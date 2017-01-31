Дух Стамбула. «Ливерпуль» против фаворитов

«Красные» терпят бедствие перед игрой с «Челси». Зато в клуб вернулся Джеррард, и «Соккер.ру» находит других легенд, помнящих победы над футбольными аристократами.

Предыстория

Сегодня «Челси» - фаворит матча 23-го тура АПЛ. Но были времена, когда «Ливерпуль» не боялся никаких аристократов. Финишировали в группе ЛЧ 2004/05 вторыми после княжеского «Монако», причем с трудом опередили королевский клуб «Депортиво» и титулованный «Олимпиакос». Позже прошли «Ювентус» - одного из итальянских королей, и аристократичный «Челси» благодаря голу-фантому Луиса Гарсии. В результате состоялся тот самый великий и незабываемый финал.

Спустя много лет историю про Стамбул полюбили странной любовью даже поклонники «Милана». Ведь это один из главных камбэков в истории, если вообще не главный. И приятно вспомнить тех, кто пошел за Джеррардом на второй тайм после слов: «Слышите, как поют фанаты? Ради них мы не можем проиграть». В результате серии пенальти команда Бенитеса – будущего тренера «Челси», оказалась в числе главных легенд ЛЧ. Причем все прекрасно понимали, что имели дело с классическим кубковым бойцом – «Ливерпуль» был аутсайдером в финале, как и сегодня против «Челси».

И Стамбул «красным» приятнее вспомнить, чем говорить о новых результатах. Клоппу после неудач достается, «Ливерпуль» вылетел из кубковых турниров, в новом году в восьми матчах «красные» одержали всего победу над «Плимутом», причем с первого раза их в Кубке Англии не обыграли. Понятно, что в таких условиях фанаты «Ливерпуля» рады любой хорошей новости, вроде возвращения Джеррарда – Стивен стал тренером в академии. Но где другие герои Стамбула?

Вратарь:

Ежи Дудек (Польша)

Не поверите, кем стал пан Дудек! Шесть лет тому назад польский голкипер, который из «Ливерпуля» уехал дружить с Касильясом на посту запасного голкипера «Реала», завершил игровую карьеру. Время как маленький космический камень – летит и сгорает в атмосфере. Но легенда о серии пенальти и сэйвах Дудека будет жить всегда. А сейчас он… гонщик. Всегда любил скорость, но контракты запрещали занятия любимым делом еще одного голкипера – Фабьена Бартеза. Также Дудек играет в гольф, хоккей, работает на УЕФА и раньше комментировал матчи. Всегда ждет больших матчей, чтобы посмотреть.

Дудек о тренере Клоппе: «Юрген терпелив, не оказывает давление на игроков, поддерживает их и проводит беседы. Так же он поступал с Левандовски. Ждал, был терпелив, и в итоге все окупилось».

Защитники:

Стив Финнан (Ирландия)

Конечно, это не лучший правый защитник в истории футбола Глен Джонсон, но тоже умел пройтись по бровке. Стивен хорошо работал в обороне, ирландец играл просто и надежно. Конечно же, не самый звездный оборонец своего времени в этом амплуа, но в «Ливерпуле» себя показал. Играл до 2008-го года, позже травмы мешали засветиться в «Эспаньоле» и «Портсмуте». Зато за шесть с половиной лет после завершения карьеры смог найти себе новую профессию – у Финнана строительная фирма.

Джейми Каррагер (Англия)

Бубнов из Англии, коллега Анри. Тролль, толстый, тонкий, длинный и короткий, но всегда тролль. Один из самых видных говорунов на английском телевидении. Человек, которому за троллинг платят в год один миллион фунтов стерлингов. Каррагера отличает понятный любому фанату сарказм и цинизм. Всегда и всеми недоволен, редко хвалит футболистов и тем ценен. Язва, конечно, но не злой эксперт, скорее умеющий технично задеть.

Фото опубликовано Jamie Carragher (@23_carra) Янв 16 2017 в 10:54 PST

Каррагер о соперничестве с «Челси»: «Я буду честен. Я терпеть не мог „Челси“. Они превзошли „Эвертон“ и „Манчестер Юнайтед“ в качестве главного соперника в нашу пору».

Сами Хююпя (Финляндия)

Финский защитник остался в футболе и стал тренером. У Сами был дивный дуэт наставников с Сашей Левандовски, но им непросто работалось вместе, и в результате Хююпя уволили. Саша «морально выгорел», и его в сорок четыре года нашли мертвым в собственном доме – жуткая история. У Хююпя без Левандовски карьера не складывается, финский специалист уволен в прошлом году из «Цюриха». Желаем Сами, чтобы продолжил так, как «Ливерпуль» после перерыва в Стамбуле.

Джими Траоре (Мали)

Явно не дотягивает по статусу до легенд уровня Дудека или Каррагера, но Джими был в основе в том финале. А после «Ливерпуля» рожденный во Франции малиец поиграл в Англии, Франции и США, но нигде не действовал так, как в составе «красных» - на уровне финала Лиги чемпионов. Футболист нескольких сезонов, такие встречаются даже на самом высоком уровне. Джими осел в Сиэтле, работает помощником главного тренера «Сиэтл Саундерс» и даже выиграл недавно Кубок МЛС.

Полузащитники:

Стивен Джеррард (Англия)

В день назначения Джеррарда одним из тренеров академии «Ливерпуля», Клопп заявил, что во всем поддержит Стивена. А Каррагер написал коллеге, чтобы не забывал опыт Невилла – еще одного телевизионного эксперта, провалившегося как тренер в «Валенсии». Но Джеррард уже принял решение, знаменитый полузащитник и легенда «Ливерпуля» вернулся. Поможет, чем может, хотя бы какие-то хорошие новости для фанатов «красных» в январе. Каким Джеррард будет тренером? Угадать сложно. Быть может, именно ему суждено через лет десять стать первым, кто выиграет АПЛ с «Ливерпулем»? Или справятся быстрее, если с Клоппом?

Фото опубликовано Steven Gerrard (@stevengerrard) Янв 21 2017 в 12:35 PST

Джеррард о нынешнем матче против «Челси»: «Игроки, менеджеры и персонал не глупые. Они знают, что если разрыв будет в тринадцать пунктов, то эта игра завершена. Это почти что последний шанс, чтобы сохранить чемпионскую гонку в живых».

Хаби Алонсо (Испания)

Завершает карьеру после этого сезона. Хави давно на виду, и вы сами знаете, что играл за «Реал», и как сейчас работает с Анчелотти в «Баварии». Невероятно умный футбольный аналитик растет – прекрасно понимает тонкости тактики, видит поле даже за его пределами. У Алонсо счастливая и яркая футбольная жизнь, много друзей – говорят, Хаби умеет дружить. Хотя времени на коллег, как в Ливерпуле, когда зависали в пабах с Артетой из «Эвертона», теперь меньше – Алонсо стал семейным игроком. С детками играет на баварских склонах:

Фото опубликовано Xabi Alonso (@xabialonso) Янв 15 2017 в 4:16 PST

Йон-Арне Риисе (Норвегия)

Норвежец умел играть в обороне на левом фланге, мог выйти в полузащите. Перед вами футболист, который у Бенитеса был важным. Викинг добрался до победы в финале ЛЧ, а потом с севера перебрался на юг. Играл за «Рому», вернулся в Англию в «Фулхэм», но опять потянуло на курорты – Кипр, Индия. Поехал домой на пару месяцев в родной клуб «Олесунн», а потом следы Риисе можно было обнаружить на индийском песке по второму разу. Объявил о завершении карьеры, но тут позвонил Матерацци и теперь Йон-Арне – часть «Ченнайин Титанс». Успевает играть в покер в Лас-Вегасе, тренироваться с бойцом ММА и отдыхать - Гоа рядом. Также в Индии очень много фанатов «Ливерпуля»:

Фото опубликовано John Arne Riise (@jariiseofficial) Ноя 19 2016 в 8:45 PST

Луис Гарсия (Испания)

Битый-перебитый испанец, воспитанник «Барселоны» и автор нескольких важных голов в футболке «Ливерпуля» успел поиграть за «Атлетико». Заглянул в Грецию, съездил на каникулы в Мексику. Одним словом, его агенты каждый раз пытались доказать, что клиенту травмы не мешают, можно еще немного поиграть. Но время взяло свое. Впрочем, он долго держался и даже возобновлял карьеру. А когда съездил в Индию, то понял, что пора остановиться. Топит за «Ливерпуль» и «Барселону» в интернете, как четырнадцатилетний подросток. Помогает каталонцам заключать контракты в Мексике и в Индии.

Нападающие:

Харри Кьюэлл (Австралия)

За пару минут вы успели побывать в Европе, Северной и Южной Америках, отслеживая маршруты звезд «Ливерпуля». Осталось посетить Африку и Австралию. Со вторым поможет Харри Кьюэлл. Если помните, в финале получил травму и был заменен, но медаль в коллекцию заслужил. После завершения карьеры возился с малышами, основал собственную футбольную академию. А потом согласился возглавить молодежный состав «Уотфорда». Успевает всюду – четверо детей, телевиденье, бизнес и благотворительность. Например, Харри напоминает нам, что 663 миллиона человек на планете не имеют доступа к безопасной питьевой воде:

W is for WE MUST HELP 663 million people in the world don't have access to safe drinking water #W4Water @drop4drop👐🏼 pic.twitter.com/L4UVkXdQJv — Harry Kewell (@HarryKewell) 22 марта 2016 г.

Милан Барош (Чехия)

Чешский нападающий, которому с таким именем суждено было сыграть против «Милана», в финале не забил – справились без него. И даже в овертаймах не играл. Но зато Барош - один из немногих в этом списке, кто до сих пор является футболистом. Правда, после «Галатасарая» часто меняет команды. Теперь играет в родной Чехии, провел даже пару минут в Лиге Европы со «Слованом», но выступили неудачно. Зато сыновья подрастают, жена симпатичная. Одним словом, идет обычная жизнь футболиста-ветерана, но с мыслями о завершении карьеры.

Фото опубликовано Milan Baros (@milanbarybaros) Авг 23 2015 в 1:29 PDT

Запасные в финале:

Скотт Карсон (Англия)

Помните такого вратаря? Сейчас «Ливерпулю» не помешали бы Дудек или Рейна, а вот Скотт Карсон вряд ли бы помог. Играет сейчас за «Дерби» в низшей лиге, а свою медаль победителя Лиги чемпионов получил за сидение на скамейке. Знаменит благодаря ошибкам в составе сборной Англии – сыграл всего четырежды, ездил даже в «Бурсаспор» искать себя. Одним словом, запасной голкипер во всей красе.

Хосеми и Антонио Нуньес (Испания)

Как Жерар Улье не отказался бы от французов в составе «Ливерпуля», так Бенитес проявлял желание заманивать в команду испанцев средней руки. Сейчас защитник Хосеми отдыхает, ведь в прошлом году завершил карьеру – доигрывал в Мексике, а до этого путешествовал миром – даже в Грецию заглянул. А вот Нуньес, как бывает у испанцев порой, продолжает бегать дома – после «Депортиво» пошел в «Рекреативо».

Владимир Шмицер (Чехия)

Заменил на двадцать третьей минуте травмированного австралийца Кьюэлла, а во втором тайме помог сократить отставание в счете. Для вице-чемпиона Европы 1996 года то приключение было не последним в карьере, но самым запоминающимся. Ведь Владимир многое повидал, а вот финал ЛЧ выиграл лишь один раз. Теперь вместе с Дудеком катается на матчи легенд в США, поигрывает в хоккей. Также участвовал в турне звезд «Ливерпуля» по Азии. Понятно, что давно завершил карьеру, но узнать Шмицера не трудно, почти не изменился:

Фото опубликовано Mohd Shazwan Abdul Rahim (@shzwnrahim_) Дек 15 2016 в 8:07 PST

Игор Бишчан (Хорватия)

Полузащитник, который после победы в финале ЛЧ уже знал, что уйдет в «Панатинаикос», давно завершил карьеру. Теперь работает главным тренером в клубе второго хорватского дивизиона «Рудеш», хотя в Англии о парне, который в финале сидел на скамейке, вспомнили лишь в позапрошлом году, когда Игору дали три месяца условно за нападение на таксиста. Игор не поделил с водителем парковку в Загребе и подрались…

Дитмар Хаманн (Германия)

Знаменитый немец, вышедший спасать «Ливерпуль» после перерыва, был крепким полузащитником. За «Баварию» поиграл, потом завершал карьеру играющим наставником МК «Донс». Затем недолго возглавлял «Лестер», о котором еще никто в мире не знал, шесть лет тому назад дело было. Дитмар любит вспоминать финал ЛЧ 2005-го года, работал на ТВ, писал немного. Активно интересуется международной политикой, а полтора года тому назад даже возвращался в футбол – играл за любительский клуб. Кстати, легенду о переломе в финале ЛЧ не подтверждает.

Never seen that photo before but probably best I've seen taken on that memorable day pic.twitter.com/zcOPf2lUln — Didi Hamann (@DietmarHamann) 14 октября 2016 г.

Джибриль Сиссе (Франция)

Мастеру искать женское внимание не везло в футболе – мастерства хватало, но сложные травмы мешали. Четыре года тому назад доиграл до «Кубани», до этого где только ни был – Марсель, Рим, Афины, Лондон, потом в «Бастии» оказался и в 2015-м объявил о завершении карьеры, ведь пришлось менять один из суставов. Француз сейчас развлекается, как умеет – занимается в зале, танцует на ТВ, смотрит поединки КАН-17 и засыпает на них. Не его теле по-прежнему полно татуировок и есть покупной титул английского лорда, выданный после приобретения клочка британской земли – Бендтнер, подвинься.

Фото опубликовано Cisse Djibril (@djibrilcisse1981) Янв 30 2017 в 6:16 PST

Главный тренер

Рафаэль Бенитес (Испания)

Человек, которого заменил в «Реале» Зидан, нашел себя в Чемпионшипе в составе «Ньюкасла». Команда Рафы может вернуться в АПЛ, если научится подписывать мировые, а не проигрывать. Пока идут вторыми. Бенитес, как помните, успел позже выиграть Лигу Европы с «Челси», сегодня Рафаэлю надо выбрать сторону. Наверное, за «Ливерпуль» будет болеть, ведь до переезда в Лондон не раз колко высказывался о «Челси» и их фанатах.

Но кто победит в сегодняшнем матче, который так же важен для чемпионской интриги в АПЛ, как финал в Стамбуле был важен для «Ливерпуля»? Скорее всего, Конте не проиграет, но у непоследовательного коллектива Клоппа против дикого «Челси» есть шанс вызвать размен ударами. И не сдаваться до конца, как парни Бенитеса против «Милана». Конте с нами согласен, говорит, что эмоции сейчас важнее тактики.

Клопп прекрасно помнит стамбульский финал как эталон ответного удара. Та игра на все времена – одна из причин, почему Юрген не пошел в «Реал» вместо Бенитеса, но согласился возглавить «красных». Желаем «Ливерпулю» и «Челси» показать такой драйв, как в легендарном матче, героев которого должен помнить каждый уважающий себя поклонник футбола. От счета 3:3 сторонний наблюдатель бы точно не отказался.