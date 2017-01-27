Альберт Риера: от «Ливерпуля» до «Томи»

Известие о том, что экс-полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» в 34 года докатался до нищей «Томи», способно шокировать. «Соккер.ру» раскрывает карты Альберта Риеры.

Островитянин

Риера появился на свет не в материковой части Испании, а на курортных Балеарских островах, если конкретно – в городке Манакор, что на Мальорке. Можно было предположить, что Альберт является самым знаменитым выходцем из 40-тысячного города в мире спорта, но это не так. Манакор подарил миру чемпионку мира по спортивной гимнастике Елену Гомес, а также двух Надалей – футболиста Мигеля Анхеля, выступавшего за «Барселону», а также его племянника Рафаэля, одного из лучших теннисистов современности.

Кубок Короля

Первый и, возможно, главный трофей в своей карьере Риера завоевал с родной «Мальоркой», выиграв Кубок Короля в 2003 году. В финале был разгромлен скромный «Рекреативо», но самые громкие победы островитяне одержали на предыдущих стадиях. Сильный «Депортиво» пал в полуфинале, а в 1/4 мадридский «Реал» с Зиданом и Раулем во главе «съел» четыре безответных мяча. Счет мог быть и крупнее, если бы Альберт аккуратнее обошелся со своими моментами: один раз попал в перекладину из выгодной позиции, а позже проиграл мини-дуэль Сесару.

Забивал в финале Кубка УЕФА

После «Мальорки» Риера отправился в «Бордо», откуда спустя два года вернулся в Испанию, чтобы выступать за «Эспаньол». Поначалу у Альберта возникли проблемы с игровой практикой в каталонском клубе, пришлось даже съездить в аренду в дошейховский «Манчестер Сити». После английской командировки Риера застолбил за собой позицию левого полузащитника в составе «попугаев» и в конце сезона 2006/2007 отметился голом в финале Кубка УЕФА против «Севильи». Основное и дополнительное время завершилось вничью, а в серии пенальти точнее били андалусийцы. Так близко к европейскому трофею испанец больше никогда не подбирался.

«Ливерпуль» и критика Бенитеса

В последний день летнего трансферного окна 2008 года «Ливерпуль» заплатил за трансфер Риеры почти 10 миллионов евро. Первый сезон испанец провел в основе «красных» и забил 5 голов в 40 матчах, но во второй мерсисайдской кампании «сдулся», а весной совсем перестал выходить на поле. Тогда-то Альберт и дал «Марке» скандальное интервью, в котором жестоко раскритиковал Рафаэля Бенитеса и признался, что готов переехать в чемпионат России, лишь бы иметь возможность играть в футбол. Впоследствии Риера пытался оправдаться и извиниться, но процесс был необратим: «Ливерпуль» оштрафовал испанца и отстранил от тренировок.

Отказал «Спартаку» ради чемпионата мира

В начале 2010 года Риеру действительно зазывал в РФПЛ «Спартак». Валерий Карпин лично вел переговоры, но убедить испанца не получилось: Альберт решил, что, переехав в Россию, лишится возможности сыграть на чемпионате мира, куда мечтал поехать. На Мундиаль Риера не попал и чемпионом мира с «Красной Фурией» не стал, весной переговоры со «Спартаком» были продолжены, но москвичи отказались от трансфера из-за чрезмерных финансовых требований футболиста. И все-таки судьба ненадолго свела Валерия Георгиевича и Альберта Риеру: в 2015 году вингер ненадолго вернулся в родную «Мальорку», которую в тот момент тренировал Карпин.

По городам и весям

После «Ливерпуля» Риера выступал в Греции и Турции, где становился чемпионом с «Олимпиакосом» и «Галатасараем», а в какой-то момент Альберт стал менять клубы с такой скоростью, что стало сложно уследить за его передвижениями. Испанец мог оказаться в харьковском «Металлисте», но его отпугнули события в Украине, после краткого пребывания в «Уотфорде» Риера присоединился к «Удинезе», из которого был уволен по нетривиальной причине: предпочел покерный турнир игре против «Кьево». Потом была короткая передышка в «Мальорке» и близкое знакомство с Карпиным перед новыми приключениями в Словении, где испанец выступал за клубы «Заврч» и «Копер», причем в последнем выполнял еще и функции спортивного директора.

Фото опубликовано Albert Riera (@11riera11) Ноя 29 2016 в 7:20 PST

Риера в сборной Испании

Альберт отметился голом в дебютном матче за сборную Испании против датчан, а всего забил 4 мяча в 16-ти матчах – неплохая статистика для флангового полузащитника. Тем не менее, крупные турниры, а вместе с ними и большие победы «Красной Фурии» состоялись без участия Риеры. Выступил будущий игрок «Томи» только на Кубке Конфедераций-2009, где испанцы заняли третье место.

Русская жена

Вот мы и дошли до пункта, который объясняет если не все, то многое. Еще в 2001 году 18-летний футболист познакомился с любовью всей своей жизни, девушкой из Омска Юлией Королевой. Будущая жена Риера отдыхала на Мальорке вместе с мамой и сестрой, и так получилось, что наступила на сердце испанскому парню. С тех пор они вместе, Альберт признается, что за 15 лет побывал в России около 30 раз. В 2009 году пара сыграла свадьбу в Омске и сейчас воспитывает троих детей.

Что Риера забыл в «Томи»?

На самом деле, история это скорее о благородстве, ведь Риера прекрасно понимает, что не заработает денег в «Томи», просто ему интересно еще поиграть в футбол, а на данном этапе только сибирский клуб может предоставить Альберту такую возможность. С прошлого лета Риера не играл в футбол и постоянно находился в Омске, где, похоже, изрядно заскучал, несмотря на походы в баню и лыжные прогулки. Потенциальный новичок «Томи» на чистом русском языке объясняет, что желает бескорыстно помочь сибирскому клубу. К сожалению, в этой истории не все зависит от желаний – сначала нужно закрыть долги, чтобы была возможность регистрировать новичков.

Фото опубликовано Albert Riera (@11riera11) Дек 17 2016 в 1:23 PST

Прямая речь

Игорь Кудряшов, спортивный директор «Томи»: «Альберт Риера практически год прожил в Сибири. У него жена из Омска. Он приезжал к нам осенью, так и познакомились. Сейчас для него деньги не стоят на первом месте. Альберт провел прекрасную карьеру. Он сам обратился к нам с просьбой помочь команде. Сейчас Риера тренируется с командой, мы смотрим, в каком он физическом состоянии. Если все интересы совпадут, то, вполне возможно, что полгода Альберт проведет в „Томи“. Мы рассматриваем Риеру на позиции либо крайнего, либо центрального защитника. Риера – очень позитивный человек, у него хороший русский. Главное, что у Альберта есть желание помочь сибирскому футболу. Пока, к сожалению, возможности устроить его в команду нет, так как еще не закрыты долги. Ждем финансирования».

Альберт Риера: «Деньги для меня сейчас не имеют значения. Я просто хочу играть в футбол. „Томь“ стала первой командой, которая предоставила мне шанс проявить себя. Надеюсь, эта ситуация с запретом на регистрацию игроков разрешится, и я смогу остаться в Томске».