Больше бреда! ФИФА испортит футбол?

«Соккер.ру» объясняет, как нужно относиться к безумным высказываниям Марко ван Бастена, и почему здравомыслящим функционерам пора строить бастионы для защиты футбола.

О чём сказал ван Бастен?

Возможно, кто-то пропустил пламенное выступление Сан-Марко, поэтому введем вас в дело. По порядку, чтобы не запутаться.

1. Предложено ввести ограничение по количеству поединков за сезон для каждого отдельно взятого футболиста до 55 – 60. Забота о здоровье игроков, здесь ничего революционного.

2. А, вот уже интересно. Ван Бастен считает, что нужно отменить овертаймы и сразу после завершившегося вничью основного времени переходить к серии послематчевых…

3. …только не пенальти, а буллитов. Футболист устанавливает мяч на расстоянии 25 метров от ворот и имеет 8 секунд, чтобы поразить ворота из любой точки, до которой успеет добежать. Кстати, сама идея буллита не то чтобы нова: в девяностые годы в МЛС так привлекали зрителей на трибуны, американцы вообще решили, что ничьих в «соккере» быть не должно.

4. Марко пожаловался, что футбол стал похожим на гандбол из-за того, что команды обороняются в девять человек перед своими воротами, и нашел выход – отменить офсайды. Не похоже, чтобы ван Бастен глубоко задумывался о том, к каким последствиям это приведет, ведь правило «вне игры» - системообразующее для футбола в том виде, к которому мы привыкли. Голландец считает, что отмена офсайдов сделает игру более зрелищной, создаст дополнительные возможности для взятия ворот. Ну-ну.

5. Два тайма по 45 минут – это слишком скучно. Ван Бастен считает, что интереснее было бы разбить поединок на четыре четверти, мол, так и у тренеров будет больше шансов повлиять на игру.

6. Оранжевые карточки – еще одна идея, которая озвучивалась раньше, в частности, Мишелем Платини. Нюансы и цвет карточки могут расходиться, но смысл один: временное удаление футболиста с поля. Марко говорит о десяти минутах «бана» на скамейке штрафников.

7. Очевидно, ван Бастен (или тот, чье мнение он транслирует) увлекается баскетболом. Откуда же еще взяться следующей идее: удалять футболиста с поля до конца матча после пяти фолов в его исполнении.

8. Марко считает, что необходимо яростно бороться с затягиванием времени в концовках поединков, поэтому предлагает на последние 10 минут матча установить 10-секундный лимит на ввод мяча в игру.

9. Еще одно решение, которое позволит сохранять динамику – проведение замен без остановки игры. Это действительно здравая мысль, ведь провести перестановку – секундное, по сути, дело, однако каждый раз это превращается в настоящую церемонию, особенно, если с поля уходит игрок выигрывающей команды в концовке встречи.

10. Матчи 8 на 8 для юношеских и молодежных команд на поле меньшего формата.

Ван Бастен передал послание Инфантино?

Если бы в духе ван Бастена высказался кто-нибудь из его забытых коллег, чтобы обратить на себя внимание, мы бы просто посмеялись. Возможно, написали бы статью о самых бредовых предложениях реформировать футбол, чтобы поддержать тему, так волнующую умы. Но Марко – это совсем другое дело. Речь о техническом директоре ФИФА и соратнике Инфантино, человека, который в первый же год президентства протащил идею о расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд. Так что должность голландца сама по себе располагает к вниманию. На самом деле, удивительно, сколько радикальных предложений за один раз выдал ван Бастен, прежде не отличавшийся такими острыми идеями. Как будто получил домашнее задание от Инфантино: «Придумай что-нибудь креативное, футбол такой скучный!» Не исключено даже, что часть идей или даже все вышли из-под пера самого Джанни, а Марко был нужен в качестве рупора – все-таки он футбольная знаменитость, обладатель «Золотых мячей». К нему прислушаются. А если не прислушаются – то простят момент слабости и не поднимут на смех, как могли бы поступить с президентом ФИФА.

Почему опубликованные предложения – угроза футболу?

Все это очень напоминает начало большой игры с использованием политических технологий воздействия на общественное мнение. Есть такая система, называется «Окно Оверата», это одна из фундаментальных основ современной пропаганды. С ее помощью любую идею можно очернить до состояния табуированной или, наоборот, легализовать, как однополую любовь в западном обществе. Этим и занимаются Инфантино с ван Бастеном: пытаются протащить через «окно возможностей» радикальные реформы футбола. Цепочка следующая: немыслимо – радикально – приемлемо – разумно – стандартно – действующая норма.

Продолжение следует…

Большинство из того, что предложил Марко в своем интервью сейчас кажется немыслимым, но стоит Джанни сделать свой ход – и спич технического директора ФИФА станет всего лишь радикальным. Пусть даже президент Международной федерации футбола даст негативную оценку, например: «Мы не имеем права вносить столь серьезные изменения в игру, формировавшуюся на протяжении полутора веков». Главное – не слова, а сам факт того, что главный человек в футболе «заметил» идеи. Потом будут проведены консультации, статус предложений снова повысится до отметки «приемлемо», а на финальном этапе ФИФА может вступить в торги с ИФАБ и общественным мнением: пожертвовать частью реформ, чтобы протащить другие. Может быть, офсайды у нас и не отберут, но к буллитам и оранжевым карточкам приговорят. Инфантино хочет войти в историю как президент-реформатор, чего даже не скрывает. И если читать между строк, то «вброс» в исполнении ван Бастена – это не что иное, как заход ФИФА на бомбардировку нашей любимой игры креативными идеями, многие из которых приведут к разрушительным последствиям.