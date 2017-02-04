«Челси» - «Арсенал». Месть подают холодной?

Конте помнит разгром на «Эмирейтс», и «Арсенал» без Венгера на бровке окажется в логове злого льва. «Соккер.ру» предлагает сделать прогнозы на лондонское дерби.

Серия Венгера на «Стэмфорде» продолжится

Начнем с тренерской криминальной хроники. Венгер, схлопотавший дисквалификацию за неподобающее поведение при общении с резервным арбитром, будет наблюдать за дерби с трибуны, как простой смертный. Или из ложи для почетных гостей, но в любом случае – связь между наставником и командой теряется. А поскольку француз проиграл четыре последних поединка на «Стэмфорд Бридж», а с 2010-го в гостях дела вообще идут неважно, то логично огласить весь статистический список Арсена против соседей:

Также можно добавить, что у Венгера была черная полоса против «Челси» Моуриньо – ни одной победы в одиннадцати поединках. Сегодня идет 7 433 день Арсена на посту, провел 1 154 игры. Пока статистика такая – 663 победы (57.5 %), 268 ничьих (23.2 %) и 223 поражения (19.3 %). Но поскольку 25 поражений в разных турнирах пережил в играх против «Челси», то важно отметить – каждая десятая неудача в английской части карьеры пришлась на матчи c этим соседом. У «Арсенала» теперь лишь дистанционный учитель, и отсутствие Венгера на бровке не поможет, ведь «канониры» не отличаются игровой дисциплиной. Приказы будут запаздывать – станет сложнее реагировать на крутые повороты, если они случатся.

Вероятное событие: Венгер снова не победит на «Стэмфорд Бридж».

«Челси» сыграет строго и «по счету»

Робер Пирес перед игрой отмечал компактность «Челси». Тактическую воспитанность подопечных Конте. И нерядовой для истории «Арсенала» человек полностью прав – «канонирам» нельзя тягаться с соседями по умению выстраивать редуты. Не стоит забывать, что «Арсенал» не переигрывал «Челси» в чемпионате дважды за сезон со времен последнего титула. То есть почти тринадцать лет, сегодня сложно отдавать предпочтение «Арсеналу», не изучив факты.

В семи подряд выездных матчах против «Челси» в АПЛ «канониры» пропускали от двух голов, а в четырех случаях счет был 2:0 – любимый в этой паре. Чех сделает все, что в его силах, но легенде «Челси» не завидуем – ему будет сложно не пропустить в сотом матче бывшего «канонира» Сеска в составе «Челси». Впрочем, испанец скорее останется на скамейке, ведь Конте привык работать очень прагматично. Он выучил урок выездного дерби, поэтому от «Челси» сегодня ждите расчетливой игры. Если перед игрой с «Ливерпулем» Антонио говорил об эмоциях, то сегодня намек на месть, а ее подают холодной.

Вероятное событие: игра будет расчетливой, но с взрывными вставками.

Конте подготовит маленькие сюрпризы

В прошлый раз «Челси» играл в четыре защитника, по схеме «4-1-4-1». Практика подсказала главное решение сезона, семнадцать поединков в АПЛ провели с расстановкой «3-4-2-1», поэтому сегодня по составу сюрпризов не ждем, знакомые люди во всех линиях. Но тактически Антонио должен быть готов лучше, чем в прошлый раз. Например, важно поймать вингеров соперника, а поскольку у «Арсенала» проблемы с выбором в центре поля, то акцент Венгер сместит именно на фланги. Но Конте готов, ведь у него впечатляющие результаты:

Что же, ждем игру, в которой важен первый мяч и будут осторожные отрезки? Не исключено, даже в прошлый раз счет 3:0 не являлся доказательством открытости поединка, просто «Челси» «привез» голы ошибками в защите, «Арсенал» подсуетился. Теперь лидеру важно дозировать силы, у «Челси» заметны игровые проблемы, когда команда уставшая. Но пока есть Канте, который пашет за двоих, Конте может подготовить сюрпризы во втором тайме, использовав замены.

Вероятное событие: выход свежих Сеска и Виллиана (или Педро, если бразилец в основе) – козыри в рукаве Конте.

«Арсенал» забьет в ворота Куртуа

Казалось бы, «Челси» собрал семь «сухарей» в последних десяти домашних матчах, о каком голе в ворота хозяев речь? Но учтите, что «Арсенал» не промах, только «Лестер» не пропустил дома от команды Венгера, причем случилось это редкое событие 20 августа прошлого года. 2.4 гола в среднем – у «канониров» дикая выездная результативность. При этом взяли всего 21 из 33 возможных пунктов в гостях, то есть чаще всего голы есть, но не обязательно означают победы. Еще одна причина, почему «Арсенал» будет искать гол, причем быстрый, связана с тактикой.

Схемы с тремя и четверкой защитников всегда в диссонансе, а потери в опорной зоне (не готовы Касорла, Рэмси, Эль-Ненни, Джака) заставят Венгера контратаковать. Также обратите внимание на персональную любовь Уолкотта к голам в ворота «Челси» - собрал шесть штук. Это почти половина от рекорда самого результативного в истории дерби Дрогба – у Дидье 13 мячей. Тео, конечно, не такой везучий специалист по «Челси», как ивуариец был по «Арсеналу», но недавний хет-трик против «Саутгемптона» может его воодушевить. А если не Уолкотт, то всегда есть Санчес, верно?

Вероятное событие: «Челси» пропустит мяч, хотя будет хорошо обороняться.

В игре можно ждать поздний гол

«Арсенал» набрал десять пунктов в АПЛ, забивая важные мячи, влияющие на результат поединка, после 86-й минуты. И хотя лучше б они вместо этого не проигрывали «Эвертону» и «Манчестер Сити», а также не теряли очки против «Борнмута» на выезде, подобная общая статистика впечатляет. Также «Арсенал» забил шесть мячей после 90-й минуты – лучший результат АПЛ, и двенадцать, начиная с восьмидесятой.

Вместе с данными по «Челси» - шесть домашних поединков подряд с голами после семьдесят пятой минуты, получаем здравый аргумент в пользу гола в концовке. Добавьте сюда ретроградность Конте. Его двадцатка воинов подустала, что заметно по играм в новом году. И не забывайте, что защита «Арсенала» пропустила на девять мячей больше, то есть в полтора раза чаще допускают ошибки. Таким образом получите ставку на поздний гол. Если будет ничья во втором тайме – ждем развязку до финального свистка.

Вероятное событие: гол в концовке матча от любого из соперников.

«Арсенал» попробует вести игру

«Канониры» в рамках АПЛ лучше по многим игровым параметрам. Типичная для Венгера картина – играет-то его команда по качеству замечательно, даже чуть лучше, чем безусловный лидер. Но разрыв в таблице стать размером с непреодолимую пропасть уже сегодня. А может и не стать. Например, обратите внимание, что реже «Челси» выигрывает воздух в АПЛ только «Борнмут». Конте приказывает работать низом, полагается на резкие выпады и плотную игру в защите. Но даже особенности игры не отменят преимущество «Арсенала» по ряду показателей:

«Челси» «Арсенал» 14.3 Удары по воротам 15.8 5.3 Удары в створ 5.2 53.6 Владение мячом, % 56.7 83.5 Точность передач, % 83.6 10.9 Передачи под удар 12.0 14.8 Верховые дуэли 16.5 8.4 Удары соперников 10.4 13.8 Дриблинг 12.2 17.3 Отборы 18.0 14.7 Перехваты 16.7

«Арсенал» количественно чаще побеждает на втором этаже, отбирает мяч и совершает больше перехватов – дожили. «Канониры» неплохо ведут борьбу, но при этом не могут конвертировать преимущество в победы. Впрочем, есть и хорошая новость для гостей. У «Арсенала» в среднем на один момент больше. 12 передач в среднем за матч продолжаются ударами по чужим воротам. У «Челси» показатель скромнее – 10.9. И вот эта разница в 1.1 пас под удар – зацепка для Венгера. У его команды чуть ниже точность выстрелов, но все будет зависеть от меткости. Также учтите при ставке на поединок, что у «Арсенала» всего четыре сухих матча из последних двадцати во всех турнирах. Акинфеев в «Арсенал» ни ногой!

Вероятное событие: «Арсенал» попробует сыграть первым номером.

В матче существует угроза удаления

Когда на поле Диего Коста, всегда можно подставить наивного игрока «Арсенала» под удар? Не совсем так, и за соседей не ангелы играют. За двадцать лет Венгера в АПЛ нет никого, кто заработал бы больше красных карточек, чем «Арсенал». Самые грязные по параметру или самые истеричные? В любом случае, 75 раз видели красные карточки. Не удивительно, что их главного тренера накануне дисквалифицировали. Причем этот фактор, если игра не сложится, лишь подстегнет к новым импульсивным решениям.

А вот у «Челси» с красными карточками при Конте ситуация иная. Ни одного удаления в чемпионате. При этом лидер в мелких эпизодах играет грубее, у «Арсенала» на шесть желтых больше. Зато у канониров две красные. Не «Манчестер Сити», конечно, где четыре удаления, но ходить по грани досрочного отправления в душ будут все игроки. Хотя в этом ожидании надо учесть, что арбитр Мартин Аткинсон показал в 23 матчах 90 желтых и всего 1 красную карточку. Может и простить.

Вероятное событие: удаление в дерби, хотя учтите опыт судьи – старается обойтись без удалений.

«Челси» переиграет «Арсенал» 2:1

Последнее ожидание перед матчем – ставка на счет. Победа «Арсенала» с учетом, что их правильные мухи покусали в прошлый раз, не будет сенсацией. Играет первый и третий коллективы в таблице. Но вряд ли «Челси» оставит в стороне вопрос чести. Конте понимает, какой эффект то поражение имело на команду – в АПЛ после взбучки выступили прекрасно. Но «отблагодарить» «Арсенал» можно лишь собственной победой, иначе все старания поставит под сомнение преимущество «канониров» по личным встречам. Или по солидности основы.

Ориентировочные составы

«Челси» (3-4-2-1): Куртуа – Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Азар - Диего Коста.

«Арсенал» (4-2-3-1): Чех – Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль – Коклен, Окслейд-Чемберлен – Уолкотт, Озил, Айвоби – Санчес.

«Челси», раз у них нет проблем с основным составом, не планирует подпускать преследователей. А счет 2:1 или 1:0 может отразить разницу в организации игры. «Арсенал» тоже силен, но все-таки они здесь точно не фавориты. Делитесь вашими ожиданиями и участвуйте в конкурсе прогнозов. Ведь впереди поединок, в котором может появиться маленький намек на чемпионскую борьбу. Или наоборот, разница между «Челси» и «Арсеналом» составит не девять пунктов, а двенадцать.

Вероятное событие: победа лидера АПЛ с разницей в один мяч.