Кого Зидан покупает в «Реал»?

«Наследник Златана» Александер Исак не похож на «папу», но талантлив. «Соккер.ру» рассказывает о фанате Месси, которого на днях планирует завербовать «Реал».

Александер Исак (Швеция)

Возраст: 17 лет (родился 21 сентября 1999 года).

Позиция: нападающий, атакующий полузащитник.

В составе АИКа в чемпионате Швеции 2016: 24 поединка (1607 игровых минут), 10 голов, 1 голевая передача.

Сборная Швеции: 2 матча, 1 гол (самый молодой автор гола в истории, побит рекорд 1912-го года).

Кому «Реал» предлагает пятилетний контракт?

Парню, которому АИК запрещает общаться с прессой, чтобы ему хватало времени на занятия. Подозреваем, имеются в виду не только футбольные уроки, но и в высшей школе. Ведь в Швеции многие продолжают обучение после выпуска из среднего учебного заведения. До лета Исак сможет «закрыть хвосты», а когда снимут запрет на трансферы ближайшим летом – «Реал» официально заберет к себе юного нападающего, заплатив 10 миллионов евро. «Наследник Златана» тоже ребенок приезжих в Швецию родителей, как и Ибрагимович. Но если Балканы найдут на карте, то Эритрею мало кто покажет – небольшая страна на северо-востоке Африки. Именно там исторические корни Исака.

Focus 💢 #AIK #LillaS Фото опубликовано Alex Isak (@alex_isak) Авг 19 2016 в 10:46 PDT

С шести лет уроженец Стокгольма, коммуны Сольна, играет за АИК, который базируется в его родном районе города. Дебютировал в феврале прошлого года. Ему тогда было шестнадцать, а до конца года нападающий оказался нужен всем приличным командам Европы. Был матч, на котором сто двадцать два скаута следили за Исаком. Поставили личный рекорд, обычно на матчи АИКа просились по девять десятков экспертов из Манчестера, Барселоны или Мюнхена. Страндберг, который оказался в АИКе в аренде из ЦСКА, играл вместе с Исаком. Но будущий нападающий «Реала» забил в чемпионате на три гола больше – 10 против 7. Не удивительно, что фанаты быстро влюбились в нового героя клуба, а теперь с сожалением отмечают, что ему незачем оставаться. Посмотрите, как Александера поздравляли с семнадцатилетнем – ультрас в Швеции на уровне:

Magiskt❗️#AIK #saam Видео опубликовано Alex Isak (@alex_isak) Сен 23 2016 в 12:33 PDT

Почему его прозвали «новым Златаном»?

Потому что никто не смотрит чемпионат Швеции. Достаточно познакомиться с голами и техничными действиями худенького, хотя и высокого парня, чтобы понять – перед вами точно не новый Ибрагимович. Златан это техника на грани эгоизма, безупречная физическая подготовка, длинные ноги, еще длиннее язык, вечный стеб. А Исак говорит скромно, выглядит совсем не как будущий боец ММА, не задирается. Подростку семнадцать лет, он «наследник» Златана только в том смысле, что переход из АИКа в «Реал» станет самой дорогой продажей в истории чемпионата Швеции. Побьют давний рекорд самого Ибрагимовича. Златана забрали в «Аякс», заплатив шестнадцать лет тому назад 7.8 миллиона евро. 10 миллионов за Исака позволят АИКу оправдать вложения в клубную академию.

Прототипы среди легенд

Не похож на Ибрагимовича. Но каких форвардов надо вспомнить, чтобы представить себе игру Исака? Анри времен «Арсенала». Только хитрый Тьерри смещался на левый фланг, а Александер нередко играл правее центра за АИК. Также бывает похож на Ривалдо на общем плане, поскольку любит наносить удары по воротам и обыгрывает вратарей так, как это делал легендарный бразилец. Хотя когда юниор показывает технику, то перед глазами не лучшая для поклонников «Реала» аналогия – Робиньо. Имеем дело с техничным малым, который не будет ждать мяч в штрафной площади, а скорее свалится на фланг в его поисках.

Сейчас пошла мода на таких игроков. Вспомните Дембеле из «Боруссии» из Дортмунда или Рэшфорда из МЮ. Форварды, но им не обязательно быть в центре. Исаку так точно, хотя когда обрастет мышцами, сможет чаще использовать преимущество в росте. В чемпионате Швеции много высоких игроков, поэтому его данные не выделялись. Кроме того, из-за низкой массы тела кажется мельче, чем есть, ему сложно выигрывать силовую борьбу внизу, нужно искать свободную зону, чтобы забить головой. Если выбирать одного человека, на которого похож, то нужно остановиться на юном Тьерри Анри. Только шведский вундеркинд – правша, а не левша. Также видно, что Исак копирует фокусы своего любимого Неймара. Но играет иначе, «Реал» не покупает клона бразильца.

Стиль игры, плюсы и минусы

Плюсы таланта: юный возраст, высокий рост, скорость, дриблинг, игра головой, реализация моментов, выбор позиции у чужих ворот.

Минусы вундеркинда: не работает на оборону, может потерять мяч, средняя точность передач, не атлет, не играл на серьезном уровне.

Не по годам зрелый нападающий. Что не удивительно, когда речь о парне, который за первую сборную Швеции забил в семнадцать, побив рекорд Эрика Дальстрема, который родился в 1894-м году. Бывший форвард ИФК забил за сборную в восемнадцать лет, а Исак справился быстрее. Словаки на прошлой неделе съездили в Швецию и скушали шесть мячей. Александер забил первым, формально победный гол. Хотя составы были откровенно экспериментальными, шведы рады, что после ухода Златана из сборной появляется такой парень.

⚽️💙💛 Фото опубликовано Alex Isak (@alex_isak) Янв 8 2017 в 11:15 PST

Будущий игрок «Реала» - быстрый, техничный, разноплановый игрок атаки. Выглядит скромно, детское лицо. Хотя голы празднует иногда в стиле статуи Ибрагимовича – широко расставляет руки и не двигается. К минусам можно отнести физику. У него есть скорость, но возраст сказывается. Ножки-спички прямо как у юного Лилиана Тюрама. Исак выглядит порой как футбольный Бэмби, но этот олененок не перепуганный, а четко знает путь к чужим воротам. Оставляет приятное впечатление, можно понять решение Зинедина Зидана, у него появится еще один «сын» в составе «Реала».

Будущий футболист «Херенвена»?

Как пошутил наш читатель Гус Пойет в комментариях: Исак может стать будущим игроком «Херенвена». Намек на очень талантливого норвежского парня Эдегора, который отправился в аренду в Голландию. Ведь в восемнадцать лет пробиться в основу «Реала», который по сорок матчей подряд не знает поражений, невероятно сложно. Но Исак хорош, ведь его хватит даже Ибрагимович: «Я видел его игру, она меня поразила. Он отличный футболист».

Говорят, швед советовал ПСЖ и «Ювентусу» подписать Александера. «Ливерпуль», «Лестер», «Бавария» и «Барселона» отправляли скаутов на матчи АИКа. Так что не обязательно это еще один скандинавский юниор, который не заиграет в «Реале» сразу же, ведь никогда не знаешь, когда тебе понадобится нападающий. И нередко серия голов делает тебя основным, впереди ведь играют самые успешные футболисты, не обязательно самые известные.

В «Реале» для него нет места?

И да, и нет. Да, поскольку невероятная конкуренция со взрослыми. И нет, поскольку упомянутый выше Дембеле нашел себе место в основе «Боруссии», а ведь никто не ждал, предполагали менее бурный старт карьеры в Германии. Исак играет в центре, на флангах, парня с таким набором качеств у Зидана в составе не найдете. Его отличный от командного стиль – одна из причин покупки. Причем можно при желании даже подход Обамеянга вспомнить, только шведский подросток намного дешевле. «Реал» может себе позволить потратить десять миллионов евро на семнадцатилетнего и, безусловно, талантливого парня. Опережают клубы из АПЛ и ПСЖ, можно сделать стратегическую ставку. Если Исак вырастет в мастера уровня Златана – будет игроком основы «Мадрида», если не получится его воспитать или ему суждено заиграть в другом клубе – ничего плохого такая ставка в себе не таит. Александеру надо сильно постараться, чтобы упасть в цене в ближайшие годы.

В любом случае, один из центральных смыслов футбола – открытие новых имен. И с лета смогут вписать в состав еще одного. «Реал» не развил пока Асенсио, который помог в Суперкубке УЕФА, Иско не играет, у Хамеса проблемы, Мората не клепает голы с частотой Луиса Суареса, Бензема не знает, куда ему податься в будущем. Но свежее поражение от «Севильи» значит, что сегодня с «Сельтой» мадридцам надо начинать новую серию. Футбол не стоит на месте, будущее в любом случае не за Месси и Роналду, а за их фанатами из числа юных футболистов. Исак – большой поклонник Лионеля, но может оказаться в одном составе с Криштиану. И если выстрелит, то Зидан выделит ему игровое время в тройке вместе с португальцем. «Реал» в последнее время отказывается от безумных подписаний, Де Хеа и Погба оставил для МЮ, но не забывает о молодых талантах. Так что знакомимся с парнем, который в семнадцать собирается побить рекорд Ибрагимовича и перейти в «Реал».