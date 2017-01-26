​У «Реала» не получается без арбитров?

«Соккер.ру» отмечает, как вовремя каталонцы пошли в атаку и обвинили «Реал» в использовании помощи арбитров - после вылета Зидана из Кубка Испании тема еще горячее.

«Сельта» - крепкая команда, крупно не повезло донецкому «Шахтеру» с соперником по Лиге Европы. «Реал» на собственной шкуре почувствовал, как непросто уйти от вылета в кубковом противостоянии с галисийцами, особенно если свои же защитники чудят. И если арбитр не благотворит – сегодня мадридские издания обзывают рефери «свистуном». Так что Зидану сейчас непросто живется. Травмы – много травм, еще и «Севилья» отрезала веру в непобедимость. А фанаты «Барселоны» из испанских СМИ громко заявили, что у Зинедина целых восемь лишних пунктов в Ла Лиге.

Проверим обвинения. Помогают «Реалу» арбитры в последнее время и при новом тренере? Это важно, имеем дело с самым крупным противостоянием в мировом футболе. И в таких случаях эмоции лишние, как в хорошем суде. Не стоит поступать так, как каталонские журналисты, которое не конкретизировали претензии к отдельным матчам – ни видео, ни фото, ни разбора, но уверенно отняли у Зидана целых восемь пунктов. Пробуем найти, где «Реалу» помогали и сколько очков набрали сомнительно. Но сначала вспомнил один характерный момент из большой игры.

28 мая 2016 года. «Реал» - «Атлетико» - 1:1 (5:3 по пенальти)

Финал Лиги чемпионов, многое смотрели и помнят гол Рамоса, который помешал «Атлетико» выдержать выбранную Симеоне линию поведения и дождаться одиннадцатиметрового для Гризманна. Заработанный Торресом пенальти чистый, а вот мяч Рамоса – из офсайда. Бэйл пасовал на Серхио, когда тот выскочил вперед:

Разумеется, если бы не гол Рамоса, финал сложился иначе, помощник судьи Клаттенбурга повлиял. Но как дела обстояли позже, в новом чемпионате Испании и без англичанина, которого некоторые аналитики назвали лучшим арбитром мира в прошлом году?

27 августа 2016 года. «Реал» - «Сельта» - 2:1

Уже во втором туре, по мнению фанатов «Барселоны», Зидан получил два очка в подарок. Играли против «Сельты», победный чистый мяч забил Тони Кроос. Но первый мяч матч случился на 60-й минуте – авторства Мораты. Интересный эпизод:

Фанаты «Реала» настаивают, что поскольку Альваро не касался мяча, пока тот не отскочил от вратаря – был в пассивном офсайде. Ошибочная трактовка правил, защитник в борьбе с Моратой упал, что позволяет четко зафиксировать – нападающий активно влиял в момент последней передачи голевой атаки. Такой гол нельзя засчитывать.

18 сентября 2016 года. «Эспаньол» - «Реал» - 0:2

В этом матче «Реал» смог забить два мяча, к которым даже у фанатов «Барселоны» не может быть претензий. Разве что посчитают, что нельзя добавлять три минуты к первому тайму, чтобы Хамес успел нанести симпатичный дальний удар. Но при этом находится эпизод, в котором арбитр Эрнандес Эрнандес помог «Реалу», причем существенно:

Уже на четвертой минуте матча Рамос заработал желтую карточку, а через двадцать минут должен был удалиться с поля. Эрнан Перес хлестко пробил издали, мяч угодил в руку Рамосу. Даже мадридские издания после отметили – Серхио симулировал попадание мяча в голову, чем обманул рефери. Хотя футболисты «Эспаньола» показывали арбитру, что хорошо бы вторую желтую выдать при счете 0:0, но «Реалу» простили явный фол, не мешали победить в полном составе.

3 декабря 2016 года. «Барселона» - «Реал» - 1:1

Об этом матче говорили, разбирая работу арбитров в матчах каталонцев. И здесь «Реал» может обвинить судью, что помешал набрать три очка в логове врага. Хотя игровое преимущество на определенных отрезках Эль Класико было именно у каталонцев, Маскерано наработал на пенальти в дебюте с Васкесом и когда очевидно задержал Роналду перед прыжком. А вот когда мяч попал в руку Ракитичу - фола не было:

Редкий в последнее время, но заслуживающий упоминания случай – «Реал» мог взять три очка вместо одного.

10 декабря 2016 года. «Реал» - «Депортиво» - 3:2

Каталонское издание, обвинившее «Реал», что им благоволят арбитры, включило поединок в список. Понять можно, в диком и непростом для судейства матче был эпизод, прямо повлиявший на результат. Иногда сложно выстраивать теории, если пенальти не назначили на второй минуте или ошибка допущена, когда фаворит ведет – тогда сценарии могут быть разными. Но Рамос физически не смог забить на 92-й минуте в ворота «Депортиво», если бы 89-й получил красную карточку:

Как видите, Серхио толкает соперника по ходу массовой стычки и сбивает его с ног. Арбитр выдал Рамосу желтую карточку. Очевидная ошибся – бразилец Сидней в результате толчка оказался на земле, что автоматически по правилам означает риск нанесения травмы. Рамос в неигровом эпизоде применил чрезмерную силу, спровоцировал драку. Судья был в метре от эпизода, все прекрасно видел. Здесь нельзя выдавать желтую карточку, только красную и именно Рамосу. Надеемся, даже фанаты «Реала» не будут спорить – толчок явный, с разбега.

4 января 2017. «Севилья» - «Реал» - 0:3

Это кубковая игра, но ее важно вспомнить, если говорим о том, как арбитры реагируют на хитрые действия футболистов «Реала». При счете 0:2 в пользу «Мадрида» севильцев добил пенальти, назначенный после того, как Хамес толкнул чужого защитника на Модрича. Явная желтая карточка Родригесу – за неспортивное поведение и фол:

Судья был очень близко к мячу, но назначил одиннадцатиметровый. Хотя ему доказывали, что Хамес толкался. Причем не исключено, что именно колумбиец подтолкнул Модрича правой рукой, пока левой сбивал защитника с ног на скорости. Некрасивый одиннадцатиметровый, очень странный, пусть и не в чемпионате.

21 января 2017 года. «Реал» - «Малага» - 2:1

Снова минимальный перевес «Реала» на табло, что не позволяет говорить о незначительности ошибки арбитров. Второй гол Серхио Рамоса был забит из офсайда, что неплохо фиксирует стоп-кадр в момент подачи. Да, это небольшой офсайд, конечно, можно приплести норму о том, что корпус защитника был впереди, а забивал ногой. Но тут повод для свистка имелся, если бы арбитр среагировал вовремя:

Что хуже всего? В момент навеса Крооса именно Серхио был ближе всех к бровке, где находился помощник главного арбитра. То есть судья занял верную позицию, прекрасно видел, что многие игроки «Реала» не успели вскочить за линию офсайда, а создатель важного гола ближе последнего оборонца «Малаги» к линии чужих ворот. У «анчоусов» отобрали право повоевать за ничью.

Выводы:

- ошибок арбитров в матчах «Реала» и «Барселоны» в последнее время катастрофически много. Менее чем за год почти тридцать штук, в каталонском случае – больше десяти в чемпионате за половину сезона;

- каталонцы чаще страдали от решений не в свою пользу, а «Реал» чаще получал бонусы от неправильной трактовки правил. Не только возможность победить в финале Лиги чемпионов, но и очки в чемпионате Испании;

- команду Зидана можно смело назвать везучей – дело не только в арбитрах, Рамос много раз спасал на последних минутах, Бэйл, есть голы со стандартов, каждый из которых никто сейчас не вспомнит, но штрафной порой можно трактовать двояко, надо это учитывать;

- «Реал» после завершения серии без поражений предсказуемо попал в петлю, когда старые грешки стали давить – сказывается усталость ключевых фигур, травмы, отсутствие внятных альтернатив старой тактике молодого тренера Зинедина;

- нередко арбитры принимают странные решения в пользу «Реала», находясь в идеальном положении, в случаях с «Барселоной» ситуация часто другая – там эпизоды для разбора сами по себе сложнее, что не отменят влияние ошибок на результаты.

Какой была бы таблица Ла Лиги с учетом ляпов арбитров?

Уроки из свежей истории «Реала» позволяют лишь на пятьдесят процентов согласиться с высказыванием Луиса Энрике: «Считаю ли я судейство в Испании приемлемым? Да, но судьям нужна помощь, причем ото всех, включая меня».

Нет согласия в части «приемлемого судейства» - дикие и непрофессиональные решения. Но есть понимание, что «Реал» и «Барселона» сами установили такие правила игры. Могущественные клубы, прекрасно зная, насколько слабые в Испании арбитры, раздавили и затравили их. «Реал» пугал рефери исторической серией, могуществом Переса – фиксируем ошибки в пользу «сливочных». «Барселона» бросалась на арбитров и симулировала – заметно, как рефери им не доверяют, а порой откровенно мстят за обидные слова и провокации. Превратили Ла Лигу в Бла-Бла Лигу.

Такие эпизоды не имеют ничего общего с правосудием. Безобразие, что в одной из самых сильных лиг мира такое дикое неуважение к правилам футбола и так очевидно ход матчей меняется благодаря грубым ошибкам третьей стороны. При этом «Барселона», что даже странно, не потеряла много очков в чемпионате строго по причине судейства. Например, могли проиграть в Эль Класико. Надо не только плюсовать, но и отнимать очки. Каталонское издание насчитало «+4», наш спокойный пересчет показывает – «Барселона» могла заработать без ошибок арбитров столько же очков, как и потерять, если бы им не помогли свистками:

Разбор спорных эпизодов матчах «Барселоны»

У «Реала» есть аргумент по Эль Класико, но команда не страдала от серийных ошибок рефери в чемпионате Испании, да и не проигрывала до января. Зато можно смело допустить, что могли быть ничьи вместо побед. То есть это восемь-девять спортых пунктов минус два по Эль Класико. Первой, если бы арбитры не чудили, должна идти «Севилья» - 42 пункта. «Барселона» могла быть второй, 41 очко, как сейчас, или 42 при самом удачном для них раскладе. А вот у «Реала» могло быть 36-37 пунктов. И матч в запасе, то есть теоретически 39-40 очков. Претензии «Барселоны» не беспочвенны, учитывая плотность в таблице. Сейчас у Зидана шанс создать фору в пять пунктов по отношению к «Барселоне» вместо вероятного отставания захромавшего «Реала» на один или два очка при идеальном арбитраже. Личные выводы фанаты испанского футбола могут сделать сами.