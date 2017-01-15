Милнер забивает и оставляет МЮ без победы

О том, что победная серия МЮ прервется, стало известно в середине первого тайма, когда Милнер реализовал пенальти. Откуда такая уверенность? «Соккер.ру» пояснит.

Мистика Милнера: 37 побед, 10 ничьих

Знаете, почему победная серия «Манчестер Юнайтед» прервалась на 27-й минуте матча с «Ливерпулем»? Все потому что отличился не кто иной, как Джеймс Милнер. Почему это важно? Просто у англичанина есть удивительная особенность: если он забивает гол в АПЛ, то его команда гарантированно не проигрывает. Джеймс проделывал этот трюк 47 раз в составе пяти разных клубов – «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Когда Милнер забивал, то в 37 случаях его команды побеждали, еще 10 встреч, включая сегодняшнюю схватку с МЮ, завершались вничью. Завидный живой талисман, правда? Возможно, именно поэтому Джеймс бьет пенальти в «Ливерпуле».

МЮ vs «Ливерпуль»: статистическая картина

Владение мячом: 55.2% - 44.8%

Показателен вот какой момент: «Ливерпуль» - вторая команда в АПЛ по владению мячом после «Манчестер Сити» со средним показателем 58.7%. На «Олд Траффорд» мерсисайдцы потеряли добрых 14% - это очень далеко от их зоны комфорта, хотя, кажется, Юрген Клопп сделал осознанный выбор в пользу игры вторым номером, особенно после забитого мяча. Безусловно, в футболе нужно уметь проявлять гибкость, но верным ли было решение настолько далеко уйти от своего футбола, тем более в концовке при равном счете «красные», казалось, снова были ближе к победе. То есть ресурс был, не было задания. Что касается «Юнайтед», то команда Жозе Моуриньо играла в привычной для себя манере, что подтверждает максимальная близость результата владения мячом в матче с «Ливерпулем» с цифрой по сезону – 55.4%. Правда, игра с мячом высвечивает, возможно, главную ахиллесову пяту «красных дьяволов», свойственную для Жозе Моуриньо: неумение качественно строить позиционные атаки. Свой гол МЮ забил, когда португалец упростил игру и запустил в штрафную площадь соперника второго «столба» в помощь к Ибрагимовичу – Маруана Феллаини.

Удары (в створ): 9 (3) – 13 (4)

Семь ударов в створ, почти треть из которых привела к голам. Для зрелищного матча этого маловато, учитывая россыпь классных атакующих футболистов в составах противников. Это говорит о характере поединка, который, за исключением концовки, получился закрытым. Очень хорошее движение, высокая плотность в центре поля, показательная работа треугольников в средних линиях, но много вспомните чистых моментов, ставших результатом комбинаций? Отнюдь, каждый шанс на хороший удар приходилось выгрызать зубами, поэтому встреча на «Олд Траффорд» и не изобиловала острыми эпизодами. Тем не менее, отмечаем преимущество «Ливерпуля» по количеству выстрелов – несмотря на игру «от соперника», гости умудрялись оказываться острее.

Передачи (точность): 491 (76%) – 404 (70%)

Матч получился боевым, динамичным, с интригующей концовкой, однако неправильно будет назвать его качественным. Тактическое соперничество Моуриньо и Клоппа вывело противостояние на новую орбиту, но в Англии даже команды с 11-ю иностранцами в составе всегда будет тянуть к английскому футболу. Много беготни, единоборств, насыщенной борьбы – зачастую этого достаточно, чтобы считать игру зрелищной, хотя смысловое содержание часто проседает. Ни «Ман Юнайтед», ни «Ливерпуль» не раскрыли свой созидательный потенциал, а точность передач на удручающе низком уровне. Хотите несколько примеров для сравнения?

Предыдущий топ-матч в АПЛ «Тоттенхэм» - «Челси» (2:0) = 76% - 82%

Последнее Эль Класико «Барселона» - «Реал» (1:1) = 85% - 84%

Октябрьская встреча «Спартак» - ЦСКА (3:1) = 85% - 76%

Отборы (% успешных): 23 (85%) – 28 (74%);

Единоборства: 22 – 24

В элементах разрушения и борьбы, можно сказать, равенство. У «Ливерпуля» чуть выше абсолютные показатели в обеих дисциплинах, но не стоит забывать, что «красные» больше оборонялись и меньше владели мячом. При этом футболисты МЮ более точно действовали в отборе, не копили холостые попытки, чреватые оголением зон.

Лучший игрок матча. Эмре Джан («Ливерпуль») = 7.5 из 10

В поединке, где было много рутинной работы в центре поля, но не хватало «острых углов» и не определился победитель, логично выбрать в качестве героя какого-то незаметного труженика. Эмре Джан больше других подходит на эту роль, ведь немец преуспел в разрушении (5 отборов, 3 перехвата, 2 выигранных единоборства), а также пытался начинать атаки своей команды, иногда даже включая дриблинг. Эффективная работа Эмре, пожалуй, именно он стал самым полезным в составах обеих команд.

Антигерой встречи. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») = 4.5 из 10

Может быть, в перерыве стоило снять не Кэррика, а Погба? Или футболист за 105 миллионов евро по определению не может играть плохо? Очень слабая встреча в исполнении Поля, особенно, если смотреть на его выступление сквозь призму ожиданий от самого дорогого игрока в истории футбола. Француз не реализовал хороший момент, потом привез пенальти в свои ворота, ошибался в передачах, обрезал партнеров, действовал невпопад, суетился. Златан хотел получить Пог-пас, но все увидели только Пог-хэнд и блеклую игру в исполнении Поля.