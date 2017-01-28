«Я стал вратарём от скуки». Правила Джиджи

«Соккер.ру» не мог пройти мимо личного праздника легендарной личности. Джанлуиджи Буффон – человек и футболист, объединяющий эпохи. Послушаем, что он нам расскажет.

О выборе профессии: «Я стал вратарем от скуки, тщеславия и любопытства».

Как это случилось: «В детстве я безумно любил футбол, бредил им. Хотел повторить путь чемпионов, представлял себя в сильнейших клубах мира. И да, тогда я обожал забивать мячи, а не ловить их. Но в 1990 году отец посоветовал мне стать вратарем. Я пошел в академию „Пармы“, и, кажется, кое-чего добился».

О детском плутовстве: «В детстве мы частенько собирались в одной компании с девчонками, чтобы поесть пиццу и сыграть в бутылочку. До сих пор не понимаю, почему она всегда поворачивалась горлышкам к одним и тем же ребятам. Я всегда проигрывал! Наверное, кто-то жульничал».

О бунтарстве: «Я был буйным ребенком, был настоящим бунтарем. Но нужно быть полным идиотом, чтобы остаться таким же на четвертом десятке жизни!»

О своей работе: «Все вратари эгоцентрики. И каждый немного мазохист. Просто задумайтесь: вы лезете руками в игру, где все используют ноги. Но дело не только в риске увечий, ведь еще приходится жить постоянным с осознанием, что ты точно будешь пропускать голы».

О «Ювентусе»: «В 2001 году я мог перейти в „Барселону“, а не в „Ювентус“, была такая возможность. Но я сделал осознанный выбор в пользу „Юве“ и ничуть не пожалел. И даже если мне предлагали в два раза больше денег в другом клубе, я все равно оставался в Турине. „Ювентус“ у меня в крови. Когда носишь футболку „Юве“, сложно представить себя в форме другого клуба».

О моде: «Я – законодатель вратарской моды. Никто из вратарей не играл с короткими рукавами, когда я начинал. А сейчас у меня много последователей».

Из письма Буффона воротам: «Мне было 12 лет, когда я повернулся к вам спиной и поклялся защищать вас от врагов любой ценой. Это был выбор сердца, пусть ради него мне пришлось перестать смотреть вам в лицо. Мы стали жить рядом, но не прикасались друг другу. Как две противоположности. Как солнце и луна. Пока мои голова, ноги и сердце в порядке, я продолжу оборонять вас. И всегда буду заботиться о вашем благополучии больше, чем о собственной доле».

О жизни: «Я просто живу день за днем. Не ставлю границ, не называю дат. Но я стараюсь выжать максимум из каждого „сегодня“ и собираюсь делать это до своего последнего дня на земле».

О детях: «Ответственность – это то, что делает нас взрослыми. Я очень переживаю за своих детей, боюсь, что разочарую их или подам плохой пример ненароком».

О деньгах: «Помимо денег есть масса нематериальных ценностей».

О символах: «Когда я выбирал 88-й номер, то не имел понятия, что это один из символов неонацистов. Мне казалось, что две восьмерки символизируют четыре футбольных мяча».

О неудачах: «Удары судьбы нужно встречать гордо, но спокойно. Я стараюсь смотреть на жизнь с оптимизмом, это позволяет мне извлекать уроки из каждой неудачи».

Об отличительном знаке: «Я получил капитанскую повязку от Сандро Дель Пьеро, который был творцом больших побед „Ювентуса“. Носить ее на плече – исключительная радость и грандиозная ответственность».

Чего стыдится Буффон: «Я купил диплом о среднем образовании. До сих пор стыдно перед родителями за это, они ведь у меня профессора. Сейчас смешно, но я даже пытался поступить с тем липовым дипломом в университет».

О своих слабостях: «Я очень ленивый. Очень. Поэтому я очень рад, что у меня такой короткий рабочий день. Другой мой грех – чревоугодие. Я спортсмен и стараюсь держать себя под контролем, но раз в неделю все равно превращаюсь в свинью и наедаюсь вдоволь».

О вратарях: «Великих голкиперов все меньше, а все потому, что игра становится сложнее. С уважением отношусь к прошлому, но сейчас вратари должны уметь и делать гораздо больше, чем раньше. Лучший среди нас сейчас – Нойер. Он моложе меня, он классный. А лучшим в своей эпохе назову Касильяса».

О пенальти: «Никогда целенаправленно не готовился к сериям пенальти. Просто расслабляюсь, остаюсь в своем номере и смотрю порно. Мой совет, если вам нужно отбить пенальти: не двигайтесь с места до последнего мгновения».

О Лиге чемпионов: «Я выиграл много трофеев, но есть один турнир, о победе в котором я мечтаю – это Лига чемпионов. Думаю, я все равно ее выиграю, хотя понимаю, что осталось мало шансов. Именно поэтому я должен свести риски к минимуму».

О шоу: «Людей раздражает, что я много кричу на поле. Они думаю, что мне делать больше нечего, и я просто работаю на камеру. Так вот: это правда, я – показушник. Потому что футбол – цирк, а мы в нем – клоуны и шуты».

О своей стране: «Я имею право жаловаться на страну и критиковать правительство как ее гражданин, но никогда не было и не будет такого, чтобы я не испытывал гордость, понимая, что я — итальянец».

О себе: «Признаю свое невежество, но без него не было бы меня как личности, моего чувства юмора. Интеллект должен подкрепляться иронией, иначе ты становишься монотонным и скучным даже для самого себя».

Об автомобилях: «Наверное, я единственный футболист, которого не интересуют дорогие автомобили. Моя Lancia Y довезет меня куда угодно».

О болельщиках: «Бесценно знать, что тобой дорожат и тебя поддерживают тысячи людей».

Совет от Буффона: «Обязательно находите время для интересных книг и статей. К сожалению, я пришел к этому слишком поздно».

Планы Джиджи на ближайшее будущее: «Я собираюсь играть до сорока лет и выступить на чемпионате мира в России. Италия попадает в финал ЧМ раз в 12 лет, так что я не собираюсь пропускать 2018-й».

А что после окончания карьеры футболиста: «Не хочу быть тренером! Понимаете, этому нужно учиться день за днем, а я не в восторге от перспективы начинать все заново. Вижу себя в роли функционера, хочу участвовать в развитии футбола в Италии».

Мечта Буффона: «Это несбыточная утопия, но я хочу, чтобы счастье длилось 24 часа в сутки».

И на прощание: «Лучший способ провести карьеру и жизнь в целом — отдавать себя без остатка, вкладывать в свое дело душу».