведущих футбольных сил своей эпохи, а «Ливерпуль» просто удачно выстрелил в кубковом турнире, не подтвердив своего величия на дистанции.