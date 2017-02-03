Трансферный тупик. Как нажиться на лимите?

«Соккер.ру» подмечает, что агенты влияют на многое в российском футболе. Ищут личную выгоду, и случай Миранчука – повод изучить их главные методы.

Можем составить длинный список тех, кто проигрывает от лимита. Клубы, игроки в части развития карьеры. Футбольные академии, сборные, болельщики. Бюджет РФ, который формируется из ваших налогов. Но есть люди, которые однозначно в выигрыше. И раз так, важно понять методы их работы. Особенно в свете свежей истории Миранчука – Алексей покинет «Локомотив». Его агентов не устроили миллионы, предложенные железнодорожниками. Нашли еще более щедрых дарителей. Даже родство Миранчука с московским клубом не меняет позицию, решение об уходе принято, о чем сказал Геркус. Но какие методы используют агенты для достижения целей? Какие пункты в их «историях успеха»?

Создать репутацию в стиле 90-х

В РФПЛ 70-80 % контрактов игроков контролируют одни и те же люди, тесный круг, все друг друга знают, рынок поделили. Встречаются аферисты, бывают конфликты, но на болоте все свои. Не «белые воротнички», не юристы или финансисты. Почти у всех агентов российских игроков, а также у людей, которые с ними связаны, есть общая деталь – у них биография, словно у рэпера из американского гетто. Одному нанесли несколько десятков ударов резиновым молотком по лицу. Другой пережил покушение, в теле было много пуль.

Третьего связывали с оффшорами и хитрыми схемами, даже пытаются за это судить подельника, хотя один депутат с усами, которого вы прекрасно знаете, настойчиво против. Четвертого клубы выпроваживали, обвиняя в организации «странных» матчей. Пятого за глаза называют заказчиком нераскрытого убийства конкурента, хотя вряд ли стоит верить в эту версию. Агентам выгодно создавать подобную репутацию, даже если часть слухов - выдумка. Но важно, чтобы все считали: перед нами «важные» люди со связями в разных мирах – без них никак. А если что не так – колена футболистам прострелят. На словах, разумеется.

Втираться в доверие к игрокам

Для получения максимальной финансовой выгоды агентам не нужно взвинчивать цены игроков – с этим прекрасно справляется закон. Важно, чтобы футболисты верили именно тебе. По дороге пользуются примитивными психологическими ходами. Одни ставят на жадность футболистов. Стоит разок выбить для игрока большой контракт, приписав заслугу себе, а не лимиту – игрок благодарен, как второму отцу. Второй способ – начать совместный бизнес. Вот вы уже партнеры, общаетесь, у агента больше житейского опыта…

Снова получаем доверие к тому, кто себе-то не доверяет. И за игроками не следят, ведь если ведешь дела парня, который теряет 330 миллионов рублей, то поддержкой в вопросах финансов не занимался. И когда агент с самой лучшей репутацией в РФ великодушно заявляет, что не берет целых девять процентов с игроков, чей оклад не равен зарплате Кокорина, то становится смешно. Агенты реально думают, что их вклад в обогащение футболистов такой весомый? Реально считают, что их методы корректные или коммерческие? Уберите лимит – через год посмотрим, кто будет диктовать правила игры, клубы или агенты.

Играть на стороне покупателя

Махинациями или «откатами» различные «сделки» может назвать только прокуратура, РФС, ФИФА или УЕФА. Но можно вспомнить, что были на карте «Сатурн» и ФК «Москва». Были и сплыли. И там тоже без агентов обойтись не могло. Никому уже не интересно разбираться, ведь клубы гибнут постоянно. Подумаешь, миллионы рублей исчезли и не принесли пользы. Также есть «Алания», усопшая не так давно. В декабре Следственный комитет РФ планировал привлечь к суду бывшего директора клуба, обвиняя в превышении полномочий и неуплате налогов.

Причина обвинений в трансферах. Комитет работает по одному из эпизодов, хотя до этого дело закрывали. Агенты подыгрывают клубам, им выгодны сделки, где не все деньги на виду. Например, Мутко забавно отреагировал на решение «Сент-Этьена» идти в суд после того, как французы узнали, что в трансфере Молло цена контракта – копейки, а различные бонусы – миллионы: «Если будет расследование и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех». Бледный вид будет у всех, кроме агентов – они-то комиссионные получают сразу. И им выгодно подыграть покупателю, фактически устроив аукцион.

Пропихивать клиентов в сборные

Реклама – двигатель торговли. Давняя бразильская методика. Но и в России такое есть, это не слух, а прямая речь господина Мутко, нынешнего главы РФС: «Наша задача - модернизация детско-юношеского футбола, подготовка резерва, система селекции и отбора, институт сборных. Надо прекратить, чтобы агенты диктовали нам, кого туда вызывать. К сожалению, у нас некоторые тренеры с ними советуются, кого в сборную вызвать. Всё это всем понятно, но меры не принимаются. Думаю, мы с этими вопросами покончим».

Если на уровне национальных сборных возможны такие вещи, то кто вам сказал, что в клубах ситуация другая? Если Мутко заявил, что в сборные попадают люди, чьи агенты подкупают наставников, то очевидно, что вся система вряд ли другая. Вообще, в условиях лимита даже развитие клубных академий теряет изначальный смысл. Нет резона во вложении средств. В том же «Краснодаре» могут потратить десять лет и миллионы евро, а потом придут агенты и повторят историю Миранчука – перепродадут воспитанников Галицкого «Зениту» или «Спартаку». Лавину нельзя откатить назад.

Делать заявления в стиле Бубнова

Важный пункт, поскольку у агентов острые языки, многим хочется светиться, конфликтовать, быть шоуменами. Вы знаете о ярких выступлениях агента Широкова. Читали не раз высказывания Селюка – кстати, редкий агент из РФ, который состоялся на международном уровне. Остальные говорят, что им не выгодно работать за рубежом, там «немножко другие правила». Но любой из агентов любит поговорить. Селюк буквально сегодня заявил, что ему пахнет коррупцией от решений руководителей «Локомотива». Обвиняет в некомпетентности?

Получается по Фрейду. Любого агента, связанного с РФПЛ, всегда раздражает, если в клубах не идут на поводу. И если покупают легионеров, сколько вмещает состав. Так что скандал – часть их профессии. Зачем устраивать истерики? Чтобы быть важными в информационном поле. Надо ведь создать эффект жарких споров за игрока между клубами. Причем не спешите обвинять в публикации манипуляционных заявлений агентов. Друзей Бубнова по умению сделать резкое заявление невозможно заткнуть. Агенты понимают, что чем больше шумиха – тем сложнее клубам. И тут у них все получается, идеально работающий метод. Кричи громче – получишь больше.

Использовать президентов клубов

Карпин передал нам важный сигнал на тему изнутри системы: «Федун сейчас сказал одно – спустя три минуты скажет другое. Причем во всем! Миллиардеры – люди с другой планеты, живут непонятными нам измерениями. Какие-то свои галактики. Он не на земле. Он – там… С какой чертой характера Федуна было особо тяжело мириться? С непостоянством. Если выбрали вот этот курс – все, идем по нему! У Леонида Арнольдовича курс менялся в течение пяти минут». А теперь вопрос. С кем агентам проще? Разумеется, с непостоянными людьми – их можно воодушевить на сумасшедшую сделку.

Затем хватай деньги и беги. Почти во всех клубах агенты находят подход к руководителям разного уровня, этим живут. Все всех знают, и почти каждого можно обмануть. Если Гинера иные персонажи боятся, как вурдалака осинового кола, то другие двери для них всегда открыты. Почти всем миллиардерам в РФ деньги дались легче, чем предпринимателям в классическом смысле. Поэтому многие тратили без оглядки. Но вспомните, как всполошились агенты, когда клубы начали заключать контракты с фиксированным курсом рубля! А вот когда Керимов выбросил сотни миллионов евро – все агенты были довольны, нашли подход, озолотились люди.

Дороже «Крестовского». Удивительная история «Анжи»

Выставлять футболистов крайними

О каких интересах клиентов может идти речь в чемпионате, где можно из основы столичного клуба уйти в дубль конкурента, а потом вообще исчезнуть и скатиться во вторую лигу? Или где человек в двадцать восемь лет заканчивает карьеру, поскольку уже успел заработать достаточно и «разочаровался в футболе», как Олег Самсонов. А может это футбольный мир разочаровывается постоянно в российских игроках и «детях лимита»? Хватает того, как Жемалетдинов и Миранчук по очереди прощаются с «Локомотивом», чтобы стало понятно – деньги на первом месте.

Впрочем, тут важно понимать, что жадность игроков подогревается. Как видите, во всех историях, когда футболисты становились инструментами чужого обогащения и проигрывали в плане развития карьеры, именно они приобретали сомнительную репутацию. Это про Миранчука будут говорить «он умер для меня как игрок». А его агент живее всех живых, будет считать комиссионные, получать свой процент от будущей сделки, и вы его фамилию даже не запомните. Легенду, что футболисты – слабые жадные прохвосты активно подогревают сами агенты – почитайте их интервью. Зачем? А потому что выгодно, когда есть на кого спихнуть вину.

Работу агентом можно окультурить?

В обозримом будущем ничего не изменится. Привыкайте к такой позиции сторон, как в случае с трансфером Миранчука. Паутина сплетена на совесть. Самое страшное, что методы агентов безотказные. Нет оппозиции к традиционному мнению, что именно деньги и способы их вырезания из клубных бюджетов – суть всего в футболе. А ведь у РФС был президент, который жестко относился к агентам. Толстых пробовал повоевать, но не нашел союзников, спонсоры от него отвернулись (или их отвернули враги), и его сняли. Теперь руководит Мутко. У главы позиция четкая: раз в ФИФА исключили агентов из числа субъектов футбольной деятельности, то теперь они и их лапша на ушах – сугубо проблема клубов.

Нет ни одного влиятельного человека в самой системе, который хотел бы навести порядок. Фактически трансферный рынок российский игроков – маленький «Крестовский», то есть бардак со стажем. Масштабы меньше, но смысл тот же. Деньги вкладывают в фундамент «светлого будущего» российского футбола с «инструментом развития» в виде лимита. Проще говоря, уносят, пока есть что уносить. Даже родители российских футболистов, которые управляют делами детей, просто повторяют за другими агентами. А потом удивляются, почему у поклонников игры нет искренней наивной светлой любви к РФПЛ? Почему злые болельщики не верят агентам, не любят некоторых футболистов, сомневаются в профессионализме клубных боссов? А потому, что почти никого не интересует футбол. Подавляющее большинство пришли за быстрым обогащением. Наивно считать, что народ их не раскусил.