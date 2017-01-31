​Чего не хватает грандам АПЛ для титула?

Моуриньо сдался, Венгер жалуется, Клопп и Гвардиола пока не чемпионы. «Соккер.ру» вспоминает полезные уроки истории, когда «Ливерпуль», МЮ и «Арсенал» были на вершине.

«Клубы АПЛ думают о деньгах, а фанатов волнуют трофеи», - едкий Алан Ширер подчеркнул одно из главных противоречий английского футбола. А победа «Лестера» показала бестолковость футбольных богатеев из Манчестера, Ливерпуля и Лондона. Умудрились проиграть очаровательной команде-однодневке и наставнику, который за тридцать лет работы тренером впервые в жизни стал первым в высшем дивизионе. Конте в турнирных титульных интригах опытнее, чем Клаудио, и с первой попытки может унизить всех конкурентов.

Ведь Венгер снова заладил о «недругах», что обычно является объявлением очередной капитуляции в чемпионской войне. Моуриньо реалист – МЮ шестой, стать четвертым будет сложно, о каком чемпионстве речь? «Ливерпуль» и МС продолжили сезон не так, как планировали Клопп и Гвардиола. Игровых проблем полно и характер поражений скверный – у «красных» и «горожан» огромные проблемы при игре без мяча и в защите. В первой пятерке один Почеттино может быть доволен игрой своей команды, и то – «шпоры» ниже «Арсенала», это не чемпионский график. Но ведь были времена, когда все клубы что-то значили на поле! Вспомним, чем отличались тогда и чему может научить опыт.

«Тоттенхэм», 56 лет без титула

Почему стали чемпионами в 1961-м? Были времена, когда чемпионат Англии можно было выиграть, используя в 42 турах всего семнадцать человек. При этом забили 115 мячей, средняя результативность была намного выше, чем у конкурентов. В соперниках отыщем «Шеффилд Уэнсдей» и «Вулверхэмптон», который теперь напоминает о себе лишь кубковыми сенсациями.

Но «шпоры» могут вынести важный урок из прошлого – последний титул не ознаменовал превращение «Тоттенхэма» в силу на десятилетия. Им и сейчас не нужно доминировать. Тогда с восемнадцатого места забрались на третье, потом стали первыми, а затем пошли вниз – с третьих позиций на шестые, потом на восьмые места... «Шпоры» и тогда, и сейчас должны ловить момент. Важнейшее для них замечание, особенно с учетом, что сейчас команда злая и молодая.

Чего не хватает теперь? Ставки строго на победу не хватает. И такой же веры в себя, как была у команды Раньери в прошлом году. «Тоттенхэм» не фаворит, но что это меняет? В последнем чемпионском сезоне не проигрывал в первых шестнадцати турах и выиграл при этом пятнадцать матчей. Почеттино говорит, что хорошо бы взять какой-то трофей, но сложно побеждать всюду. А всюду и не нужно – «Тоттенхэму» хватило бы ставки на АПЛ.

У лондонцев в этом сезоне было двенадцать туров без поражений, но они шесть раз соглашались на ничьи. Добавьте им половину потерянных очков – получите отрыв «Челси» всего на три балла. Возможно, это прозвучит странно, но помимо команды Конте, именно резвый «Тоттенхэм», упустивший прошлой весной шанс стать первым вместо «Лестера» - единственный в компании миллионеров, кто готов стать первым прямо сейчас и без десятков отговорок о неготовности. Полвека без титула – повод удивить.

«Ливерпуль», 27 лет без титула

Почему стали чемпионами в 1990-м? «Красные» были сильны, умели это показать. В конце восьмидесятых в Англии каждый год был новый чемпион – «Эвертон» и «Ливерпуль» менялись на первой строчке, потом «Арсенал» победил, но Кенни Далглиш неплохо чувствовал себя в роли играющего тренера и вернул титул, третий в качестве играющего наставника «Ливерпуля». «Красные» могли побеждать в Англии, не отвлекались на еврокубки после трагедии «Эйзеля». Но уже через год случится переигровка Кубка Англии, которая сломает тренера. Главный урок из прошлого для Клоппа – не сломаться под давление неудач и традиционных перепадов в игре «Ливерпуля».

Дикое дерби Мерсисайда

Чего не хватает сейчас? Стабильности, которая была тогда. Солидности и напористости. Далглиш раскачивал команду в первой части сезона, но с декабря по конец марта не знали поражений. Клопп же отработал хуже, чем Роджерс, если суммировать одинаковые отрезки и говорить о проценте побед именно в АПЛ. Другими словами, как при Брендане не было титула – так и сейчас не будет. Но удивительным образом последний чемпионский опыт пересекается с нынешними временами – «Ливерпуль» Далглиша пропускал меньше всех, когда был в группе лидеров. А во времена АПЛ с защитой дела обстояли иначе. В результате МЮ и «Арсенал» сместили «красных» на десятилетия.

«Арсенал», 13 лет без титула

Почему стали чемпионами в 2004-м? Причину сформулировать просто – не проигрывали в чемпионате. Вообще. Ни в одном матче. Самая надежная оборона, самое злое нападение. Да, двенадцать раз были ничьи, но 26 побед позволили оторваться от «Челси» на одиннадцать пунктов – еще больший отрыв, чем у Конте сейчас. Тотальная победа Венгера и «Арсенала», который позже по естественным причинам распадется. Лидеры уйдут, Анри устанет жить обещаниями и уедет за победой в ЛЧ. Но тот «Арсенал» стал легендарным, научил верить в стиль как причину успеха, неплохо оборонялся, был задорным и наглым. Сейчас чемпионские качества вместе проявляют редко, хотя в этом и ключ – «Арсенал» побеждает, если у него идет игра, у них французский игровой темперамент, не английский и даже не испанский.

Чемпионский «Арсенал». Где они сейчас?

Чего не хватает сейчас? Лидерских качеств наставника. «Арсенал» по составу, силам игроков и сбалансированности – лучший за последние годы. Претендент, готовый воевать за чемпионский титул. Но Санчес, Чех, Мустафи и Бельерин наиграли на победу в АПЛ, а Венгер, похоже, снова подведет. Истории так много лет, что даже намеки на возрождение того Арсена, что тренировал, а не отвлекался на бухгалтерию и жалобы, всегда воспринимаются воодушевленно. Признаться, казалось в прошлом году, что «Арсенал» окажется серьезнее как боевая единица.

Но они набрали форму и… скатились. Если в начале февраля проиграют «Челси», а потом «Баварии» в ЛЧ – увидите еще одну знакомую развязку сезона и новые обещания наступления светлого будущего. А воспоминания о последнем чемпионстве Венгера дают нам главный ответ об «Арсенале» последнего десятилетия. Тогда у них был тренер с вдохновением, сейчас наставник, который заявил после дисквалификации: «Мои недруги хотели бы, чтобы меня посадили в камеру без отопления». Неважно, сколько забьет Санчес или как быстро Бельерин бежит сорок метров. Важно, что все уходят, а Венгер и провалы остаются.

«Манчестер Юнайтед», 4 года без титула

Почему стали чемпионами в 2013-м? Потому что сэр Алекс Фергюсон не мог уйти вторым. Учли опыт сезона, после которого Тевес «похоронил» шотландца. И хотя проигрывали до декабря, во многим упомянутых примерах будущий чемпион с декабря словно меняется. Подготовка к знаменитому марафону проходит благодаря победам. «Манчестер Юнайтед» последнего чемпионского созыва был командой, в которой уже догадывались о крутости поначалу чудившего Де Хеа. Знали, что Фердинанд и Эвра хотят с вершины АПЛ уйти красиво, как и Гиггз. Возвращение Скоулза – еще одна деталь. А ключ, пожалуй, в появлении Златана 2013-го года – Робина ван Перси, который наколотил 26 голов. «Манчестер Сити» опередили на одиннадцать очков, «Челси» - на тринадцать. Тотальная победа сэра Алекса, фанатам МЮ, должно быть, приятно вспоминать.

Чего не хватает теперь? Времени, поскольку снова есть понимающий команду тренер. Шмейхель удивлен, что Моуриньо так быстро навел порядок, но на самом деле для клубов уровня «Манчестер Юнайтед» четыре спорных сезона – уже много. Сейчас ни о каком титуле не говорят, но надежда возвращается, даже красивые голы, как у Мхитаряна или Швайнштайгера, проскакивают. С Матой не ругались матом, Ибрагимович учит молодых нападающих уму-разуму, Гризманн может приехать летом.

Да, столько лет без чемпионского звания – самый длительный перерыв для МЮ, начиная с конца шестидесятых, когда «красные дьяволы» выиграли последний чемпионский титул перед двадцатишестилетним перерывом. Но сейчас есть состав, наставник, приличные показатели – МЮ лишь в таблице застрял на шестом месте, по игре двигается вверх. А поскольку Фергюсон сидит на трибунах и общается с Моуриньо, то здесь передать чемпионские привычки еще проще – и шотландец, и португалец не раз доминировали в АПЛ, оба знают, как это делается.

«Манчестер Сити», 3 года без титула

Почему стали чемпионами в 2014-м? Потому что тратили много денег, имели опыт победы в 2012-м году, обладали таким же сильным составом, как сейчас. Тогда Яя Туре был лучшим бомбардиром команды – на поле всегда находился лидер, который связывал игру в центре поля. При этом Джеко недооценивали, а он забивал мячи, на Агуэро не снизошло озарение, как в первом чемпионском случае, но тоже помогал.

Хотя помним, что Пеллегрини умудрился проиграть четыре поединка из первых одиннадцати! А потом с декабря и до конца сезона было всего два поражения – от «Челси» и «Ливерпуля». Чемпионат завершили серией из пяти побед подряд, причем это был уже третий длительный ударный отрезок. Тот опыт также учит, что соперники могут помочь. Что Харт, который не ошибается, лучше паникующего Браво. Гвардиола плохо изучил привычки «Манчестер Сити», обменял сильный старт на проблемы здесь и сейчас. Пеллегрини сделал наоборот и обошел «Ливерпуль» на два пункта, а «Челси» - на четыре.

Чего не хватает сейчас? Игры на все деньги и тренерской работы, которую бы футболисты понимали. Конечно, «горожане» могут летом выбросить еще миллионов триста на трансферы, изменить облик команды. Починить фланги, прессинг, сыграть шире, добавить другого центрального нападающего, дождаться, когда Де Брюйне станет еще сильнее. Гвардиола может остаться и доказать всем, что с такими ресурсами грех не стать чемпионами.

Но испанец слишком наивно подошел к работе в АПЛ и легко поверил, что его никто не обыграет просто потому, что он – второй после ван Гала философ в Манчестере последних лет. Гвардиолу подвели футболисты? Можно подумать, Пеллегрини в чемпионском сезоне не поводили. «Эффект Гвардиолы» не виден в матчах чемпионата Англии – у Хосепа количество побед, поражений, ничьих и даже забитых мячей такое же, как у Мануэля годом ранее. А пропущенных мячей даже больше…

About the Pep Effect… 🤔 pic.twitter.com/btohPhvYDW — Bleacher Report UK (@br_uk) 31 января 2017 г.

«Челси», 2 года без титула

Почему стали чемпионами и чему учит тот опыт? Тут можно смело объединить, поскольку состав почти один и тот же, хотя схемы и разные. Моуриньо разобрался с минусами команды в первом сезоне после возвращения, а дальше пошел по знакомому пути – навел порядок, заставил побеждать в один мяч, хотя иногда позволял даже резвиться и выигрывать с разницей в два гола.

Конте научился не проигрывать с «Челси» именно у Моуриньо. Прекрасно понял и прочувствовал причины провал Жозе и сделал все наоборот. То есть воспоминания о мощном сезоне португальца после возвращения в «Челси» и о титуле помогли. Многих из прежней основы раздражало, что в сезоне имени «Лестера» не бил только ленивый, итальянский наставник реанимировал реваншизм. «Челси» был физически и морально готов к лидерству, что и доказал.

Кто следующим учтет опыт прошлого?

Похоже, «Челси» удержится на вершине. Человеческая память коротка, но не настолько. И уже интересно, раз столько претендентов, кто следующим пройдет путь лондонцев и сможет доказать всем, что вспомнил о чемпионском прошлом? В первой шестерке команд АПЛ каждый мечтает стать первым, и многие давно не были лучшими. У каждого есть аргументы в споре о чемпионстве. Но далеко не все, как «Челси», способен вспоминать и учиться на ошибках. Если бы Венгер хотя бы раз отработал так, как тринадцать лет тому назад, если бы Клопп понял, что неудачи «Ливерпуля» - заразная вещь, если бы Гвардиола наконец осознал, куда попал…

АПЛ – лига неудачников. В этом ее парадокс. Тут всегда один успех и пять-шесть провалов. Но объяснения титулу нашлись бы для каждого, хоть для МЮ, хоть для «Эвертона». Ведь во всем мире легко объяснили и приняли чудо в виде титула «Лестера». Вы удивлялись по ходу дела, но никто не спорил с победой Раньери. Но если гранды не будут анализировать ошибки через призму полезной истории – чемпионской или свежей, фанатам «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенала» останется только чемпионская ностальгия. Далглиш и Фергюсон не вернутся, даже Венгера прежнего не будет. Будущее наступило и в нем вы сами можете сказать, чего не хватает вашему любимому клубу АПЛ для титула?