Слишком силён для «Арсенала»

Лучший футболист «канониров» получает предложения отовсюду – из Турина, Парижа и Мадрида. «Соккер.ру» оценивает, круче ли Алексис финалистов Евро или чемпионов мира?

Почему Санчес может уйти?

Потому что годы идут, а значимых трофеев нет. Авторитетное издание «The Telegraph» разузнало, что Алексис болезненно отреагировал на празднование ничьей против «Борнмута» - в его системе координат таких соперников надо обыгрывать и претендовать на чемпионство. По уровню игры сам Алексис наработал на титул в АПЛ, но вряд ли его получит в красно-белой форме. Из всех в команде на физиологическом уровне проигрывать не любят, пожалуй, только Чех и Мустафи. То есть чемпион Англии и чемпион мира.

Когда немец на поле, команда буквально не знает поражений, но Санчесу этого мало. Ведь не забывайте, что это «Арсенал» - команда, где финансовые запросы представителей Алексиса по первому запросу не удовлетворят. Если новый контракт не будет подписан, то летом чилиец сменит команду. Ведь до окончания старого соглашения всего год. Если «канониры» затянут – потеряют и деньги, и футболиста. Осталось выбрать лучший вариант и посмотреть, круче ли универсальный нападающих тех, кого должен вытеснить из основы или заменить в футбольных столицах по всей Европе?

Санчес vs Гризманн

Вероятный клуб: «Атлетико»

В Мадриде уверены, что Санчес – приоритетная цель «Атлетико», поскольку Симеоне нравятся бойцовские качества Алексиса. И тренер уверен, что вернется в Ла Лигу не перепуганный вингер, который не может попасть в пустые ворота, а зрелый нападающий. Чилиец сможет заменить Гризманна? Учитывая опыт универсального солдата – играл левого вингера, справа и в центре, может повторить многие тактические фокусы за французом. В командную игру впишется. Кроме того, у «Атлетико» будут деньги на такого новичка в случае продажи Антуана. Любопытно, насколько отличаются игровые показатели Санчеса и Гризманна прямо сейчас?

Как видите, статистически чилиец заметно лучше. Антуану сложно концентрироваться на игре «Атлетико», вероятно, мыслями уже в футболке «Манчестер Юнайтед». А Санчес в силу манеры игры – напористый разноплановый нападающий, и мячи собирает, и передачами делится. Антуан играет ниже по схеме, что видно по количеству ударов в среднем за игру, но зато лишь в оборонительных показателях у француза перевес. Может, МЮ лучше купить Санчеса, а не Гризманна? Дешевле будет, пусть чилиец и старше на три года. Да, фанаты «Арсенала» сожгут футболки Алексиса, как сожгли майки ван Перси, но не привыкать.

Итог дуэли: победа Санчеса, форвард важнее и полезнее для «Арсенала», чем Гризманн в современном «Атлетико», и статистика заметно лучше.

Санчес vs Дибала

Вероятный клуб: «Ювентус»

Антона чилиец легко победил, но как быть с Павлом? Тот же результат, причем Дибалу подводит еще и небольшое количество сыгранных матчей, мы просто не знаем, сохранил бы Пауло показатели, если бы выросла нагрузка. Но если Перес сделает польского аргентинца главной ставкой на ближайшее лето – у Алексиса появится возможность перебраться в «Ювентус». Важно напомнить, что его агент имеет связи в Турине – у Видаля тот же представитель, а трехкратное преимущество при сравнении с Дибалой по голам, как и существенный перевес по решающим передачам, позволяет открыть нечто новое, не часто произносимое.

Алексис Санчес играет сильнее, чем Дибала и Гризманн – два кандидата в «Месси будущего». Причем оба этих кандидата не такие юные, им не по восемнадцать лет. Дибалу сложно назвать зрелым мастером, он невероятно талантливый, но лучше Санчеса только в размеренности и в отношении к передачам. Дибала обыгрывает Санчеса по чистоте паса – 85 против 73 %, но поскольку чилиец у Венгера играл и на передовой, где точность всегда падает, то благодаря перевесу по ключевым передачам вы без труда назовете победителя. Получается, «Ювентус» не проиграет, если вместо Дибалы завербуют проверенного мастера из «Арсенала»?

Итог дуэли: победа Санчеса, причем такая же уверенная, как в случае с Гризманном. Через лет пять Дибала может быть намного сильнее, но пока он – проигравший.

Санчес vs Моура

Вероятный клуб: ПСЖ

Как и в случае переезда в Мадрид и Турин, где есть другие нападающие – Гамейро и Игуаин, при выборе Парижа чилийцу нужно вспоминать прошлое, когда его реже можно было увидеть на острие атаки. Возможно, такие ограничения вызовут сомнения, когда Алексис будет выбирать ветеринара на новом месте для своих любимых лабрадоров? Но в «Атлетико», «Ювентусе» или ПСЖ ему никто не запретит создавать голы и забивать самому. Хотя Кавани и набрал дикую форму, первым забив двадцать мячей в топовой лиге в новом сезоне, Эдинсон знает, как делиться мячом. И уругвайцу нужен напарник, чтобы «Монако» не смог отыграться.

Санчес очевидно и легко переигрывает Моуру – человека, которого мог бы заменить в составе ПСЖ. Разумеется, справа Санчесу не всегда удобно играть, как помним по «Барселоне», ему бы левее появиться, но туда прикупили чемпиона мира Дракслера. Значит ли это, что дни Ди Марии в Париже сочтены? Посмотрим, но если Эмери или кто там будет тренировать самый богатый клуб Франции в новом сезоне, поставит летом на Санчеса, то конкретно Моуру чилиец потеснит. Да и Ди Мария голами и передачами не блещет сейчас. А у Алексиса прекрасные данные, хитрый и быстрый футболист. Лукас неплох, но уровнем ниже.

Итог дуэли: снова победа Санчеса, только по точности передач его молодые конкуренты могут обойти Алексиса. Но толку от точности, если по системе «гол плюс пас» счет 22:9 не в пользу Моуры?

Санчес vs Мюллер

Вероятный клуб: «Бавария»

Здесь у нас наводка от Тьерри Анри. Француз, который часто общается со звездами «Арсенала», вынес новость из раздевалки – Санчес намекал кому-то в команде, что Видаль зазывает его в «Баварию». А поскольку Анчелотти может быть фанатом талантов и этого чилийца, не будем исключать появление Алексиса в Бундеслиге, Тьерри незачем врать. Конечно, своего человека Томаса в «Баварии» терять не хотят. Но о проблемах Мюллера говорили отдельно, и понятно, что при Анчелотти живется немцу не очень хорошо. Тяжело забивать мячи, сложно показать лучшие грани своей убийственной корявости.

Новый тренер «Баварии» иначе смотрит на тактику, поэтому у старика Роббена контракт на год, а Мюллеру надо убеждать в полезности или искать себе другой клуб. И хотя позиции Левандовски в центре незыблемы, давайте сравнивать Санчеса и с Мюллером, и с Рибери – он и левее центра охотно сыграет. Ни один из финалистов чемпионатов мира – Арьен или Франк, как и чемпион мира Томас, не могут заявить, что играют круче Санчеса в этом сезоне. Или что они важнее для «Баварии», чем чилиец для «Арсенала». Просто тотальные победы Санчеса в каждой дуэли, даже удивительно.

Итог: если суммировать показатели Роббена, Рибери и Мюллера в Бундеслиге, то у Санчеса будет 22 балла для «гол плюс пас» в АПЛ, а у великолепной тройки – всего 24. Одного Мюллера побеждает показательно.

Санчес vs Педро

Вероятный клуб: «Челси»

Под конец рассмотрим вариант «предательства», то есть перехода в другой клуб из Англии. Говорят, «Челси» точит острые банковские счета, чтобы подрезать «Арсенал» предложением. И хотя можно рассмотреть также переезд в «Манчестер Сити», где толпа в атаке, но нет лидера, все-таки в состав «Челси» Санчес проходит лучше, ведь есть мнение Гвардиолы: «В „Барселоне“ я, возможно, не очень помогал Алексису, потому что он играл на фланге. Он может появиться на нескольких позициях, и слева, и справа. Боец по духу, победитель, парень с характером».

Парни с характером – любимые футболисты Конте. Кроме того, в «Челси» хитро ведут финансовые дела, поэтому могут позволить себе увеличить зарплату Санчесу. Антонио, возможно, приметил других кандидатов, но если сравниваем Педро и Алексиса, то победитель очевиден. Чилиец выше классом, чем многие его конкуренты в других клубах. Или в лучшей форме. Выходит на пик формы, в двадцать восемь лет и нужно играть так, как никогда в жизни не играл. Но проблема у Санчеса сейчас лишь одна. «Арсенал», имея изначально все исходные данные для толковой борьбы за титул, после привычного спада может оказаться в лучшем случае вторым. А второй – это первый из последних, Алексису этого мало.

Итог: конечно, Санчес скорее согласился бы на переход в «Манчестер Сити» - там каждый второй из «Арсенала», чем в состав «Челси», но характер крутой. Если будет ссора – уйдет к соседу.

Общий счет. Алексис Санчес 5:0 конкуренты

Какой бы клуб на месте чилийца вы бы выбрали? Ведь, как показывают факты и цифры, слухи об интересе к Санчесу со стороны таких видных клубов из плей-офф Лиги чемпионов появились не на пустом месте. Представьте себе, Симеоне, Эмери, Аллегри и Анчелотти тоже смотрят футбол. И анализируют данные статистики. Заметно, что Алексис слишком хорош для «Арсенала». И перерастет амбиции клуба, особенно если Венгер не сможет чудом отыграть восемь пунктов у Конте. Быть местечковым героем Санчесу приятно, но если в соседнем «Челси» Педро за пару месяцев с тренером Конте получает надежду на чемпионский титул, то шальная мысль о смене команды в голове взрывного Алексиса точно проскакивала.

Причем в каждой команде и лиге его легко представить. Форвард набрал ход. Никогда не окажется в тройке лучших игроков мира. Но его есть за что уважать. Того же Ройса, которого сватают в «Арсенал» в качестве замены Санчесу, банальным умением играть постоянно опередит по шкале полезности. Нападающий «канониров», который пережил непростые времена в «Барселоне», в Англии стал одним из самых заметных игроков всей лиги. Но поскольку есть финансовый фактор – лондонцы точно не готовы платить столько, как в МЮ платят Руни, и есть крупные покупатели, то летом ждем окончательное решение. Даже если чилиец подарит «Арсеналу» козырь на переговорах с покупателями в виде нового контракта, вряд ли охотники отступят. Игрок ценный, раз может так легко обойти соперников уровня Мюллера и Гризманна. Санчес – универсальный, выносливый нападающий, многим тренерам такие футболисты нужны.